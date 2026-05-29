Ντεμπούτο για τον Δημήτρη Παπαναστασίου στο McLaren Trophy Europe

Ο Έλληνας οδηγός επιστρέφει στη διεθνή αγωνιστική δράση και κάνει αυτό το Σαββατοκύριακο το ντεμπούτο του στη Monza, στο τιμόνι της εντυπωσιακής McLaren Artura.

Ένα νέο, συναρπαστικό ταξίδι ξεκινά για τον Δημήτρη Παπαναστασίου, που επιστρέφει σε πλήρη εμπλοκή σε θεσμό εκτός συνόρων, εκπροσωπώντας την Ελλάδα στο άκρως ανταγωνιστικό πρωτάθλημα McLaren Trophy Europe.



Πρόκειται για ένα θεσμό με πέντε στάσεις, σε θρυλικές πίστες της Γηραιάς Ηπείρου και με grid γεμάτα από εντυπωσιακές Artura Trophy Evo2. Ένα αγωνιστικό «θηρίο» που παίρνει ώθηση από V6 Twin-Turbo κινητήρα χωρητικότητας 3.0 λίτρων, που αποδίδει 585 άλογα σε κανονική λειτουργία και 620 με τη χρήση του κουμπιού push-to-pass.





Ο Έλληνας οδηγός, που στο παρελθόν έχει αγωνιστεί σε θεσμούς όπως η Βρετανική Formula Renault, η Formula Palmer Audi και η Βρετανική Formula 4, εξήγησε την επιλογή του συγκεκριμένου πρωταθλήματος: «Μετά την κατάκτηση δύο συνεχόμενων τίτλων στη Formula 1, η McLaren επενδύει πλέον πολύ δυναμικά στο GT πρόγραμμα της, προσπαθώντας να εκθρονίσει και εκεί τους παραδοσιακούς κατασκευαστές που πρωταγωνιστούν, όπως η Lamborghini, η Porsche και η Ferrari. Πέρα από την εμπλοκή της σε διάφορα πρωταθλήματα, έχει δημιουργήσει και το δικό της ενιαίο πρωτάθλημα, το McLaren Trophy. Η ευρωπαϊκή του εκδοχή, διανύει φέτος την τέταρτή του χρονιά, προσελκύει πολύ καλούς οδηγούς και συνεπώς, έχει πολύ υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού. Παράλληλα, το πρωτάθλημα αυτό έχει ένα πολύ ενδιαφέρον καλεντάρι, όπου 4 από τις 5 πίστες στις οποίες θα αγωνιστούμε, είναι πίστες που γίνονται αγώνες της Formula 1».



«Επιπλέον, στην καριέρα μου πάντα επέλεγα να αγωνίζομαι σε ενιαίους θεσμούς, όπου την μεγαλύτερη διαφορά -θεωρητικά- την κάνει ο οδηγός και όχι ο εξοπλισμός που έχει στη διάθεσή του. Βέβαια και στα ενιαία πρωταθλήματα, υπάρχουν πιο δυνατές ομάδες, με περισσότερη εμπειρία και ικανότητα να δώσουν ένα δυνατό πακέτο στους οδηγούς τους. Επέλεξα τη Raptor Engineering που έχει καλή φήμη ως μια ανταγωνιστική ομάδα, ευελπιστώ ότι αυτό θα ισχύσει και φέτος στο McLaren Trophy Europe».





Ο Δημήτρης είχε την ευκαιρία να πάρει μία πρώτη γεύση από το νέο του… γραφείο και μάλιστα, με τις δοκιμές να διεξάγονται στην πίστα της Monza – εκεί όπου το προσεχές Σαββατοκύριακο θα κάνει και το αγωνιστικό του ντεμπούτο στο McLaren Trophy Europe.



«Ήταν η δεύτερη φορά που οδηγούσα το αυτοκίνητο και μου έκανε την ίδια, πολύ καλή εντύπωση. Είναι ένα πολύ γρήγορο αυτοκίνητο, καλά ζυγισμένο, με αρκετά ουδέτερη συμπεριφορά και σταθερό πίσω μέρος στις γρήγορες καμπές. Φυσικά όσο πλησιάζεις τα όρια του, αρχίζει να γίνεται πιο απαιτητικό», σημείωσε ο Έλληνας οδηγός.



Όσο για την πίστα του ιταλικού Βορρά, πρόσθεσε: «Έχοντας πλέον οδηγήσει εκεί και στον… πραγματικό κόσμο κι όχι μόνο στο πλαίσιο του sim racing, νομίζω ότι δικαιολογεί απόλυτα το προσωνύμιο “Ναός της Ταχύτητας”. Είναι με διαφορά η πιο γρήγορη πίστα στην οποία έχω οδηγήσει. Οι πρώτοι γύροι προκαλούν ένα πολύ ωμό συναίσθημα που δεν περιγράφεται εύκολα. Σταδιακά, γύρο με το γύρο, βρήκα αυτοπεποίθηση και μπόρεσα να κινηθώ σε ικανοποιητικούς ρυθμούς. Σε σχέση όμως με άλλες πίστες, μου πήρε περισσότερους γύρους για να… ξεθαρρέψω. Τα κομμάτια που με δυσκόλεψαν περισσότερο ήταν τα πρώτα δυνατά φρένα, για το πρώτο chicane (σ.σ. Variante del Rettifilo), καθώς και το chicane Ascari που είναι πολύ γρήγορο».





Τέλος, ο Δημήτρης Παπαναστασίου αναφέρθηκε και στις προσδοκίες του για το πρώτο του αγωνιστικό Σαββατοκύριακο στο McLaren Trophy Europe: «Είναι θετικό ότι ο πρώτος αγώνας είναι σε μια πίστα που έχω ήδη κάνει μια ημέρα δοκιμών. Ο βασικός μου στόχος είναι να ελαχιστοποιήσω τα λάθη μου και να βγάλω τον καλύτερο μου εαυτό. Έχω έναν αρκετά καλό teammate, δουλεύοντας παραγωγικά μαζί του και με την ομάδα μας, πιστεύω ότι μπορούμε να πάμε πολύ καλά».



Ο Έλληνας οδηγός θα μοιραστεί τη McLaren Artura #12 PRO-AM με τον ταλαντούχο Ferdinando D’ Auria που πέρυσι αγωνιζόταν στο Ιταλικό Πρωτάθλημα GT.



Αναλυτικά το πρόγραμμα του McLaren Trophy Europe για το 2026:



Γύρος #1, 29-31 Μαρτίου, Monza, Ιταλία

Γύρος #2, 25-27 Ιουνίου, Spa-Francorchamps, Βέλγιο

Γύρος #3, 17-19 Ιουλίου, Misano, Ιταλία

Γύρος #4, 2-4 Οκτωβρίου, Βαρκελώνη, Ισπανία

Γύρος #5, 16-18 Οκτωβρίου, Πορτιμάο, Πορτογαλία



Αναλυτικά το πρόγραμμα του τριημέρου στη Monza (σε ώρες Ελλάδας):



Παρασκευή 29 Μαΐου

11:10 Free Practice 1

14:40 Free Practice 2



Σάββατο 30 Μαΐου

12:25 Free Practice 3

12:45 Qualifying 1

17:25 Race 1



Κυριακή 31 Μαΐου

10:00 Free Practice 4

10:20 Qualifying 2

13:35 Race 2



Μπορείτε να παρακολουθήσετε LIVE τους αγώνες της Monza, στην επίσημη σελίδα της McLaren Automotive στο YouTube, ενώ τις ημέρες της δράσης, θα υπάρχει και live timing στην επίσημη ιστοσελίδα του θεσμού.



Αρωγοί στις προσπάθειες του Δημήτρη Παπαναστασίου στο McLaren Trophy Europe, είναι η Powerhealth Greece και η Motorlease.