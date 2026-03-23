Αναλυτικός οδηγός για τα ποσά της επιδότησης, τα εισοδηματικά κριτήρια και τις ημερομηνίες λειτουργίας της πλατφόρμας μετά τις επίσημες ανακοινώσεις της κυβέρνησης.

Σε δέσμη μέτρων για την ανάσχεση των ανατιμήσεων στα καύσιμα προχώρησε η κυβέρνηση, με τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, να ανακοινώνει την επαναφορά της ψηφιακής κάρτας ενίσχυσης και τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, να εξειδικεύει την παρέμβαση. Το συνολικό κόστος των μέτρων ανέρχεται στα 300 εκατ. ευρώ και χρηματοδοτείται από την έκτακτη εισφορά στα κέρδη των εταιρειών παροχής τυχερών παιγνίων και τη φορολόγηση του online στοιχήματος.

Η παρέμβαση επικεντρώνεται στο δίμηνο Απριλίου-Μαΐου 2026 και περιλαμβάνει τρεις βασικούς πυλώνες: την απευθείας επιδότηση Diesel στην αντλία, το Fuel Pass για την αμόλυβδη βενζίνη και στοχευμένες ενισχύσεις για τον αγροτικό τομέα και τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες.

Fuel Pass 2026: Ποσά και τρόπος καταβολής

Η ενίσχυση για τη βενζίνη θα δοθεί μέσω της πλατφόρμας του gov.gr και αφορά 3,1 εκατομμύρια ιδιοκτήτες οχημάτων. Οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μεταξύ της έκδοσης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας ή της κατάθεσης του ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό, με τη δεύτερη επιλογή να συνεπάγεται μείωση του ποσού κατά 10 ευρώ.

Τα ποσά της ενίσχυσης διαμορφώνονται ως εξής:

Για ιδιοκτήτες ΙΧ στην ηπειρωτική Ελλάδα: 50 ευρώ με τη χρήση ψηφιακής κάρτας (40 ευρώ στον τραπεζικό λογαριασμό).

Για ιδιοκτήτες ΙΧ στα νησιά: 60 ευρώ με τη χρήση ψηφιακής κάρτας (50 ευρώ στον τραπεζικό λογαριασμό).

Για μοτοσικλέτες στην ηπειρωτική Ελλάδα: 30 ευρώ με ψηφιακή κάρτα (20 ευρώ στον λογαριασμό).

Για μοτοσικλέτες στα νησιά: 35 ευρώ με ψηφιακή κάρτα (25 ευρώ στον λογαριασμό).

Επιδότηση Diesel και μέτρα για επαγγελματίες

Για το πετρέλαιο κίνησης (Diesel), η κυβέρνηση επέλεξε την απευθείας επιδότηση στην αντλία, η οποία ανέρχεται στα 16 λεπτά το λίτρο προ ΦΠΑ. Με τον υπολογισμό του φόρου προστιθέμενης αξίας, η τελική ελάφρυνση για τον καταναλωτή διαμορφώνεται περίπου στα 20 λεπτά ανά λίτρο.

Παράλληλα, θεσπίζεται πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των εταιρειών εμπορίας και των πρατηριούχων έως το τέλος Μαΐου, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η μείωση θα περάσει στην κατανάλωση. Για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, προβλέπεται επιδότηση 15% επί της αξίας αγοράς λιπασμάτων, ενώ για τις ακτοπλοϊκές εταιρείες ενεργοποιείται μηχανισμός αποζημίωσης για μέρος του κόστους των ναυτιλιακών καυσίμων.

Δικαιούχοι και εισοδηματικά κριτήρια

Η πρόσβαση στην οικονομική ενίσχυση γίνεται με βάση το δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα του φορολογικού έτους 2024. Τα όρια που καθορίστηκαν για την ένταξη στο μέτρο είναι τα ακόλουθα:

Οικογενειακή Κατάσταση Όριο Εισοδήματος Άγαμος Έως 25.000 € Έγγαμος (χωρίς παιδιά) Έως 35.000 € Έγγαμος (με 1 παιδί) Έως 40.000 € Έγγαμος (με 2 παιδιά) Έως 45.000 € Μονογονεϊκή οικογένεια Έως 39.000 €

Η πλατφόρμα αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία στις 30 Μαρτίου 2026, με τις πληρωμές να ολοκληρώνονται εντός του πρώτου δεκαημέρου του Απριλίου. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης είναι το όχημα να βρίσκεται σε κυκλοφορία, να είναι ασφαλισμένο και να έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας.

