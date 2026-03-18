Το Firefly της NIO λάμπει τόσο με την αισθητική του, όσο επίσης με την απόδοση και την ποιοτική του κατασκευή. Πραγματική πυγολαμπίδα.

Μια εντελώς νέα μάρκα, ένα εντελώς νέο αυτοκίνητο και τα πάντα είναι σαν την πρώτη φορά. Ανακαλύπτεις συνεχώς και συνεχώς ενθουσιάζεσαι. Πόσο πιθανό ήταν να συμβεί αυτό στο πρόσφατο παρελθόν; Μάλλον απίθανο.

Οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες δεν είναι πια απλώς value for money. Είναι luxury, είναι premium, είναι ενίοτε και συναρπαστικές. Χωρίς πολλές περιστροφές, το Firefly είναι μια περίπτωση που ενσαρκώνει όλα τα παραπάνω. Ας δούμε όμως το πως.

Hatchback, Crossover, ή μήπως... SUV;

Με μήκος μόλις 4,003 μέτρα, αλλά πλάτος 1,885, το Firelfy έχει κυριαρχική παρουσία στο δρόμο παρά τον ξεκάθαρα αστικό του χαρακτήρα. Αισθητικά είναι πρωτότυπο, αλλά όχι και πρωτόγνωρο, καθώς μοιάζει αρκετά στο Honda E, όσον αφορά κυρίως τη σιλουέτα. Το Firefly βασίζεται σε μια νέα, ειδική πλατφόρμα EV που έχει αναπτύξει η Nio εσωτερικά. Ποια είναι η NIO; Μα η μητρική εταιρεία της Firefly, η οποία επίσης αντιπροσωπεύεται από την Μοτοδυναμική στη χώρα μας, με τρία -προς το παρόν- διαθέσιμα premium μοντέλα. Η πλατφόρμα TF1 είναι μια πλατφόρμα τύπου skateboard, και στο Firefly χρησιμοποιεί έναν ηλεκτροκινητήρα 143 ίππων τοποθετημένο στο πίσω μέρος με τη μετάδοση της κίνησης επίσης στους πίσω τροχούς.

Αισθητικά το Firefly χρησιμοποιεί μια νέα σχεδιαστική γλώσσα, χαριτωμένη, ελκυστική και αρκούντως χαρακτηριστική, χάρη στο μοτίβο των τριών κυκλικών φωτιστικών σωμάτων, τόσο εμπρός όσο και πίσω. Επίσης, το μεγάλο μεταξόνιο των 2,615 μέτρων και τα χορταστικά μετατρόχια, συνθέτουν μια παρουσία με ιδιαίτερο δυναμισμό.

Υπάρχει όμως ένα «μυστικό» στην συνολική σχεδίαση του αυτοκινήτου, το οποίο βρίσκεται καλά κρυμμένο κάτω από το αμάξωμα και αποκαλύπτεται από την ανάγνωση των τεχνικών του χαρακτηριστικών. Είναι η απόσταση του αμαξώματος από το έδαφος, η οποία φτάνει στα 17 εκατοστά, ένα μέγεθος που συνήθως συναντάμε σε SUV αμαξώματα. Επίσης, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Firelfy δίνει και γωνίες προσέγγισης, ράμπας και αναχώρησης (19,2 μοίρες, 13,7 μοίρες και 23,1 μοίρες αντίστοιχα), καθώς και διάβαση υδάτινου περάσματος στα 35 εκατοστά. Να λοιπόν πως ένα καραμπινάτο city car αποκτά χαρακτήρα crossover, ο οποίος, μαζί με όλα τα υπόλοιπα πλεονεκτήματα του μοντέλου που θα δούμε στη συνέχεια, το καθιστούν μια ολοκληρωμένη πρόταση όχι μόνο για αστική χρήση, αλλά και για μεγάλες αποδράσεις.

Με το άνοιγμα της πόρτας

Αν και η εξωτερική σχεδίαση του αμαξώματος αποτελεί ένα από highlight του νέου Firelfy, το εσωτερικό του καταφέρνει να την επισκιάσει και, αυτό, αποτελεί ένα εξαιρετικά θετικό χαρακτηριστικό του αυτοκινήτου. Επίπεδο πάτωμα σε όλο το μήκος και πλάτος, φωτεινά χρώματα, minimal ταμπλό, ποιότητα υλικών από ανώτερες κατηγορίες και προσοχή στη λεπτομέρεια, συνθέτουν ένα περιβάλλον που χαίρεσαι να απολαμβάνεις καθημερινά. Στα παραπάνω προσθέστε την -όχι προφανή στις ημέρες μας- εξαιρετική ορατότητα του οδηγού προς όλες τις κατευθύνσεις, χάρη στη σχετικά χαμηλή γραμμή του αμαξώματος και τις μεγάλες γυάλινες επιφάνειες.

Τα καλά νέα όμως δεν σταματούν εδώ. Η αίσθηση ευρυχωρίας είναι εντυπωσιακή, το ίδιο όμως και η πραγματικότητα, καθώς σε μόλις τέσσερα μέτρα έχουμε άνετο χώρο για τέσσερις ενήλικες επιβάτες, ακόμα και για πέντε αν οι πίσω δεν είναι παλαιστές σούμο. Ο χώρος αποσκευών έχει ένα απόλυτα κανονικό σχήμα και χωρητικότητα 404 λίτρων, αλλά και εδώ η έκπληξη δεν είναι η προφανής. Διότι αυτή έρχεται με το άνοιγμα του εμπρός... καπό -το οποίο στηρίζεται σε υδραυλικά αμορτισέρ παρακαλώ- και την αποκάλυψη ενός επιπρόσθετου χώρου αποσκευών, του ονομαζόμενου frunk, το οποίο έχει μεγάλη χωρητικότητα 92 λίτρων. Ως αποτέλεσμα, εκτός από καλώδια και τα απαραίτητα από το νόμο παρελκόμενα του αυτοκινήτου, μπορεί να φιλοξενήσει και μικρού όγκου αποσκευές.

Συνολικά το Firelfy είναι ένα απρόσμενα άνετο και ευρύχωρο αυτοκίνητο, καθώς τόσο η δυνατότητα μεταφοράς πέντε επιβατών όσο και 496 λίτρων αποσκευών σε πενταθέσια διάταση, είναι δεδομένα εντυπωσιακά για όχημα 4 μόλις μέτρων. Προσθέστε στα παραπάνω και πληθώρα θηκών και ντουλαπιών στο εσωτερικό, κρυφές θήκες κάτω από τη βάση στο κάθισμα του συνοδηγού και κάτω από τη βάση στο δεξί μέρος του πίσω καθίσματος, για να έχετε την εικόνα ενός μικρού «θαύματος» σε επίπεδο άνεση και πρακτικότητας.

Στο χαμηλό και απόλυτα μινιμαλιστικό ταμπλό συναντάμε δύο ψηφιακές οθόνες, μία που παίζει το ρόλο του πίνακα οργάνων και μια για το σύστημα πολυμέσων -και πρακτικά το κέντρο χειρισμού όλων των λειτουργιών του αυτοκινήτου. Η πρώτη έχει διαγώνιο 6'' και η δεύτερη είναι αφής, 13,2'', τεχνολογίας Retina. Τα γραφικά και στις δύο οθόνες είναι υπέροχα, ενώ στην κεντρική οι ενδείξεις ρυθμίζονται σε κανονικό και επαυξημένο μέγεθος. Αν εξαιρέσεις τους διακόπτες για τα ηλεκτρικά παράθυρα, τα καθίσματα και μερικούς ακόμα, το σύνολο σχεδόν των ρυθμίσεων του αυτοκινήτου και ειδικότερα του κλιματισμού, των καθρεφτών, του τιμονιού, των περσίδων αερισμού, του ηχοσυστήματος και φυσικά του συστήματος πλοήγησης γίνεται μέσα από τα μενού της κεντρικής οθόνης.

Εύκολα και γρήγορα είναι η αλήθεια, αλλά με σημαντική απόσπαση της προσοχής του οδηγού. Εδώ, έρχεται η φωνητική βοηθός να δώσει λύσεις, η οποία λειτουργεί πολύ καλά και ενεργοποιείται με τη φράση Hi Lumo. Χάρη στην τεχνολογία Ai, όσο περισσότερο χρησιμοποιεί κανείς τη φωνητική βοήθεια, τόσο περισσότερο αυτή μαθαίνει και ανταποκρίνεται καλύτερα στις εντολές.

Ο οδηγός έχει στη διάθεσή σου ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα, πολύ άνετο αλλά με μέτρια πλευρική στήριξη και, όπως ήδη αναφέραμε, εξαιρετική ορατότητα. Στην κορυφαία έκδοση Comfort της δοκιμής, τα εμπρός καθίσματα διαθέτουν επίσης θέρμανση, αερισμό και μασάζ!!! Άριστες είναι οι περσίδες αερισμού και κλιματισμού, μακριά από τους επιβάτες και ψηλά στο ταμπλό, ενώ υπέροχη είναι και η απόδοση του ηχοσυστήματος, με 14 παρακαλώ ηχεία και ενισχυτή ισχύος 640 watt.

Ο εξοπλισμός είναι προφανές, από αυτά που αναφέραμε ήδη, ότι ξεφεύγει πολύ από τα ειωθότα της κατηγορίας των αυτοκινήτων πόλης. Προσθέστε λοιπόν το θερμαινόμενο και πολυρυθμιζόμενο τιμόνι, την πανοραμική ηλιοροφή, τα φωτιζόμενο logos στο αμάξωμα, τους αυτοματισμούς σε φώτα και υαλοκαθαριστήρες, το σύστημα αρωματισμού του χώρου, τον αυτόματο κλιματισμό, το σύστημα keyless entry & start, την ασύρματη φόρτιση κινητού, τις ζάντες 18'' και την ηλεκτρική πόρτα του χώρου αποσκευών, για να έχετε μια πληρέστερη εικόνα.

Κατά τις ημέρες της δοκιμής, το αυτοκίνητό μας δεν είχε ακόμα τη δυνατότητα υποστήριξης Android Auto, αλλά σύμφωνα με την εταιρεία αυτή είναι μια Over The Air αναβάθμιση, προγραμματισμένη άμεσα για όλα τα πωληθέντα αλλά και αναμενόμενα Firefly.

Ασφάλεια από το μέλλον

Δεν είναι σύνηθες ένα αυτοκίνητο του κόστους και -κυριότερα- του μεγέθους του Firefly, να φεύγει από τα εργαστήρια του Euro NCAP με αξιολόγηση 96% για την ασφάλεια των εμπρός επιβατών, 87% των παιδιών, 82% των ευάλωτων χρηστών του δρόμου (πεζών, ποδηλατών, μοτοσικλετιστών), 86% για την απόδοση των συστημάτων υποβοήθησης και συνολικά πέντε αστέρια, την κορυφαία δηλαδή αξιολόγηση. Τα παραπάνω νούμερα συναντώνται συνήθως σε ευμεγέθη, ακριβά SUV και σεντάν αμαξώματα -και μάλιστα όχι ιδιαίτερα συχνά.

Η Firefly κατασκεύασε λοιπόν ένα μικρό αυτοκίνητο το οποίο «διδάσκει» ασφάλεια στα μεγάλα, ενώ ενσωματώνει 24 διαφορετικά συστήματα υποβοήθησης της οδήγησης, τα οποία υποστηρίζονται από 7 κάμερες, ένα ραντάρ μικροκυμάτων, 12 αισθητήρες υπερήχων και ελέγχονται από ένα επεξεργαστή Horizon Journey 5 128 TOPS που περιλαμβάνει το chipset Qualcomm 8155. Προσθέστε 7 αερόσακους στο εσωτερικό και ένα ατσάλινο αμάξωμα με στρεπτική ακαμψία 35.700 Nm/μοίρα, για να έχετε μια πλήρη εικόνα πως επιτυγχάνεται κορυφαία παθητική και ενεργητική ασφάλεια.

Ακόμα καλύτερο στο δρόμο

Με βάρος 1.492 κιλά, το Firefly είναι αρκετά βαρύ για το μέγεθός του συγκριτικά με τα συμβατικά αυτοκίνητα, αλλά σχετικά ελαφρύ για ηλεκτρικό όχημα. Ο κινητήρας του αποδίδει 143 ίππους ισχύος και 200 Nm ροπή, ενώ η κίνηση μεταδίδεται στους πίσω τροχούς μέσω κιβωτίου μίας σχέσης. Τα στοιχεία επιδόσεων είναι εντυπωσιακά για αυτοκίνητο πόλης, με επιτάχυνση 0-100 χλμ/ώρα σε 8,1 δευτερόλεπτα και μέγιστη ταχύτητα 150 χλμ./ώρα. .

Ο οδηγός έχει στη διάθεσή του τρία προγράμματα οδήγησης, τα Eco, Comfort και Sport, με το τελευταίο, όπως είναι φυσικό, να προσφέρει τη μέγιστη αμεσότητα στην απόδοση. Το σύστημα διεύθυνσης με εξέπληξε με την αμεσότητά του, θυμίζει το Renault 5 E-Tech, ενώ η ανάρτηση με γόνατα εμπρός και άξονες πέντε συνδέσμων πίσω, είναι όχι μόνο άνετη αλλά και εξαιρετικά αποδοτική.

Οδηγικά το Firelfy είναι ένα κλικ κάτω από το Renault 5 E-Tech, κυρίως λόγω του καθίσματος με την ελλιπή πλευρική στήριξη και πολύ κοντά στο Mini Aceman. Βρίσκεται δηλαδή στην κορυφή της οδηγικής απόλαυσης, στην κατηγορία των αμιγώς ηλεκτρικών πεντάθυρων hatchback και αυτό είναι ένα πραγματικά αξιοθαύμαστο γεγονός για έναν κατασκευαστή, το οποίου το Firefly είναι το... πρώτο μοντέλο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι λόγω της μετάδοσης της κίνησης στον πίσω άξονα το αυτοκίνητο είναι εξαιρετικά ευέλικτο, έχει πολύ μικρή ακτίνα στροφής και η πρόσφυση κατά την επιτάχυνση είναι κορυφαία. Έτσι, συνδυάζει κορυφαία χαρακτηριστικά οδήγησης τόσο ως αυτοκίνητο πόλης, όσο και ως αυτοκίνητο απόδρασης. Είναι, δε, ιδιαίτερα ήσυχο στο εύρος των νόμιμων ταχυτήτων στον αυτοκινητόδρομο, τόσο που για να βρεις κάτι συνολικά πιο άνετο, θα πρέπει να ανέβεις σε τάξεις κόστους των 50.000 ευρώ και πλέον.

Στα πιο πρακτικά ζητήματα της φόρτισης, η Firefly δεν ανοίγει νέους δρόμους, αλλά βρίσκεται και πάλι πολύ ψηλά σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Η μπαταρία συνολικής χωρητικότητας 41,2 kW/h μπορεί να φαντάζει μικρή, ωστόσο φορτίζει με εναλασσόμενο ρεύμα έως 11 kW, ενώ με συνεχές έως 100 kW, δηλαδή σε λιγότερο από 30 λεπτά στη δεύτερη περίπτωση, για SoC 10-80%. Ταυτόχρονα, η εμβέλεια κίνησης με πλήρως φορτισμένη τη μπαταρία σε μικτές συνθήκες ξεπερνά τα 280 χιλιόμετρα, ενώ μέσα στην πόλη φτάνει άνετα και στα 330 χιλιόμετρα.

Η μέση κατανάλωση που είδαμε κατά τη διάρκεια της δοκιμής ήταν στις περίπου 13.5 kWh/100 χλμ. με χρήση κατά 70% στην πόλη και κλιματισμό. Ακόμα και σε ταξίδι λοιπόν, μπορεί κανείς να υπολογίζει σε περίπου 17 kWh/100 χλμ. κατανάλωση ενέργειας, που σημαίνει ότι τα διαστήματα φόρτισης είναι της τάξης των 200 χλμ.

Αποκάλυψη

Το Firefly υπήρξε η αποκάλυψη της χρονιάς. Από το Renault 5 E-Tech για παράδειγμα περίμενα πολλά και δεν απογοητεύτηκα, αλλά η πρόταση της NIO με έπιασε εξ' απήνης. Μέχρι χθες, το Renault 5 E-Tech ήταν το ηλεκτρικό αυτοκίνητο που θα αγόραζα με κλειστά μάτια. Πλέον, προστέθηκε και το Firefly.

Θεώρησα ότι θα οδηγήσω ένα ακόμα ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης και βρέθηκα μέσα σε ένα premium όχημα του οποίου ο μόνος περιορισμός είναι οι διαστάσεις. Ποιότητα, προσοχή στη λεπτομέρεια, αποδοτικότητα, εξοπλισμός, αισθητική, χώροι, άνεση και ασφάλεια, τα πάντα όλα, παραπέμπουν σε πολύ ανώτερες κατηγορίες αυτοκινήτων.

Μπράβο λοιπόν στην Firefly, μπράβο και τη Μοτοδυναμική που το εισάγει και μάλιστα σε τιμή που μπορεί κάποιος όχι μόνο να το αγοράσει, αλλά συγκριτικά με τον ανταγωνισμό είναι χαμηλή. Η βασική έκδοση Select με πλούσιο εξοπλισμό κοστίζει 31.900 ευρώ χωρίς την επιδότηση του προγράμματος Κινούμαι Ηλεκτρικά 3, ενώ η Comfort της δοκιμής μας, 33.900 ευρώ με εξοπλισμό όχι μόνο εντυπωσιακό, αλλά κυριολεκτικά πολυτελή.

Το αυτοκίνητο καλύπτεται επίσης από εγγύηση 5 ετών ή 150.000 χιλιομέτρων για όλα τα μηχανικά μέρη, 8 ετών η 160.000 χιλιομέτρων για την μπαταρία υψηλής τάσης και 10 ετών με απεριόριστα χιλιόμετρα για τη διάτρηση του αμαξώματος από σκουριά.