Description: Ο Θωμάς Κρασώνης ολοκλήρωσε το αγωνιστικό διήμερο του Brands Hatch με δύο δυνατά αποτελέσματα και παραμένει στην πρώτη εξάδα της βαθμολογίας.

Με σημαντική συγκομιδή βαθμών ολοκλήρωσε ο Θωμάς Κρασώνης το αγωνιστικό τριήμερο του NASCAR GP UK στο Brands Hatch, τον τρίτο διπλό γύρο της φετινής σεζόν του NASCAR Euro Series. Παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες και τα προβλήματα που αντιμετώπισε στους δύο αγώνες, ο Έλληνας οδηγός κατάφερε να παραμείνει σε κορυφαίο επίπεδο στην κατηγορία V8GP.

Το ξεκίνημα του τριημέρου ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικό. Στις ελεύθερες δοκιμές της Παρασκευής, ο πρωταθλητής της OPEN για το 2025 σημείωσε νέο απόλυτο ρεκόρ πίστας σε στεγνό οδόστρωμα στο Brands Hatch με χρόνο 48.285 δευτερολέπτων, επιβεβαιώνοντας την ανταγωνιστικότητα της Chevrolet Camaro της PK Carsport.

Οι μεταβαλλόμενες συνθήκες άλλαξαν τα δεδομένα

Η εικόνα διαφοροποιήθηκε το Σάββατο, καθώς η βροχή και οι συνεχείς αλλαγές στις συνθήκες της πίστας δυσκόλεψαν σημαντικά το έργο των ομάδων. Ο Κρασώνης κατάφερε να εξασφαλίσει θέση στη διαδικασία της Superpole, σε μια εξαιρετικά αμφίρροπη μάχη όπου πέντε οδηγοί βρέθηκαν μέσα στο ίδιο δέκατο του δευτερολέπτου, καταλαμβάνοντας τελικά την έβδομη θέση.

Στον πρώτο αγώνα, οι επιλογές στις πιέσεις των ελαστικών αποδείχθηκαν καθοριστικές. Παρότι ο Έλληνας οδηγός ανέβηκε μέχρι την τέταρτη θέση μετά την εκκίνηση, η υπερθέρμανση των ελαστικών επηρέασε σημαντικά την απόδοσή τους. Αρχικά τερμάτισε έβδομος, όμως μετά τον αποκλεισμό του Ercoli ανέβηκε μία θέση στα τελικά αποτελέσματα.

Δυνατή αντεπίθεση την Κυριακή

Ο δεύτερος αγώνας βρήκε τον Κρασώνη να εκκινεί από τη 12η θέση, όμως η εξέλιξή του ήταν εντυπωσιακή. Με πολύ καλή εκκίνηση και εξαιρετικό ρυθμό σε στεγνό οδόστρωμα, ανέβηκε γρήγορα μέχρι την έκτη θέση, ενώ μετά την εγκατάλειψη του Ercoli ταξινομήθηκε πέμπτος.

Ο αγώνας ήταν ιδιαίτερα απαιτητικός, με πολλές επαφές και μάχες στο γκρουπ. Οι ζημιές που υπέστη το αυτοκίνητό του στα αεροδυναμικά μέρη επηρέασαν αισθητά την απόδοση στους τελευταίους γύρους, ωστόσο ο Έλληνας οδηγός κατάφερε να διατηρηθεί στην πρώτη πεντάδα.

Μετά την ολοκλήρωση του τρίτου αγωνιστικού διημέρου της χρονιάς, ο Θωμάς Κρασώνης βρίσκεται στην έκτη θέση της βαθμολογίας της κατηγορίας V8GP με 166 βαθμούς.

Ο Έλληνας οδηγός στάθηκε στις δυσκολίες που αντιμετώπισε καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, αλλά και στη σημασία των βαθμών που συγκέντρωσε.

«Το τριήμερο ξεκίνησε με υψηλές προσδοκίες για εμάς, έπειτα από το ρεκόρ που έκανα την Παρασκευή. Ο καιρός δεν ήταν με το μέρος μας το Σάββατο και σε συνδυασμό με κάποιες λανθασμένες επιλογές στις πιέσεις των ελαστικών, δεν μπορέσαμε να δείξουμε πόσο ανταγωνιστικοί ήμασταν. Ήταν πολύ απαιτητικός, με πολλά ακουμπήματα ανάμεσα στα αυτοκίνητα. Δυστυχώς κάποιες από αυτές τις επαφές δημιούργησαν αρκετές ζημιές στο αυτοκίνητο και η απόδοσή του έπεσε σημαντικά στους τελευταίους γύρους. Παρ' όλα αυτά δεν τα παρατήσαμε και φύγαμε από την Αγγλία με σημαντικούς βαθμούς για το πρωτάθλημα. Αυτό που έχουμε στο μυαλό μας είναι να συνεχίσουμε τη σκληρή δουλειά. Η προετοιμασία για τον επόμενο αγώνα ξεκινά άμεσα και θα είμαστε έτοιμοι να τα δώσουμε όλα. Ευχαριστώ ιδιαίτερα την Costamare Shipping Company για τη στήριξή της, καθώς και τον Alon Day, τον Πολ Τύμπα και φυσικά την οικογένειά μου», δήλωσε ο Κρασώνης.