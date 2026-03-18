MotoGP: Η πίστα της Βραζιλίας αυτήν τη στιγμή κάνει μόνο για... motocross

Καταρρακτώδεις βροχές έχουν μετατρέψει την πίστα της Γκοϊάνια σε λίμνη, θέτοντας σε συναγερμό τη διοργάνωση λίγα εικοσιτετράωρα πριν από την ιστορική εκκίνηση.

Το όνειρο της μεγάλης επιστροφής του MotoGP στη Βραζιλία μετά από 37 ολόκληρα χρόνια κινδυνεύει να μετατραπεί σε υγρό εφιάλτη. Ενώ όλα ήταν έτοιμα για μια γιορτή του μηχανοκίνητου αθλητισμού στο Autódromo Internacional Ayrton Senna, η φύση είχε άλλη γνώμη. Από το απόγευμα της Δευτέρας, η περιοχή της Γκοϊάνια σφυροκοπείται από μια πρωτοφανή κακοκαιρία, με τις εικόνες που φτάνουν από την πίστα να θυμίζουν περισσότερο σκηνικό από καταστροφική ταινία παρά αθλητική διοργάνωση.

🌊 Así ha amanecido el circuito que albergará este fin de semana la MotoGP.



➡️ El drenaje ha sido todo un éxito y en tan solo media hora, todo el agua ha desaparecido.



Οι υποδομές της πίστας, οι οποίες ανακαινίστηκαν πλήρως για να υποδεχθούν την ελίτ των δύο τροχών, δοκιμάζονται σκληρά. Το τούνελ πρόσβασης που οδηγεί στο paddock, την «καρδιά» δηλαδή του αγώνα, έχει καλυφθεί από νερό που ξεπερνά τα 25 εκατοστά, καθιστώντας οποιαδήποτε μετακίνηση εξοπλισμού και προσωπικού αδύνατη. Η Πολιτική Προστασία έχει κηρύξει την περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, προειδοποιώντας για αιφνίδιες πλημμύρες που απειλούν πλέον άμεσα τη διεξαγωγή του Grand Prix.

Η πίστα κάτω από το νερό

Η κατάσταση πάνω στο οδόστρωμα είναι εξίσου απελπιστική. Αν και οι μηχανικοί ήλπιζαν ότι η νέα άσφαλτος θα κατάφερνε να αποστραγγίσει τα ύδατα, η ένταση της βροχής το απόγευμα της Τρίτης ήταν τέτοια που «εξαφάνισε» ολόκληρα τμήματα της διαδρομής. Στη Στροφή 1, το νερό κάλυψε πλήρως και τα 12 μέτρα του πλάτους της πίστας, ενώ παρόμοια εικόνα επικρατεί στην ευθεία τερματισμού και στην τελευταία στροφή, εκεί όπου οι αναβάτες θα έπρεπε κανονικά να αναπτύσσουν τελικές ταχύτητες.

Ahora mismo 9:00am local, ya no quedan zonas inundadas en el Circuito de Goiania y se está limpiando la pista y los accesos, esperemos que no llueva con tanta intensidad de nuevo#MotoGP #BrazilianGP pic.twitter.com/KRj6ADN8nS — German Garcia Casanova (@germax33) March 18, 2026

Παρά τον ασταμάτητο αγώνα δρόμου που δίνουν τα συνεργεία με βυτιοφόρα οχήματα για την απάντληση των υδάτων, η πρόοδος είναι μηδαμινή. Κάθε φορά που η άσφαλτος δείχνει να στεγνώνει, ένα νέο κύμα καταιγίδας επιστρέφει για να ακυρώσει κάθε προσπάθεια. Η αβεβαιότητα πλανιέται πάνω από το paddock, καθώς οι προβλέψεις για το υπόλοιπο της εβδομάδας παραμένουν ανησυχητικές, βάζοντας ένα τεράστιο ερωτηματικό για το αν θα μπορέσουν οι μοτοσικλέτες να βγουν στην πίστα το πρωί της Παρασκευής.