O Πέδρο Ακόστα της KTM ήταν ο πρωταγωνιστής στις κατατακτήριες δοκιμές του MotoGP στην Καταλονία κάνοντας τη διαφορά.

Οι κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Καταλονίας, ο έκτος αγώνας του MotoGP στο 2026 επεφύλασσε την κυριαρχία ενός νέου poleman. O Πέδρο Ακόστα της KTM ήταν ανίκητος στο Q2 και με το 1:38,068 έφτασε στην πρώτη του φετινή pole position και δεύτερη συνολικά της καριέρας του.

Από τη 2η θα εκκινήσει ο Φράνκο Μορμπιντέλι της VR46, o οποίος έπρεπε να περάσει από το Q1. Τρίτος ήταν ο Άλεξ Μάρκεθ της Gresini Racing, o οποίος δεν κατάφερε να απειλήσει τον Ακόστα για την pole position.

Κακές κατατακτήριες δοκιμές είχαν οι αναβάτες της Aprilia. O Χόρχε Μαρτίν θα ξεκινήσει το σπριντ και το Grand Prix από την 9η θέση, ενώ ο Μάρκο Μπετζέκι από τη 12η θέση και πίσω του ακριβώς θα είναι ο Πέκο Μπανάια.

Q1

Το πρώτο 15λεπτο ξεκίνησε με τους αναβάτες να βγαίνουν στην πίστα για τα πρώτα τους περάσματα. Τα φαβορί για πρόκριση ήταν οι Χόρχε Μαρτίν και Πέκο Μπανάια, δύο εκ των πρωταγωνιστών στον αγώνα του Λε Μαν.

Ωστόσο μετά τα πρώτα περάσματα η εικόνα ήταν πολύ διαφορετική. Ο Μπαστιανίνι είχε τον ταχύτερο γύρο στο 1:38,797, ενώ στη 2η θέση ήταν ο Φράνκο Μορμπινέλι, 0,047 δλ πίσω του. Ο Μπανάια ήταν στην 3η θέση, ενώ ο Μαρτίν έκανε λάθος και βρισκόταν στην 8η θέση.

Όλα όμως κρίθηκαν στις τελευταίες προσπάθειες. Ο Μαρτίν βγήκε νωρίς και έκανε έναν καλό γύρο που τον έφερε στην κορυφή της κατάταξης, όμως τίποτα δεν είχε τελειώσει. Ο Μπανάια ανέβηκε στιγμιαία 2ος, όμως ο Μορμπιντέλι που τον ακολουθούσε έγραψε το 1:38,550 και πήρε την 1η θέση. Μαζί με τον Μαρτίν προκρίθηκαν στο Q2 και άφησαν τον Μπανάια εκτός στην 3η θέση.

Q2

H μάχη για την pole position ξεκίνησε με τους αναβάτες να βγαίνουν στην πίστα για τις πρώτες τους προσπάθειες. Μετά τον ένα γύρο προετοιμασίας άπαντες πίεσαν με τον Πέδρο Ακόστα να έχει το προβάδισμα.

Ο αναβάτης της Aprilia σημείωσε το 1:38,118 και ήταν μπροστά από τους Άλεξ Μάρκεθ και Ραούλ Φερνάντεθ. Αρκετά πίσω οι εργοστασιακοί αναβάτες της Aprilia μετά τις πρώτες προσπάθειες, με τον Μπετζέκι να είναι 8ος και τον Μαρτίν 12ο.

Πριν ξεκινήσουν οι τελευταίες προσπάθειες, πτώση είχε ο Μπετζέκι στη στροφή 2. Ο Ακόστα βελτίωσε στο 1:38,068 και περίμενε τους αντιπάλους του. Κανένας ωστόσο δεν κατάφερε απειλήσει τον Ισπανό, με τον Μορμπιντέλι να παίρνει τη 2η θέση και τον Άλεξ Μάρκεθ να είναι 3ος.

Ακολούθησαν οι Φερνάντεθ, Ζαρκό, Ντι Τζιαναντόνιο, Κουαρταραρό, Μπίντερ, Μαρτίν, Μιρ, Μίλερ και Μπετζέκι.

Η συνέχεια του τριημέρου

Η δράση συνεχίζεται σήμερα στις 16:00 ώρα Ελλάδος με τον Αγώνα Σπριντ διάρκειας 12 γύρων.

