Δείτε τη σειρά με την οποία θα παραταχθούν οι 22 οδηγοί της Formula 1 στον πρώτο Αγώνα Σπριντ της φετινής αγωνιστικής σεζόν.

Λίγη ώρα απέμεινε για την έναρξη του Αγώνα Σπριντ στον Μόντρεαλ για το Grand Prix Καναδά. Οι κατατακτήριες σπριντ που όρισαν τη σειρά εκκίνησης είχαν τεράστιο ενδιαφέρον και μας χάρισαν ένα συναρπαστικό grid για τη μάχη που περιμένουμε με αγωνία.

Η διάρκεια του Αγώνα Σπριντ θα είναι 23 γύροι, με την πλειονότητα των ομάδων να κινείται στο άγνωστο όσον αφορά τη φθορά των ελαστικών. Η επικρατέστερη επιλογή γόμας ελαστικών αναμένεται να είναι η μεσαία.

Θα μείνει στην κορυφή η Mercedes;

Από την 1η θέση θα ξεκινήσει τον Αγώνα Σπριντ ο Τζορτζ Ράσελ. Ο Βρετανός έκανε έναν εντυπωσιακό γύρο στο τέλος του SQ3 και εξασφάλισε τη δεύτερη sprint pole του στο 2026. Δίπλα του θα βρίσκεται ο Κίμι Αντονέλι, ο οποίος θέλει να γευτεί την πρώτη του νίκη σε σπριντ.

Πίσω τους θα βρίσκονται οι οδηγοί της McLaren Racing, που έχουν περάσει στην αντεπίθεση. Ο Λάντο Νόρις εκκινεί 3ος μπροστά από τον Όσκαρ Πιάστρι και θέλουν να ξεπεράσουν τους οδηγούς της Mercedes. Το έργο τους δεν είναι εύκολο, καθώς πίσω τους θα βρίσκονται οι Λιούις Χάμιλτον και Σαρλ Λεκλέρ, οι οποίοι έχουν την ταχύτητα για μία θέση στην πρώτη τριάδα.

Ακολουθούν οι οδηγοί της Red Bull Racing, με τον Μαξ Φερστάπεν να βλέπει την RB22 να μην μπορεί να ανταγωνιστεί για την κορυφή όπως στο Μαϊάμι. Ο Ίσακ Χατζάρ θα παραταχθεί 8ος στην εκκίνηση, ενώ την πρώτη 10άδα συμπληρώνουν οι Άρβιντ Λίντμπλαντ της Racing Bulls και Κάρλος Σάινθ της Williams.

Από το pitlane θα ξεκινήσουν οι Όλιβερ Μπέρμαν, Πιέρ Γκασλί και Άλεξ Άλμπον.

Ο Αγώνας Σπριντ είναι προγραμματισμένος να ξεκινήσει στις 19:00 ώρα Ελλάδος.



