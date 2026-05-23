F1, Καναδάς: Οι βαθμολογίες μετά τον Αγώνα Σπριντ στο Μόντρεαλ
Η διαφορά στην κορυφή της βαθμολογίας οδηγών της Formula 1 μειώθηκε μετά το σπριντ στο Μόντρεαλ, ενώ η Mercedes αύξησε το προβάδισμά της.
Ο Αγώνας Σπριντ στον Καναδά ήταν συναρπαστικός με τον Τζορτζ Ράσελ να παλεύει σκληρά ώστε να πάρει τη νίκη, την πρώτη του μετά το σπριντ στην Κίνα. Ο Βρετανός έδωσε σκληρές μονομαχίες με τον teammate του, Κίμι Αντονέλι, με τους δύο οδηγούς να έχουν επαφή.
Ο Ιταλός βγήκε ο χαμένος από τη μάχη, καθώς τερμάτισε στην 3η θέση, πίσω από τον Ράσελ και τον Λάντο Νόρις της McLaren Racing, o oποίος έκανε φοβερό αγώνα. Έτσι, η κατάσταση σε οδηγούς και κατασκευαστές άλλαξε σημαντικά.
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών
|Θέση
|Οδηγός
|Ομάδα
|Βαθμοί
|1
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|106
|2
|George Russell
|Mercedes
|88
|3
|Charles Leclerc
|Ferrari
|63
|4
|Lando Norris
|McLaren
|58
|5
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|54
|6
|Oscar Piastri
|McLaren
|48
|7
|Max Verstappen
|Red Bull Racing
|28
|8
|Oliver Bearman
|Haas F1 Team
|17
|9
|Pierre Gasly
|Alpine
|16
|10
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|10
|11
|Franco Colapinto
|Alpine
|7
|12
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls
|5
|13
|Isack Hadjar
|Red Bull Racing
|4
|14
|Carlos Sainz
|Williams
|4
|15
|Gabriel Bortoleto
|Audi
|2
|16
|Esteban Ocon
|Haas F1 Team
|1
|17
|Alexander Albon
|Williams
|1
|18
|Nico Hulkenberg
|Audi
|0
|19
|Valtteri Bottas
|Cadillac
|0
|20
|Sergio Perez
|Cadillac
|0
|21
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|0
|22
|Lance Stroll
|Aston Martin
|0
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών
|Θέση
|Ομάδα
|Βαθμοί
|1
|Mercedes
|194
|2
|Ferrari
|117
|3
|McLaren
|106
|4
|Red Bull Racing
|32
|5
|Alpine
|23
|6
|Haas F1 Team
|18
|7
|Racing Bulls
|15
|8
|Williams
|5
|9
|Audi
|2
|10
|Cadillac
|0
|11
|Aston Martin
|0
Η συνέχεια του τριημέρου
Η δράση συνεχίζεται στις 23:00 ώρα Ελλάδος με τις κατατακτήριες δοκιμές που θα ορίσουν τη σειρά εκκίνησης του αυριανού αγώνα.
@Photo credits: F1/X