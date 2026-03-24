Το Omoda 5 SHS-H έχει 224 υβριδικούς ίππους, πλούσιο εξοπλισμό, τιμή που ξεκινά κάτω από τις 25.000 € και -παρότι σχετικά αθόρυβο- μπαίνει με πάταγο στην ελληνική αγορά.

Από την πρώτη στιγμή που η Omoda ανακοίνωσε την άφιξή της στην ελληνική αγορά, ήταν σαφές ότι δεν επρόκειτο για μια ακόμα κινεζική μάρκα που θα προσπαθούσε να επιβληθεί μέσω της ποσότητας. Το Omoda 5, στην πρώτη του επαφή με το κοινό, κέρδισε τις εντυπώσεις με τη σχεδίασή του, όμως η νέα έκδοση SHS-H (Super Hybrid System) είναι αυτή που έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα στην κατηγορία των C-SUV, προσφέροντας ένα πακέτο που δύσκολα βρίσκει κανείς στον ανταγωνισμό.

Στο gmotion είχαμε την ευκαιρία να δοκιμάσουμε εκτενώς το υβριδικό Omoda 5 και το συμπέρασμα είναι ένα: Η Chery, ο μητρικός όμιλος πίσω από την Omoda, φαίνεται να έχει διαβάσει πολύ καλά τις ανάγκες του Ευρωπαίου οδηγού, προσφέροντας ένα αυτοκίνητο που δείχνει και αισθάνεται premium, χωρίς να απαιτεί την αντίστοιχη οικονομική υπέρβαση.

Σχεδίαση που μαγνητίζει τα βλέμματα

Η σχεδιαστική φιλοσοφία «Art in Motion» της Omoda βρίσκει την απόλυτη έκφρασή της στο Omoda 5 SHS-H. Η εντυπωσιακή μάσκα χωρίς πλαίσιο, με το μοτίβο που θυμίζει διαμάντια, δίνει στο αυτοκίνητο μια φουτουριστική ταυτότητα που το κάνει να ξεχωρίζει από οτιδήποτε άλλο κυκλοφορεί στον δρόμο. Τα λεπτά LED φώτα ημέρας και οι ευμεγέθεις προβολείς στις άκρες του προφυλακτήρα δημιουργούν μια επιθετική όψη, η οποία όμως ισορροπεί με τις ρευστές γραμμές του αμαξώματος.

Το πίσω μέρος ακολουθεί τη λογική των Coupe-SUV, με την έντονα κεκλιμένη οροφή και την αεροτομή να ενισχύουν τον σπορ χαρακτήρα. Αν και αυτή η σχεδιαστική επιλογή θέτει κάποιους περιορισμούς στον χώρο για το κεφάλι των πολύ υψηλών πίσω επιβατών, η αισθητική υπεροχή που προσφέρει είναι αδιαμφισβήτητη, κάνοντας το Omoda 5 να δείχνει πολύ πιο ακριβό από ό,τι πραγματικά είναι.

Εσωτερικός κόσμος από το μέλλον

Περνώντας στην καμπίνα, η πρώτη αίσθηση είναι αυτή της υψηλής τεχνολογίας και της προσεγμένης ποιότητας. Το ψηφιακό πάνελ με τις δύο οθόνες 12,3 ιντσών δεσπόζει στο ταμπλό, προσφέροντας μια απόλυτα σύγχρονη εμπειρία χρήσης. Η απόκριση των οθονών είναι εξαιρετική, αν και η πληθώρα των μενού μπορεί αρχικά να μπερδέψει τον οδηγό, κάτι που όμως ξεπερνιέται γρήγορα χάρη στον έξυπνο φωνητικό έλεγχο που ανταποκρίνεται άμεσα σε εντολές για τον κλιματισμό ή το ηχοσύστημα.

Τα υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί, με εκτενή χρήση μαλακών πλαστικών και επενδύσεων από δερματίνη, δημιουργούν ένα περιβάλλον που παραπέμπει σε κατασκευαστές που έχουν πιο στενή σχέση με την πολυτέλεια. Τα σπορ καθίσματα με τα ενιαία προσκέφαλα προσφέρουν πολύ καλή στήριξη και είναι θερμαινόμενα αλλά και ψυχόμενα (στην έκδοση premium), μια παροχή που σπανίζει σε αυτή την κατηγορία τιμής και αποδεικνύεται σωτήρια τους καλοκαιρινούς μήνες στην Ελλάδα.

Πρακτικότητα και χώροι

Στον τομέα της πρακτικότητας, το Omoda 5 SHS-H παρουσιάζει μια μεικτή εικόνα. Ο χώρος για τα πόδια των πίσω επιβατών είναι εξαιρετικός για τα δεδομένα της κατηγορίας, επιτρέποντας σε δύο ενήλικες να ταξιδέψουν με άνεση. Ωστόσο, η έντονη κλίση της οροφής σημαίνει ότι επιβάτες άνω του 1,85 μ. ίσως νιώσουν το κεφάλι τους να πλησιάζει την οροφή, ένα τίμημα που πολλοί θα δεχτούν ευχαρίστως για χάρη της εντυπωσιακής σχεδίασης.

Ο χώρος αποσκευών των 372 λίτρων κρίνεται ικανοποιητικός για τις ανάγκες μιας μικρής οικογένειας, αν και υπολείπεται ορισμένων ανταγωνιστών που φτάνουν ή ξεπερνούν τα 450 λίτρα. Το θετικό είναι ότι το σχήμα του είναι απόλυτα εκμεταλλεύσιμο και το δάπεδο είναι επίπεδο, διευκολύνοντας τη φόρτωση ογκωδών αντικειμένων, ενώ κάτω από αυτό υπάρχει επιπλέον αποθηκευτικός χώρος για τα απαραίτητα παρελκόμενα.

Ασφάλεια 5 αστέρων

Η Omoda δεν έκανε κανέναν συμβιβασμό στον τομέα της ασφάλειας, κάτι που αποδείχθηκε από τη βαθμολογία των 5 αστέρων στις δοκιμές του Euro NCAP. Το Omoda 5 SHS-H είναι εξοπλισμένο με μια πλήρη σουίτα συστημάτων ADAS, που περιλαμβάνει από αυτόματο φρενάρισμα ανάγκης και διατήρηση λωρίδας μέχρι adaptive cruise control με λειτουργία Traffic Jam Assist.

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει στο σύστημα καμερών 360 μοιρών (στην έκδοση Premium), το οποίο προσφέρει εξαιρετική ευκρίνεια και μια τρισδιάστατη απεικόνιση του οχήματος που κάνει το παρκάρισμα σε δύσκολα σημεία παιχνιδάκι. Αν και οι προειδοποιητικοί ήχοι των συστημάτων μπορεί μερικές φορές να γίνονται υπερβολικοί, η ύπαρξή τους προσφέρει ένα αίσθημα «διχτυού ασφαλείας» που εκτιμάται ιδιαίτερα στις σύγχρονες συνθήκες κυκλοφορίας.

Η καρδιά του Super Hybrid System (SHS)

Κάτω από το καπό του Omoda 5 SHS-H βρίσκεται το «μυστικό» της επιτυχίας του. Το υβριδικό σύστημα αποτελείται από έναν 1.5 Turbo κινητήρα βενζίνης και δύο ηλεκτροκινητήρες, αποδίδοντας συνδυαστικά 224 ίππους και 310 Nm ροπής. Πρόκειται για μια από τις ισχυρότερες υβριδικές προτάσεις στην κατηγορία, προσφέροντας επιδόσεις που θυμίζουν hot-hatch, με τα πρώτα 100 χλμ./ώρα να έρχονται σε μόλις 7,9 δευτερόλεπτα.

Η λειτουργία του συστήματος είναι εξαιρετικά ομαλή, με την εναλλαγή μεταξύ ηλεκτρικής και υβριδικής κίνησης να γίνεται σχεδόν αδιόρατα. Στην πόλη, το αυτοκίνητο κινείται ως επί το πλείστον ηλεκτρικά, προσφέροντας την ησυχία και την άμεση ροπή που περιμένει κανείς από ένα EV, ενώ στον ανοιχτό δρόμο ο βενζινοκινητήρας αναλαμβάνει δράση χωρίς να γίνεται ενοχλητικός, χάρη στην καλή ηχομόνωση της καμπίνας.

Οδική συμπεριφορά και άνεση

Στον δρόμο, το Omoda 5 SHS-H εστιάζει ξεκάθαρα στην άνεση και την ποιότητα κύλισης. Η ανάρτηση είναι ρυθμισμένη έτσι ώστε να απορροφά τις περισσότερες ανωμαλίες του οδοστρώματος, καθιστώντας τις καθημερινές μετακινήσεις ξεκούραστες. Αν και το τιμόνι δεν προσφέρει την απόλυτη πληροφόρηση που θα ζητούσε ένας ενθουσιώδης οδηγός, είναι ελαφρύ και ακριβές, διευκολύνοντας τους ελιγμούς μέσα στα στενά της πόλης.

Όταν οι ρυθμοί ανέβουν σε μια στριφτερή διαδρομή, οι κλίσεις του αμαξώματος είναι υπαρκτές αλλά ελεγχόμενες, υπενθυμίζοντας στον οδηγό ότι πρόκειται για ένα οικογενειακό SUV προσανατολισμένο στην ασφάλεια και όχι για ένα σπορ όχημα. Παρόλα αυτά, η μεγάλη ισχύς των 224 ίππων προσφέρει ένα αίσθημα σιγουριάς στις προσπεράσεις, κάνοντας το ταξίδι στον αυτοκινητόδρομο μια ιδιαίτερα ευχάριστη διαδικασία.

Η κατανάλωση στην πραγματικότητα

Ένα από τα ισχυρότερα χαρτιά του SHS-H είναι η οικονομία καυσίμου. Με μέση εργοστασιακή κατανάλωση 5,3 λίτρα/100 χλμ., το υβριδικό Omoda 5 υπόσχεται αυτονομία που μπορεί να αγγίξει τα 1.000 χιλιόμετρα με ένα γέμισμα. Στις δικές μας δοκιμές σε μεικτές συνθήκες, είδαμε το νούμερο να σταθεροποιείται γύρω στα 5,8 - 6,0 λίτρα, μια εξαιρετική επίδοση αν λάβει κανείς υπόψη τη δύναμη του κινητήρα και το βάρος του οχήματος.

Μέσα στην πόλη, όπου το υβριδικό σύστημα αναδεικνύει την αξία του, η κατανάλωση μπορεί να πέσει ακόμα και κάτω από τα 5 λίτρα, καθώς το αυτοκίνητο εκμεταλλεύεται στο έπακρο την ανάκτηση ενέργειας κατά το φρενάρισμα. Αυτό καθιστά το Omoda 5 SHS-H μια από τις πιο οικονομικές επιλογές για όσους κινούνται καθημερινά στο κέντρο, προσφέροντας ταυτόχρονα τη σιγουριά για μεγάλα ταξίδια χωρίς την ανάγκη φόρτισης.

Η τιμή ως ο απόλυτος καταλύτης

Φτάνοντας στο κεφάλαιο του κόστους, το Omoda 5 SHS-H δείχνει να μην έχει αντίπαλο. Με την τιμή της έκδοσης Comfort να ξεκινά από τις 24.900 ευρώ, η Omoda προσφέρει ένα πλήρες C-SUV με 224 ίππους και αυτόματο κιβώτιο στην τιμή που άλλοι κατασκευαστές προσφέρουν βασικές εκδόσεις B-SUV. Ακόμα και η πλούσια έκδοση Premium στις 27.500 ευρώ παραμένει μια εξαιρετική ευκαιρία, αν αναλογιστεί κανείς τον εξοπλισμό που περιλαμβάνει ηχοσύστημα Sony, κάμερες 360 και δερμάτινα καθίσματα.

Η εμπιστοσύνη της μάρκας στο προϊόν της υπογραμμίζεται από την εργοστασιακή εγγύηση 7 ετών ή 150.000 χιλιομέτρων, ενώ για τη μπαταρία του υβριδικού συστήματος η εγγύηση φτάνει τα 8 έτη. Πρόκειται για μια κίνηση που στοχεύει να διαλύσει κάθε δισταγμό του υποψήφιου αγοραστή απέναντι σε μια νέα μάρκα, προσφέροντας «peace of mind» για πολλά χρόνια.

Αξίζει το ρίσκο;

Το Omoda 5 SHS-H δεν είναι απλώς μια «οικονομική εναλλακτική», αλλά μια πρόταση που διεκδικεί με αξιώσεις το δικό της μερίδιο στην πίτα των SUV. Συνδυάζει την εντυπωσιακή σχεδίαση με ένα εξαιρετικό υβριδικό σύστημα, προσφέροντας επιδόσεις και εξοπλισμό που συνήθως συναντάμε σε πολύ ακριβότερα μοντέλα. Πέρα όμως από το ίδιο το προϊόν, υπάρχει ένας παράγοντας που προσφέρει «έξτρα σιγουριά» στον υποψήφιο αγοραστή: η ταυτότητα του εισαγωγέα. Η Omoda εκπροσωπείται στην Ελλάδα από την O&J Automotive, μέλος του πανίσχυρου ομίλου Emil Frey. Πρόκειται για έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους εμπορίας αυτοκινήτων στην Ευρώπη, ο οποίος στην Ελλάδα διαχειρίζεται επίσης την εισαγωγή και διανομή των μοντέλων της Mercedes-Benz και της smart μέσω της Star Automotive.

Ναι, ο χώρος αποσκευών θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερος και το infotainment απαιτεί μια μικρή περίοδο προσαρμογής, όμως αυτά είναι ασήμαντα πταίσματα μπροστά στη συνολική αξία που προσφέρει το αυτοκίνητο. Για όποιον αναζητά ένα σύγχρονο, ασφαλές και οικονομικό στη χρήση C-SUV χωρίς να ξοδέψει μια περιουσία, το Omoda 5 SHS-H είναι αυτή τη στιγμή μια από τις πιο έξυπνες αγορές στην ελληνική αγορά.