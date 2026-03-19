Με τον μεγαλύτερο αριθμό γύρων στο καλεντάρι αλλά και τον μικρότερο χρόνο ανά γύρο, το Grand Prix της Βραζιλίας υπόσχεται μια μοναδική πρόκληση.

Το MotoGP επιστρέφει αυτό το Σαββατοκύριακο στη Βραζιλία και η πίστα Autodromo Internacional de Goiania-Ayrton Senna ετοιμάζεται να γράψει ιστορία. Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη του παγκοσμίου πρωταθλήματος στη συγκεκριμένη διαδρομή από τα τέλη της δεκαετίας του '80, σηματοδοτώντας παράλληλα την επιστροφή των αγώνων στη χώρα για πρώτη φορά μετά το 2004.

Η επιστροφή αυτή συνοδεύεται από δύο στατιστικά που ξεχωρίζουν στο φετινό πρόγραμμα. Η πίστα Ayrton Senna, εκτός από μία από τις μικρότερες σε μήκος (3,83 χλμ.), αναμένεται να είναι και από τις ταχύτερες σε μέση ταχύτητα. Με μόλις 14 στροφές, οι χρόνοι αναμένεται να πέσουν στο 1:16, καθιστώντας τον συγκεκριμένο γύρο τον ταχύτερο σε διάρκεια σε ολόκληρο το καλεντάρι.

Το ρεκόρ των 31 γύρων και οι πλημμύρες

Λόγω της μικρής διάρκειας του γύρου, ο αγώνας της Κυριακής θα διεξαχθεί σε 31 γύρους. Αυτό καθιστά το Grand Prix της Βραζιλίας τον αγώνα με τον μεγαλύτερο αριθμό γύρων στη σύγχρονη εποχή του MotoGP, καταρρίπτοντας το ρεκόρ των 30 γύρων που κατείχε η Γερμανία. Είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε τέτοιο αριθμό γύρων από την τελευταία επίσκεψη του θεσμού στη Laguna Seca το 2013.

Η προετοιμασία πάντως δεν ήταν ανέφελη. Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, εικόνες από έντονες πλημμύρες στην πίστα προκάλεσαν ανησυχία. Ωστόσο, τα νερά υποχώρησαν γρήγορα μετά τις ισχυρές βροχοπτώσεις και οι διοργανωτές εργάζονται πυρετωδώς τις τελευταίες ημέρες για τον καθαρισμό της επιφάνειας της πίστας, ώστε όλα να είναι έτοιμα για τη δράση.

Η ιστορική κληρονομιά της Βραζιλίας

Η ιστορία του Grand Prix Βραζιλίας στην Γκοϊάνια περιλαμβάνει τρεις αγώνες μεταξύ 1987 και 1989. Νικητές αναδείχθηκαν οι Γουέιν Γκάρντνερ (1987), Έντι Λόσον (1988) και Κέβιν Σβαντς (1989), με τις Honda, Yamaha και Suzuki να μοιράζονται από μία νίκη. Το 1992 ο αγώνας μεταφέρθηκε στο Interlagos με νικητή τον Γουέιν Ρέινι.

Από το 1995 έως το 2004, η Βραζιλία έγινε μόνιμος σταθμός με το Grand Prix του Ρίο στην πίστα Nelson Piquet. Εκεί κυριάρχησαν ονόματα όπως ο Λούκα Κανταλόρα, ο Μικ Ντούχαν και ο Νοριφούμι Άμπε, ενώ ο Βαλεντίνο Ρόσι σημείωσε ένα εντυπωσιακό σερί νικών από το 2000 έως το 2003. Ο τελευταίος αγώνας στη χώρα το 2004 βρήκε νικητή τον Μακότο Ταμάντα, κλείνοντας ένα μεγάλο κεφάλαιο που ανοίγει ξανά φέτος.