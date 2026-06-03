Η Mercedes-Benz γιορτάζει τα 140 χρόνια από την εφεύρεση του αυτοκινήτου με ειδική επετειακή προσφορά για τη GLA και περιορισμένη διαθεσιμότητα.

Η Mercedes-Benz συμπληρώνει 140 χρόνια από την εφεύρεση του αυτοκινήτου και σηματοδοτεί την επέτειο με μια ειδική εμπορική ενέργεια στην ελληνική αγορά. Στο πλαίσιο του εορτασμού, η εταιρεία διαθέτει περιορισμένο αριθμό οχημάτων με ειδικά διαμορφωμένες τιμές, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους οδηγούς να αποκτήσουν ένα μοντέλο της γερμανικής μάρκας.

Η επετειακή προσφορά αφορά συνολικά 140 αυτοκίνητα και επικεντρώνεται στη Mercedes-Benz GLA, ένα από τα δημοφιλέστερα compact SUV των Γερμανών.

Ειδική τιμή για τη GLA 200 Progressive

Η Mercedes-Benz διαθέτει τη GLA 200 Progressive με επετειακή τιμή 42.990 ευρώ. Σύμφωνα με την εταιρεία, το συνολικό όφελος για τον αγοραστή ξεπερνά τα 5.500 ευρώ, ενώ τα συγκεκριμένα οχήματα είναι άμεσα διαθέσιμα.

Η GLA 200 εξοπλίζεται με υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα 1,3 λίτρων που αποδίδει 163 ίππους και συνδυάζεται με το αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 7G-DCT. Παράλληλα, διαθέτει το σύστημα πολυμέσων MBUX με δυνατότητα φωνητικών εντολών, πλήρως ψηφιακό περιβάλλον και προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης.

Διαθέσιμη και η έκδοση GLA 200 Iconic

Στο πλαίσιο της ίδιας εμπορικής ενέργειας προσφέρεται και η GLA 200 Iconic, η οποία δίνει μεγαλύτερη έμφαση στη σπορ αισθητική. Η συγκεκριμένη έκδοση περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το πακέτο AMG, μεταλλικό χρώμα και το πακέτο Night, ενώ προσφέρεται με συνολικό όφελος που ξεπερνά τα 10.000 ευρώ.

Παράλληλα με τις ειδικές τιμές, η Mercedes-Benz προσφέρει τη δυνατότητα άτοκης χρηματοδότησης διάρκειας από 12 έως 48 μήνες, με προκαταβολή 35%.

Η προσφορά αφορά περιορισμένο αριθμό οχημάτων και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας για τους ενδιαφερόμενους αγοραστές.