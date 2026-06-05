Honda Summer Vibes: Νέος τιμοκατάλογος και προσφορές σε scooter

Νίκος Βιτσιλάκης
Honda Summer Vibes: Νέος τιμοκατάλογος και προσφορές σε scooter
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Kαλοκαιρινές προσφορές σε δύο σημαντικά μοντέλα από τη Honda, ικανές να σας κλέψουν την προσοχή.

Μαζί με το νέο της τιμοκατάλογο, στον οποίο εμφανίζονται και όλα τα εφοδιασμένα με ηλεκτρικό συμπλέκτη E-Clutch μοντέλα της, η αντιπροσωπεία της Honda μας γνωστοποιεί και δύο προσφορές της σε δημοφική scooter για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Honda

Forza 350

Το premium GT μοντέλο της Honda διατίθεται πλέον με όφελος 350€ σε όλες τις εκδόσεις, προσφέροντας ακόμη μεγαλύτερη αξία σε ένα από τα πιο ολοκληρωμένα μοντέλα της κατηγορίας.

Honda

 

ADV 350

Το adventure μοντέλο της Honda συνεχίζει να προσφέρεται με δωρεάν κάγκελα προστασίας και προβολείς ομίχλης, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τον περιπετειώδη χαρακτήρα του. Εναλλακτικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν μειωμένη λιανική τιμή κατά 400€ σε όλες τις εκδόσεις.

Honda

Τιμές νέων μοντέλων τεχνολογίας E-Clutch

  • XL750 Transalp – 12.000€
  • NX500 – 7.490€
  • CB750 Hornet – 9.250€
  • CB500 Hornet – 7.150€
  • CBR500R - 7.900€

Honda

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@Photo credits: Honda

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