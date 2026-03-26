Το κορυφαίο πρωτάθλημα μοτοσικλετών του πλανήτη ετοιμάζεται για τον τρίτο αγώνα του στο 2026, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στο Τέξας των ΗΠΑ.

Η αγωνιστική δράση συνεχίζεται στον κόσμο του MotoGP και αυτή την εβδομάδα. Λίγες ημέρες μετά τον αγώνα στη Βραζιλία, το κορυφαίο πρωτάθλημα σε δύο τροχούς ετοιμάζεται για το Grand Prix ΗΠΑ το τριήμερο 27-29 Μαρτίου στην πίστα Circuit of the Americas.

Γνωρίστε την πίστα

Το Circuit of the Americas εισήλθε στο πρόγραμμα του MotoGP το 2013 κι έκτοτε έχει γίνει ένα αναπόσπαστο κομμάτι του. Έχει μήκος 5,51 χιλιόμετρα και αποτελείται από 20 στροφές, 9 δεξιές και 11 αριστερές στροφές. Η μεγαλύτερη ευθεία είναι μεταξύ των στροφών 11 και 12 με μήκος 1,2 χιλιόμετρα.

COTA is calling 🇺🇸🔥



The @MotoGP paddock heads to the @COTA after #BrazilianGP.



A demanding track with varied grip where @Michelin brings a standard allocation, allowing riders to fully express their potential. 🔥#AmericasGP #MichelinMotoGP pic.twitter.com/YmppQFEIY1 March 24, 2026

Στον Αγώνα Σπριντ του Σαββάτου, οι αναβάτες αναμένεται να διανύσουν 10 γύρους. Το Grand Prix της Κυριακής θα έχει διάρκεια 20 γύρους. Πολυνίκης στον αγώνα είναι ο Μαρκ Μάρκεθ με 7 νίκες, εκ των οποίων οι 6 ήταν συνεχόμενες. Ο αναβάτης που κέρδισε τον αγώνα το 2025 ήταν ο Πέκο Μπανάια.

Η Aprilia κυριαρχεί και οι άλλοι… ψάχνονται

Η ομάδα που κυριαρχεί απόλυτα στο ξεκίνημα της φετινής χρονιάς είναι η Aprilia Racing και ο Μάρκο Μπετζέκι. Ο Ιταλός έχει κάνει το δύο στα δύο στο πρωτάθλημα, όμως δεν κερδίσει ακόμη Αγώνα Σπριντ. Η απόδοση της RS GP26 προβληματίζει τον ανταγωνισμό, με τον παγκόσμιο πρωταθλητή, Μαρκ Μάρκεθ να μην έχει ακόμη βάθρο σε Grand Prix.

Στην πίστα του Τέξας τόσο η KTM όσο και η Honda ψάχνουν ένα καλό αποτέλεσμα, όμως το έργο τους θα είναι δύσκολο απέναντι στις ιταλικές μοτοσικλέτες.

Closing in on the record for the most consecutive laps led EVER. 👀



Can Bez make it happen at the #USGP? 🇺🇸#MotoGP pic.twitter.com/QZyYpRvstr March 25, 2026

Η μετάδοση του αγώνα

Το Grand Prix ΗΠΑ του MotoGP θα μεταδοθεί ζωντανά από την Cosmote TV. Ακολουθήστε όλη τη δράση του τρίτου αγωνιστικού τριημέρου του κορυφαίου πρωταθλήματος μοτοσικλετών για το 2026 στο gMotion by Gazzetta.

Πρόγραμμα Grand Prix ΗΠΑ σε ώρες Ελλάδος

Παρασκευή 27 Μαρτίου

17:45-18:30 – Πρώτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

22:00-23:00 – Ελεύθερες Δοκιμές

Σάββατο 28 Μαρτίου

17:10-17:40 – Δεύτερη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

17:50-18:30 – Κατατακτήριες Δοκιμές

22:00 – Αγώνας Σπριντ

Κυριακή 29 Μαρτίου

18:40-18:50 – Warm-Up

23:00 – Αγώνας