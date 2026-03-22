MotoGP: Η σειρά εκκίνησης για το μεγάλο ραντεβού στη Βραζιλία

Κώστας Παστρίμας
Ο Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο εκκινεί από την pole position, με τον νικητή του Σπριντ, Μαρκ Μάρκεθ, να παραμονεύει στην πρώτη σειρά.

Μετά το χθεσινό επεισοδιακό Αγώνα Σπριντ του GP Βραζιλίας, που βρήκε νικητή τον Μαρκ Μάρκεθ, οι αναβάτες του MotoGP ετοιμάζονται για τον μεγάλο αγώνα των 31 γύρων στην πίστα της Γκοϊάνια. Ο Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο (VR46) θα έχει μια δεύτερη ευκαιρία να εξαργυρώσει την pole position, αφού χθες έχασε τη νίκη μόλις στον προτελευταίο γύρο μετά από ένα μικρό λάθος που εκμεταλλεύτηκε ο Ισπανός πρωταθλητής, ο οποίος ξεκινά από την 3η θέση.

Η πρώτη σειρά συμπληρώνεται από τον Μάρκο Μπετζέκι της Aprilia, ο οποίος Θα βρίσκεται στη 2η θέση του grid και θα προσπαθήσει να βρει τη χαμένη του αυτοπεποίθηση και να κρατηθεί μπροστά από τον teammate του, Χόρχε Μαρτίν, που εκκινεί από τη δεύτερη σειρά. Δίπλα στον Μαρτίν θα βρίσκεται ο Φάμπιο Κουαρταραρό (Monster Yamaha), που εντυπωσίασε στο Sprint με την εκρηκτική του εκκίνηση, και ο Άι Ογκούρα (Trackhouse Aprilia).

Οι προκλήσεις των φαβορί

Στην τρίτη σειρά, ο Φερμίν Αλντεγκέρ (Gresini) θα επιδιώξει μια καθαρή εκκίνηση, έχοντας δίπλα του τον Άλεξ Μάρκεθ και τον πρωτοπόρο της βαθμολογίας, Πέδρο Ακόστα (Red Bull KTM). Το ενδιαφέρον στρέφεται επίσης στον Φραντσέσκο Μπανάια (Ducati Lenovo), ο οποίος εκκινεί μόλις 11ος. Ο Ιταλός, μαζί με τον rookie Τοπράκ Ραζγκατλίογλου (Pramac Yamaha), πειραματίστηκαν με το μεσαίο ελαστικό στο Σπριντ, μια στρατηγική που ίσως αποδειχθεί κλειδί για το σημερινό μεγάλο αγώνα.

 

Ο αγώνας ξεκινά στις 20:00 ώρα Ελλάδας, με τους Μάβερικ Βινιάλες, Μπραντ Μπίντερ και Ενέα Μπαστιανίνι να κλείνουν το grid από τις τελευταίες σειρές, ελπίζοντας σε μια γρήγορη αναρρίχηση.

Η Σχάρα Εκκίνησης του Grand Prix Βραζιλίας

ΘέσηΑναβάτηςΜοτοσικλέτα
1Φάμπιο Ντι ΤζιαναντόνιοDucati
2Μάρκο ΜπετζέκιAprilia
3Μαρκ ΜάρκεθDucati
4Φάμπιο ΚουαρταραρόYamaha
5Χόρχε ΜαρτίνAprilia
6Άι ΟγκούραAprilia
7Φερμίν ΑλντεγκέρDucati
8Άλεξ ΜάρκεθDucati
9Πέδρο ΑκόσταKTM
10Ζοάν ΖαρκόHonda
11Πέκο ΜπανάιαDucati
12Τοπράκ ΡαζγκατλίογλουYamaha
13Τζοάν ΜιρHonda
14Ντιόγκο ΜορέιραHonda
15Φράνκο ΜορμπιντέλιDucati
16Ραούλ ΦερνάντεθAprilia
17Άλεξ ΡινςYamaha
18Τζακ ΜίλερYamaha
19Λούκα ΜαρίνιHonda
20Μάβερικ ΒινιάλεςKTM
21Μπραντ ΜπίντερKTM
22Ενέα ΜπαστιανίνιKTM

@Photo credits: Red Bull Content Pool

