NASCAR Euro Series: Στο βάθρο ο Θωμάς Κρασώνης στο Πολ Ρικάρ

Το πρώτο του φετινό βάθρο κατέκτησε ο Θωμάς Κρασώνης στον αγώνα του NASCAR Euro Series στο Πολ Ρικάρ, σε ένα άκρως επιτυχημένο αγωνιστικό σαββατοκύριακο.

Ο Θωμάς Κρασώνης πανηγύρισε το πρώτο του βάθρο στη φετινή σεζόν του NASCAR Euro Series, ολοκληρώνοντας στη δεύτερη θέση τον κυριακάτικο αγώνα της κατηγορίας V8GP στο Πολ Ρικάρ. Το αγωνιστικό τριήμερο στη Γαλλία εξελίχθηκε σε ακόμη μία δύσκολη δοκιμασία για τον Έλληνα οδηγό της PK Carsport, καθώς για δεύτερο συνεχόμενο σαββατιάτικο αγώνα είδε το αποτέλεσμά του να καταστρέφεται έπειτα από επαφή με αντίπαλο.

Νέα ατυχία στον αγώνα του Σαββάτου

Ο Κρασώνης εκκινούσε από τη δεύτερη θέση στον πρώτο αγώνα του διημέρου και κατάφερε αμέσως να περάσει τον Πολ Ζοφρό στην εκκίνηση. Ωστόσο, λίγους γύρους αργότερα ο Γάλλος οδηγός έπεσε σχεδόν χωρίς φρενάρισμα πάνω στην Chevrolet Camaro με το #13, με αποτέλεσμα τα δύο αυτοκίνητα να κάνουν τετ-α-κε και να χάσουν πολλές θέσεις.

Ο Έλληνας οδηγός επέστρεψε στα pits, όπου οι μηχανικοί της PK Carsport κατάφεραν να επισκευάσουν το αυτοκίνητο ώστε να επιστρέψει στην πίστα. Παρά τα προβλήματα, ο Κρασώνης σημείωσε τον ταχύτερο γύρο του αγώνα, εξασφαλίζοντας την pole position για τον αγώνα της Κυριακής. Παρόλα αυτά, δεν κατάφερε να ολοκληρώσει τον σαββατιάτικο αγώνα και εγκατέλειψε.

«Δυστυχώς τα πράγματα ξεκίνησαν για ακόμη μία φορά άσχημα για εμάς, δίχως να ευθυνόμαστε. Όταν ένας οδηγός, όπως ο Ζοφρό, πέφτει επάνω σου σχεδόν αφρενάριστος, δεν έχεις πολλά περιθώρια αντίδρασης. Ακόμα κι έτσι, όμως, καταφέραμε να αντιδράσουμε και σημειώνοντας τον ταχύτερο γύρο να εξασφαλίσουμε την pole position για την Κυριακή», είπε ο Κρασώνης.

Βάθρο στον αγώνα της Κυριακής

Στον δεύτερο αγώνα του διημέρου ο Κρασώνης εκκίνησε από την pole position, όμως δέχθηκε επαφή από τον Τζόρνταν Ο' Μπράιεν στα πρώτα μέτρα μετά την εκκίνηση. Προσπαθώντας να κρατήσει το αυτοκίνητο εντός πίστας, έχασε δύο θέσεις από τους Βιτόριο Γκιρέλι και Πολ Ζοφρό. Ο Έλληνας οδηγός κατάφερε γρήγορα να περάσει ξανά τον teammate του, όμως δεν μπόρεσε να πλησιάσει ξανά τον πρωτοπόρο Ζοφρό μέχρι το τέλος του αγώνα.

Έτσι, είδε δεύτερος την καρό σημαία, πανηγυρίζοντας το πρώτο του βάθρο για το 2026. Μετά το δεύτερο αγωνιστικό τριήμερο της χρονιάς, ο Κρασώνης βρίσκεται στην έκτη θέση της βαθμολογίας της V8GP με 104 βαθμούς.

«Οι διαφορές στον αγώνα σταθεροποιήθηκαν στους γύρους που απέμεναν και δεν μπόρεσα να ξαναβρεθώ στην πρωτοπορία, τερματίζοντας δεύτερος. Αφήνουμε πίσω μας όσα συνέβησαν στη Γαλλία και επικεντρωνόμαστε στον επόμενο αγώνα, στην αγαπημένη μου πίστα, το Μπραντς Χατς. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον χορηγό μου, την Costamare Shipping Company, η οποία για ακόμη μία χρονιά βρίσκεται στο πλευρό μου, καθώς και την οικογένειά μου», ανέφερε.