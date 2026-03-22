Ο Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο εκκινεί από την pole position, με τον νικητή του Σπριντ, Μαρκ Μάρκεθ, να παραμονεύει στην πρώτη σειρά.

Μετά το χθεσινό επεισοδιακό Αγώνα Σπριντ του GP Βραζιλίας, που βρήκε νικητή τον Μαρκ Μάρκεθ, οι αναβάτες του MotoGP ετοιμάζονται για τον μεγάλο αγώνα των 31 γύρων στην πίστα της Γκοϊάνια. Ο Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο (VR46) θα έχει μια δεύτερη ευκαιρία να εξαργυρώσει την pole position, αφού χθες έχασε τη νίκη μόλις στον προτελευταίο γύρο μετά από ένα μικρό λάθος που εκμεταλλεύτηκε ο Ισπανός πρωταθλητής, ο οποίος ξεκινά από την 3η θέση.

Η πρώτη σειρά συμπληρώνεται από τον Μάρκο Μπετζέκι της Aprilia, ο οποίος Θα βρίσκεται στη 2η θέση του grid και θα προσπαθήσει να βρει τη χαμένη του αυτοπεποίθηση και να κρατηθεί μπροστά από τον teammate του, Χόρχε Μαρτίν, που εκκινεί από τη δεύτερη σειρά. Δίπλα στον Μαρτίν θα βρίσκεται ο Φάμπιο Κουαρταραρό (Monster Yamaha), που εντυπωσίασε στο Sprint με την εκρηκτική του εκκίνηση, και ο Άι Ογκούρα (Trackhouse Aprilia).

Οι προκλήσεις των φαβορί

Στην τρίτη σειρά, ο Φερμίν Αλντεγκέρ (Gresini) θα επιδιώξει μια καθαρή εκκίνηση, έχοντας δίπλα του τον Άλεξ Μάρκεθ και τον πρωτοπόρο της βαθμολογίας, Πέδρο Ακόστα (Red Bull KTM). Το ενδιαφέρον στρέφεται επίσης στον Φραντσέσκο Μπανάια (Ducati Lenovo), ο οποίος εκκινεί μόλις 11ος. Ο Ιταλός, μαζί με τον rookie Τοπράκ Ραζγκατλίογλου (Pramac Yamaha), πειραματίστηκαν με το μεσαίο ελαστικό στο Σπριντ, μια στρατηγική που ίσως αποδειχθεί κλειδί για το σημερινό μεγάλο αγώνα.

Ο αγώνας ξεκινά στις 20:00 ώρα Ελλάδας, με τους Μάβερικ Βινιάλες, Μπραντ Μπίντερ και Ενέα Μπαστιανίνι να κλείνουν το grid από τις τελευταίες σειρές, ελπίζοντας σε μια γρήγορη αναρρίχηση.

Η Σχάρα Εκκίνησης του Grand Prix Βραζιλίας