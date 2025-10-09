Ένα νέο ταξίδι στην καριέρα του αναμένεται να κάνει ο Φινλανδός δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής του WRC, o οποίος αναμένεται να εγκαταλείψει τα ράλλυ.

Είδηση «βόμβα» στο WRC λίγες ημέρες πριν τον κρίσιμο αγώνα στην Κεντρική Ευρώπη. Ο οδηγός της Toyota Gazoo Racing , Κάλε Ροβάνπερα, θα βάλει τέλος στην καριέρα του στους αγώνες ράλλυ καθώς από το 2026 θα οδηγεί σε πρωτάθλημα μονοθεσίων.

Σε κοινή ανακοίνωση της Toyota και του Ροβάνπερα έγινε γνωστό πως ο 25χρονος από την επόμενη χρονιά θα αγωνίζεται στο πρωτάθλημα Super Formula της Ιαπωνίας. Πρόκειται για έναν από τους πιο ανταγωνιστικούς θεσμούς μονοθεσίων και η ταχύτητά τους είναι πιο κοντά σε αυτή της Formula 1 από κάθε άλλη κατηγορία.

Kalle Rovanperä will call time on his WRC career at the conclusion of the 2025 season, ending a spell that has so far delivered two world titles, 17 rally wins and a string of youngest-ever records.



More: https://t.co/i1aDDED9dX pic.twitter.com/AvZstGUDBb — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) October 9, 2025

Από το χώμα στις πίστες

Παρότι η αλλαγή από το ράλλυ στα μονοθέσια θεωρείται σπάνια, ο Ροβάνπερα έχει ήδη πάρει μια «γεύση» από τη ζωή στις πίστες. Πέρυσι συμμετείχε σε επιλεγμένους αγώνες της Porsche Carrera Cup Benelux και Porsche Carrera Cup Italy, παίρνοντας τρεις νίκες.

Επιπλέον, είχε την ευκαιρία να δοκιμάσει μονοθέσια Formula 4 και Formula Renault 3.5 στην πίστα του Red Bull Ring, καθώς και ένα παλαιότερης γενιάς μονοθέσιο της Red Bull F1. Μέσω αυτών των εμπειριών, φαίνεται πως εμπνεύστηκε για το νέο κεφάλαιο στην καριέρα του.

«Η απόφαση δεν ήταν εύκολη, αλλά την σκεφτόμουν εδώ και καιρό. Έχοντας ήδη πετύχει τόσα πολλά σε μικρή ηλικία, άρχισα να σκέφτομαι τι άλλο μπορώ να δοκιμάσω και ποιες νέες προκλήσεις θέλω να ζήσω. Είναι δύσκολο να αφήνεις κάτι που αγαπάς, αλλά αισθάνομαι πως είναι η σωστή στιγμή να κυνηγήσω το επόμενο μου όνειρο. Είναι ξεχωριστό να έχω τη στήριξη της Toyota Gazoo Racing σε αυτό το νέο κεφάλαιο και να αγωνιστώ στη Super Formula», είπε.

Η κληρονομιά του στο WRC

Ο Φινλανδός έχει ήδη γράψει ιστορία στο WRC. Ύστερα από την κατάκτηση του τίτλου στο WRC2 το 2019, προήχθη στην κορυφαία κατηγορία με την Toyota το 2020. Μέσα σε μόλις τρία χρόνια, έγινε ο νεότερος παγκόσμιος πρωταθλητής στην ιστορία του θεσμού, σπάζοντας το ρεκόρ του Κόλιν ΜακΡέι (27 ετών) όταν στέφθηκε πρωταθλητής μόλις μία ημέρα μετά τα 22α γενέθλιά του.

Μέχρι σήμερα έχει σημειώσει 17 νίκες και δύο τίτλους (2022, 2023), ενώ φέτος εξακολουθεί να βρίσκεται σε μάχη για τον τρίτο. Αυτή τη στιγμή είναι μόλις 21 βαθμούς πίσω από τον teammate του, Σεμπαστιέν Οζιέ με τρεις αγώνες να απομένουν.

«Από μικρό παιδί το όνειρό μου ήταν να γίνω οδηγός WRC, να κερδίσω ράλι και να στεφθώ παγκόσμιος πρωταθλητής. Το να τα έχω πετύχει όλα αυτά σε τόσο μικρή ηλικία είναι απίστευτο. Ευχαριστώ ολόψυχα την Toyota Gazoo Racing για τη συνεργασία μας και τον συνοδηγό μου, Jonne Halttunen, για την απίστευτη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια. Ευχαριστώ και όλους τους φιλάθλους για την αγάπη τους. Έχουμε ακόμη τρεις αγώνες μπροστά μας και θα τα δώσουμε όλα μέχρι τέλους», πρόσθεσε ο Ροβάνπερα.