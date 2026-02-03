Η Κίνα γίνεται η πρώτη χώρα στον κόσμο που απαγορεύει τις αναδυόμενες χειρολαβές θυρών στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, μετά από σειρά θανατηφόρων ατυχημάτων.

Η κινεζική κυβέρνηση προχώρησε σε μια ριζοσπαστική απόφαση που αναμένεται να επηρεάσει άμεσα όλους τους κατασκευαστές αυτοκινήτων παγκοσμίως. Σύμφωνα με τους νέους κανόνες ασφαλείας που εξέδωσε το Υπουργείο Βιομηχανίας και Τεχνολογίας Πληροφοριών, όλα τα οχήματα που πωλούνται στην Κίνα θα πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτουν μηχανικές χειρολαβές που λειτουργούν τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό της θύρας.

Η απόφαση αυτή βρίσκεται στα σκαριά εδώ και αρκετούς μήνες, όπως έχουμε γράψει ήδη στο gmotion, και έρχεται ως απάντηση σε σοβαρά περιστατικά, όπως οι πρόσφατες πυρκαγιές σε μοντέλα της Xiaomi, όπου η διακοπή της παροχής ρεύματος εμπόδισε το άνοιγμα των θυρών. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι επιβάτες να παγιδευτούν στο εσωτερικό του οχήματος χωρίς δυνατότητα διαφυγής ή απεγκλωβισμού από τα σωστικά συνεργεία.

Ο ρόλος της Tesla και η προθεσμία συμμόρφωσης

Οι «κρυφές» ή αναδυόμενες χειρολαβές έγιναν ιδιαίτερα δημοφιλείς από την Tesla, κυρίως για τη βελτίωση της αεροδυναμικής και της αισθητικής των μοντέλων της. Ωστόσο, η σχεδίαση αυτή βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο των ρυθμιστικών αρχών όχι μόνο στην Κίνα, αλλά και στις ΗΠΑ και την Ευρώπη.

Ο νέος κανονισμός θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2027. Για τα μοντέλα που έχουν ήδη λάβει έγκριση τύπου και βρίσκονται στο τελικό στάδιο λανσαρίσματος στην κινεζική αγορά, δίνεται περιθώριο συμμόρφωσης μέχρι τον Ιανουάριο του 2029. Η αλλαγή αυτή αναμένεται να κοστίσει στους κατασκευαστές έως και 14,4 εκατομμύρια δολάρια ανά μοντέλο για τον επανασχεδιασμό των θυρών.

Αυστηρές προδιαγραφές και παγκόσμιος αντίκτυπος

Οι νέοι κανόνες είναι εξαιρετικά συγκεκριμένοι: στην εξωτερική πλευρά της πόρτας πρέπει να υπάρχει ένας εσοχή τουλάχιστον 60 mm επί 20 mm, ώστε το ανθρώπινο χέρι να μπορεί να πιάσει τη χειρολαβή. Στο εσωτερικό, είναι υποχρεωτική η ύπαρξη σήμανσης (τουλάχιστον 10 mm επί 7 mm) που να καθοδηγεί τον επιβάτη για το πώς θα ανοίξει τη θύρα χειροκίνητα.

Η κίνηση αυτή της Κίνας υπογραμμίζει τη μετάβασή της από τη μεγαλύτερη αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων στον κόσμο, σε έναν παγκόσμιο διαμορφωτή κανόνων (rule-setter). Δεδομένου ότι το 60% των κορυφαίων σε πωλήσεις ηλεκτρικών μοντέλων στην Κίνα διαθέτει σήμερα κρυφές χειρολαβές, εταιρείες όπως η Tesla (Model 3 & Y), η BMW (iX3), η Nio και η Xpeng θα αναγκαστούν να αλλάξουν άμεσα τη σχεδιαστική τους φιλοσοφία.

Νέοι περιορισμοί σε επιτάχυνση και ADAS

Εκτός από τις χειρολαβές, οι κινεζικές αρχές σχεδιάζουν να επιβάλουν όρια στην ταχύτητα επιτάχυνσης των ηλεκτρικών αυτοκινήτων από στάση, ενώ αυστηροποιούν και την επίβλεψη των προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης οδηγού (ADAS).

Με την Κίνα να ηγείται στην εμπορευματοποίηση των νέων τεχνολογιών, είναι πολύ πιθανό οι συγκεκριμένοι κανόνες ασφαλείας να υιοθετηθούν σύντομα και από τις αρχές της Ευρώπης και των ΗΠΑ, καθορίζοντας το μέλλον της παγκόσμιας αυτοκίνησης.