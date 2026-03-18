Το παγκόσμιο πρωτάθλημα έρχεται στη χώρα της σάμπα για το δεύτερο γύρο της σεζόν, με το ενδιαφέρον να κορυφώνεται μετά την ανατρεπτική πρεμιέρα της Ταϊλάνδης.

Το MotoGP επιστρέφει στη Βραζιλία μετά από δεκαετίες, σηματοδοτώντας μια από τις πιο αναμενόμενες στιγμές του 2026. Ο δεύτερος αγώνας της χρονιάς, μετά την πρεμιέρα της Ταϊλάνδης, διεξάγεται το τριήμερο 20-22 Μαρτίου στο Autódromo Internacional Ayrton Senna, μια πίστα που φέρει το όνομα του θρυλικού πιλότου της Formula 1 και ετοιμάζεται να υποδεχθεί την ελίτ των δύο τροχών σε μια ατμόσφαιρα που αναμένεται εκρηκτική.

Η επιστροφή στη Βραζιλία δεν είναι μόνο μια στρατηγική κίνηση για την επέκταση του αθλήματος στη Νότια Αμερική, αλλά και μια τεράστια πρόκληση για αναβάτες και ομάδες. Μετά τη ζέστη και την υγρασία της Μπούριραμ, το σκηνικό μεταφέρεται στην Γκοϊάνια, όπου η τεχνική -όσο και άγνωστη- διαδρομή θα αποτελέσει τη νέα δοκιμασία για τα φαβορί του τίτλου.

Doohan hit a bit of a roadblock while battling with Abe for the win back in 1996 😅🚧#BrazilianGP 🇧🇷

Γνωρίστε την πίστα «Άιρτον Σένα»

Το Autódromo Internacional Ayrton Senna στη Γκοϊάνια είναι μια διαδρομή που συνδυάζει την ταχύτητα με την τεχνική αρτιότητα. Με μήκος 3.835 μέτρα, η πίστα αποτελείται από 12 στροφές (7 δεξιές και 5 αριστερές), προσφέροντας αρκετά σημεία για προσπεράσματα, ειδικά στο τέλος της μεγάλης ευθείας εκκίνησης-τερματισμού. Οι αναβάτες θα κληθούν να καλύψουν 31 γύρους την Κυριακή, ενώ ο Αγώνας Σπριντ του Σαββάτου θα διαρκέσει 15 γύρους.

Η πίστα έχει υποστεί σημαντικές αναβαθμίσεις για να ανταποκριθεί στα σύγχρονα πρότυπα ασφαλείας της FIM. Το οδόστρωμα και οι περιοχές διαφυγής έχουν επανασχεδιαστεί, διατηρώντας όμως τον ιδιαίτερο χαρακτήρα μιας διαδρομής που απαιτεί απόλυτο έλεγχο και σταθερότητα, ειδικά στις γρήγορες καμπές του δεύτερου τομέα.

The #BrazilianGP 🇧🇷 is now the Grand Prix with the most laps on the calendar! 🗓️#MotoGP

Η βαθμολογία και τα φαβορί μετά την πρεμιέρα

Ο Πέδρο Ακόστα έρχεται στη Βραζιλία ως πρωτοπόρος της βαθμολογίας με 32 βαθμούς, έχοντας εντυπωσιάσει στην Ταϊλάνδη με τη νίκη του στο Σπριντ και τη δεύτερη θέση στον αγώνα της Κυριακής. Ο αναβάτης της Red Bull KTM δείχνει να έχει βρει τη χρυσή τομή ανάμεσα στην ταχύτητα και τη διαχείριση, γεγονός που τον καθιστά τον στόχο όλων των υπολοίπων για το επερχόμενο τριήμερο.

Στη δεύτερη θέση της κατάταξης βρίσκεται ο νικητής του πρώτου Grand Prix, Μάρκο Μπετζέκι (25 βαθμοί), ο οποίος επιβεβαίωσε τη δυναμική της Aprilia. Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν οι Ραούλ Φερνάντεθ (23 β.), Χόρχε Μαρτίν (18 β.) και Άι Ογκούρα (17 β.), δείχνοντας μια πρωτοφανή κυριαρχία των μοτοσικλετών της Aprilia και της KTM, την ώρα που οι Μάρκ Μάρκεθ και Πέκο Μπανάια αναζητούν την αντεπίθεση μετά από ένα μέτριο ξεκίνημα.

Ο ήρωας των Βραζιλιάνων

Τα βλέμματα των τοπικών οπαδών θα είναι στραμμένα στον Ντιόγκο Μορέιρα. Ο Βραζιλιάνος αναβάτης της Pro Honda LCR πραγματοποιεί την παρθενική του σεζόν στη μεγάλη κατηγορία και ο αγώνας της πατρίδας του έρχεται σε μια στιγμή που ο ίδιος προσπαθεί να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις των «τεράτων» της μεγάλης κατηγορίας. Η υποστήριξη από τις κερκίδες αναμένεται να του δώσει την απαραίτητη ώθηση για ένα θετικό αποτέλεσμα μέσα στο σπίτι του.

Παράλληλα, το Grand Prix της Βραζιλίας θα είναι ένα κρίσιμο τεστ για τη Honda και τη Yamaha, που προσπαθούν να μειώσουν την απόσταση από τους Ευρωπαίους κατασκευαστές. Η ιδιαιτερότητα της πίστας στη Γκοϊάνια ίσως προσφέρει ευκαιρίες σε κάποιους αναβάτες να ανακατέψουν λίγο την τράπουλα.

Το πρόγραμμα του Grand Prix Βραζιλίας (ώρες Ελλάδας)

Η δράση θα καλυφθεί ζωντανά, όπως πάντα, από την Cosmote TV. Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα για το τριήμερο στη Βραζιλία σε ώρες Ελλάδος:

Παρασκευή 20 Μαρτίου

16:05 – 17:05: Πρώτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών (FP1)

20:20 – 21:35: Χρονομετρημένες Δοκιμές (Practice)

Σάββατο 21 Μαρτίου

15:10 – 15:40: Δεύτερη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών (FP2)

15:50 – 16:30: Κατατακτήριες Δοκιμές (Q1 & Q2)

20:00: Αγώνας Σπριντ

Κυριακή 22 Μαρτίου