Ο Πέδρο Ακόστα έφερε την KTM στην κορυφή των χρονομετρημένων δοκιμών, σε μια ημέρα που είδε μεγάλα ονόματα να μένουν εκτός της απευθείας πρόκρισης για το Q2.

Η απογευματινή περίοδος των χρονομετρημένων δοκιμών για το GP Καταλονίας του MotoGP στην πίστα της Βαρκελώνης εξελίχθηκε σε μια απίστευτη μάχη χιλιοστών του δευτερολέπτου. Με την απειλή της βροχής να παραμένει στην άκρη, οι αναβάτες πίεσαν στο όριο, με αποτέλεσμα οι πρώτοι δέκα της κατάταξης να χωρίζονται από μόλις 0,269 δευτερόλεπτα. Στο τέλος της ώρας, ο Πέδρο Ακόστα με την εργοστασιακή KTM ήταν εκείνος που πανηγύρισε την πρωτιά, σημειώνοντας χρόνο 1:38.710.

Ο νεαρός Ισπανός κατάφερε να εκτοπίσει από την κορυφή τον Άλεξ Μάρκεθ για μόλις 0,018 δευτερόλεπτα, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της KTM στην καταλανική πίστα. Στην τρίτη θέση βρέθηκε ο Μπραντ Μπίντερ, ο οποίος παρά την πτώση που είχε, κατάφερε να ανακάμψει και να δείξει την ταχύτητά του, σε μια κρίσιμη στιγμή για τη συνέχεια της καριέρας του στο MotoGP.

Η κυριαρχία της KTM και η μάχη των χιλιοστών

Ενώ η KTM γιόρταζε το «1-3», το στρατόπεδο της Aprilia και της Ducati βίωνε ένα πραγματικό δράμα. Ο Χόρχε Μαρτίν, ο οποίος φαινόταν να ταλαιπωρείται από μια ελαφριά διάσειση μετά την πτώση του στο FP1, είχε μια δεύτερη έξοδο στη στροφή 2 προς το τέλος των δοκιμών. Αυτή η πτώση τον άφησε στην 17η θέση, αναγκάζοντάς τον να περάσει από τη διαδικασία του Q1 το πρωί του Σαββάτου.

Το σοκ όμως δεν σταμάτησε εκεί, καθώς και ο Πέκο Μπανάια έμεινε εκτός δεκάδας. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής, που την προηγούμενη εβδομάδα είχε πάρει την pole position στο Λε Μαν, περιορίστηκε στην 12η θέση αφού εκτοπίστηκε την τελευταία στιγμή από τον Ζοάν Ζαρκό. Είναι η πρώτη φορά φέτος που οι δύο βασικοί διεκδικητές του τίτλου θα βρεθούν μαζί στην «αρένα» του Q1 για να διεκδικήσουν τα δύο τελευταία εισιτήρια της πρόκρισης.

Σοκ για τους διεκδικητές του τίτλου και «ανάσταση» για τη Honda

Η μεγάλη έκπληξη της ημέρας ήρθε από το στρατόπεδο της Honda. Ο Ζοάν Ζαρκό με την LCR Honda έκανε έναν εντυπωσιακό τελευταίο γύρο, σταματώντας το χρονόμετρο στο 1:38.789 και παίρνοντας την απευθείας πρόκριση στο Q2. Λίγο πιο πίσω, ο Ζοάν Μιρ κατάφερε επίσης να κρατηθεί στην προνομιούχο δεκάδα (8ος), παρά την πτώση που είχε στα τελευταία λεπτά, δίνοντας μια σπάνια χαρά στους ανθρώπους της ιαπωνικής ομάδας.

Την απευθείας πρόκριση εξασφάλισαν επίσης ο Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο (6ος), ο Μάρκο Μπεζέκι (7ος) και ο Τζακ Μίλερ (9ος), ενώ ο Φάμπιο Κουαρταραρό με τη Yamaha έκλεισε τη δεκάδα. Ένα ενδιαφέρον στατιστικό στοιχείο που προέκυψε είναι ότι ο Άλεξ Μάρκεθ παραμένει πλέον ο μοναδικός αναβάτης στο φετινό πρωτάθλημα που έχει καταφέρει να προκριθεί απευθείας στο Q2 σε όλα τα Grand Prix του 2026.

Η επιστροφή της Honda και το ρεκόρ του Άλεξ Μάρκεθ

Αντίθετα, εκτός Q2 έμεινε ο Άι Ογκούρα με την Aprilia της Trackhouse (13ος) μετά από μια πτώση νωρίς στο session, καθώς και ο Άλεξ Ρινς (21ος). Ο Μάβερικ Βινιάλες, στην πρώτη του εμφάνιση μετά την πρόσφατη επέμβαση, ολοκλήρωσε τις δοκιμές στην 20η θέση, όντας ένα δευτερόλεπτο μακριά από τον κορυφαίο χρόνο του Ακόστα.

Το ενδιαφέρον πλέον μεταφέρεται στις αυριανές κατατακτήριες δοκιμές (11:50 ώρα Ελλάδας), όπου η μάχη του Q1 αναμένεται να είναι πιο έντονη από ποτέ, με τους Μαρτίν και Μπανάια να παίζουν το «κεφάλι» τους για μια καλή θέση στην εκκίνηση του Sprint και του μεγάλου αγώνα της Κυριακής.

Αποτελέσματα