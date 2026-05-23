F1, Καναδάς: Οι βαθμολογίες μετά τον Αγώνα Σπριντ στο Μόντρεαλ

Η διαφορά στην κορυφή της βαθμολογίας οδηγών της Formula 1 μειώθηκε μετά το σπριντ στο Μόντρεαλ, ενώ η Mercedes αύξησε το προβάδισμά της.

Ο Αγώνας Σπριντ στον Καναδά ήταν συναρπαστικός με τον Τζορτζ Ράσελ να παλεύει σκληρά ώστε να πάρει τη νίκη, την πρώτη του μετά το σπριντ στην Κίνα. Ο Βρετανός έδωσε σκληρές μονομαχίες με τον teammate του, Κίμι Αντονέλι, με τους δύο οδηγούς να έχουν επαφή.

Ο Ιταλός βγήκε ο χαμένος από τη μάχη, καθώς τερμάτισε στην 3η θέση, πίσω από τον Ράσελ και τον Λάντο Νόρις της McLaren Racing, o oποίος έκανε φοβερό αγώνα. Έτσι, η κατάσταση σε οδηγούς και κατασκευαστές άλλαξε σημαντικά.

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών

ΘέσηΟδηγόςΟμάδαΒαθμοί
1Kimi AntonelliMercedes106
2George RussellMercedes88
3Charles LeclercFerrari63
4Lando NorrisMcLaren58
5Lewis HamiltonFerrari54
6Oscar PiastriMcLaren48
7Max VerstappenRed Bull Racing28
8Oliver BearmanHaas F1 Team17
9Pierre GaslyAlpine16
10Liam LawsonRacing Bulls10
11Franco ColapintoAlpine7
12Arvid LindbladRacing Bulls5
13Isack HadjarRed Bull Racing4
14Carlos SainzWilliams4
15Gabriel BortoletoAudi2
16Esteban OconHaas F1 Team1
17Alexander AlbonWilliams1
18Nico HulkenbergAudi0
19Valtteri BottasCadillac0
20Sergio PerezCadillac0
21Fernando AlonsoAston Martin0
22Lance StrollAston Martin0

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών

ΘέσηΟμάδαΒαθμοί
1Mercedes194
2Ferrari117
3McLaren106
4Red Bull Racing32
5Alpine23
6Haas F1 Team18
7Racing Bulls15
8Williams5
9Audi2
10Cadillac0
11Aston Martin0

Η συνέχεια του τριημέρου

Η δράση συνεχίζεται στις 23:00 ώρα Ελλάδος με τις κατατακτήριες δοκιμές που θα ορίσουν τη σειρά εκκίνησης του αυριανού αγώνα.

@Photo credits: F1/X

