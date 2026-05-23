Η διαφορά στην κορυφή της βαθμολογίας οδηγών της Formula 1 μειώθηκε μετά το σπριντ στο Μόντρεαλ, ενώ η Mercedes αύξησε το προβάδισμά της.

Ο Αγώνας Σπριντ στον Καναδά ήταν συναρπαστικός με τον Τζορτζ Ράσελ να παλεύει σκληρά ώστε να πάρει τη νίκη, την πρώτη του μετά το σπριντ στην Κίνα. Ο Βρετανός έδωσε σκληρές μονομαχίες με τον teammate του, Κίμι Αντονέλι, με τους δύο οδηγούς να έχουν επαφή.

Ο Ιταλός βγήκε ο χαμένος από τη μάχη, καθώς τερμάτισε στην 3η θέση, πίσω από τον Ράσελ και τον Λάντο Νόρις της McLaren Racing, o oποίος έκανε φοβερό αγώνα. Έτσι, η κατάσταση σε οδηγούς και κατασκευαστές άλλαξε σημαντικά.

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών

Θέση Οδηγός Ομάδα Βαθμοί 1 Kimi Antonelli Mercedes 106 2 George Russell Mercedes 88 3 Charles Leclerc Ferrari 63 4 Lando Norris McLaren 58 5 Lewis Hamilton Ferrari 54 6 Oscar Piastri McLaren 48 7 Max Verstappen Red Bull Racing 28 8 Oliver Bearman Haas F1 Team 17 9 Pierre Gasly Alpine 16 10 Liam Lawson Racing Bulls 10 11 Franco Colapinto Alpine 7 12 Arvid Lindblad Racing Bulls 5 13 Isack Hadjar Red Bull Racing 4 14 Carlos Sainz Williams 4 15 Gabriel Bortoleto Audi 2 16 Esteban Ocon Haas F1 Team 1 17 Alexander Albon Williams 1 18 Nico Hulkenberg Audi 0 19 Valtteri Bottas Cadillac 0 20 Sergio Perez Cadillac 0 21 Fernando Alonso Aston Martin 0 22 Lance Stroll Aston Martin 0

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών

Θέση Ομάδα Βαθμοί 1 Mercedes 194 2 Ferrari 117 3 McLaren 106 4 Red Bull Racing 32 5 Alpine 23 6 Haas F1 Team 18 7 Racing Bulls 15 8 Williams 5 9 Audi 2 10 Cadillac 0 11 Aston Martin 0

Η συνέχεια του τριημέρου

Η δράση συνεχίζεται στις 23:00 ώρα Ελλάδος με τις κατατακτήριες δοκιμές που θα ορίσουν τη σειρά εκκίνησης του αυριανού αγώνα.