Description: Ολοκληρώθηκε το Baja Greece 2026 με νικητές τους Μίτσελ Βαν ντεν Μπρινκ και Μπαρτ Βαν Χέουν. Τα αποτελέσματα και οι πρωταγωνιστές του αγώνα.

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε το Baja Greece 2026, με το Άργος Ορεστικό και τη Δυτική Μακεδονία να φιλοξενούν για ακόμη μία χρονιά έναν από τους σημαντικότερους αγώνες Cross Country Rally της Ευρώπης. Μετά από τέσσερις ημέρες γεμάτες αγωνιστική δράση, απαιτητικές ειδικές διαδρομές και εκατοντάδες χιλιόμετρα στα βουνά του Βιτσίου, τα πληρώματα του FIA World Baja Cup, του FIA European Baja Cup και του Greece National Baja Cup έφτασαν στον τερματισμό ενός ιδιαίτερα απαιτητικού αγώνα.

Η τελευταία ημέρα περιλάμβανε δύο περάσματα από την ειδική διαδρομή «Κρανιώνας», με το ενδιαφέρον να παραμένει αμείωτο μέχρι τα τελευταία χιλιόμετρα. Παρότι αρκετές διαφορές είχαν ήδη διαμορφωθεί από το Σάββατο, δεν έλειψαν οι ανακατατάξεις που αποτελούν χαρακτηριστικό γνώρισμα των αγώνων Cross Country.

Στην κορυφή οι Βαν ντεν Μπρινκ και Βαν Χέουν

Μεγάλοι νικητές του Baja Greece 2026 αναδείχθηκαν οι Μίτσελ Βαν ντεν Μπρινκ και Μπαρτ Βαν Χέουν με Can-Am Maverick R. Το ολλανδικό πλήρωμα συνδύασε ταχύτητα και συνέπεια σε όλη τη διάρκεια του τετραημέρου, κατακτώντας τη νίκη τόσο στο FIA World Baja Cup όσο και στο FIA European Baja Cup.

Στη δεύτερη θέση τερμάτισαν οι Μανσούρ Αλ Χελέι και Χαλίντ Αλκέντι, ενώ το βάθρο συμπλήρωσαν οι Χέντα Χόσας και Πολ Τιμπάου Ρόουρα, σε μία διοργάνωση με έντονο διεθνές χρώμα και υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού.

Θέση Πλήρωμα Αυτοκίνητο Χρόνος / Διαφορά 1 Μίτσελ Βαν ντεν Μπρινκ / Μπαρτ Βαν Χέουν Can-Am Maverick R 08:01:51.9 2 Μανσούρ Αλ Χελέι / Χαλίντ Αλκέντι Can-Am Maverick R +22:09.3 3 Χέντα Χόσας / Πολ Τιμπάου Ρόουρα Can-Am Maverick R +30:15.4 4 Κάρελ Τρνένι / Βάτσλαβ Πρίτζλ Ford F150 EVO+ +32:51.3 5 Μουράτ Καπάνογλου / Αλεξάνταρ Τρενταφίλοφ CanAm Maverick X3 XRS Turbo RR +39:46.3

Ελληνική πρωτιά στο National Cup

Στο Greece National Baja Cup, οι Ταξιάρχης Αδαμόπουλος και Θεόδωρος Αργυρόπουλος πανηγύρισαν τη νίκη έπειτα από μία εξαιρετική εμφάνιση σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Δεύτεροι ολοκλήρωσαν οι Ρικάρντο Αμπροζέτι και Κρίστιαν Ντάρκι, ενώ τρίτοι τερμάτισαν οι Ματθαίος Σκαφτούρος και Κυριάκος Κόττης.

Παράλληλα, το Baja Greece επιβεβαίωσε και φέτος τη σημασία του για την περιοχή, προσελκύοντας αγωνιζόμενους, ομάδες, δημοσιογράφους και επισκέπτες από δεκάδες χώρες και ενισχύοντας σημαντικά την τοπική οικονομία. Η αυλαία έπεσε στο Πάρκο Εθνικής Αντίστασης στο Άργος Ορεστικό, όπου πραγματοποιήθηκαν οι απονομές και οι εορτασμοί των νικητών, ανανεώνοντας το ραντεβού για την επόμενη διοργάνωση.