Οδηγοί και ομάδες ετοιμάζονται για τον τρίτο αγώνα της Formula 1 στο 2026 και αναμένεται να έρθουν αντιμέτωποι και με τα… παιχνίδια του καιρού.

Λίγες ώρες απέμειναν για την έναρξη των ελεύθερων δοκιμών του Grand Prix Ιαπωνίας, τον τρίτο αγώνα της Formula 1 για το 2026. Η Σουζούκα είναι μια πίστα την οποία λατρεύουν οι οδηγοί και θα προσπαθήσουν να τη δαμάσουν με τη νέα γενιά μονοθεσίων.

Πριν την έναρξη του αγωνιστικού τριημέρου, η FIA ανακοίνωσε αλλαγές στον τρόπο ανάκτησης ενέργειας της μπαταρίας, κάτι που αλλάζει ελαφρώς τα σχέδια των ομάδων.

Ο καιρός του τριημέρου

Την Παρασκευή 27 Μαρτίου, οι συνθήκες αναμένονται ιδανικές για να πραγματοποιηθούν ελεύθερες δοκιμές. Παρά τη συννεφιά που περιμένουν οι ομάδες, η θερμοκρασία αέρα θα φτάσει μέχρι τους 18 βαθμούς Κελσίου, με τις πρωινές ώρες να αναμένονται οι πιο ψυχρές. Στην πίστα οι θερμοκρασίες θα αγγίξουν τους 30 βαθμούς Κελσίου, με την πιθανότητα βροχής να είναι μόλις στο 0%. Η ένταση του ανέμου ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα, με ριπές να επηρεάζουν τη συμπεριφορά των μονοθεσίων.

Το Σάββατο 28 Μαρτίου, ο καιρός αλλάζει ελαφρώς. Η μέγιστη θερμοκρασία αναμένεται να είναι 17 βαθμοί Κελσίου, με την ένταση του ανέμου να φτάνει έως και τα 25 χλμ/ώρα. Η θερμοκρασία πίστας θα φτάσει μέχρι τους 37 βαθμούς Κελσίου, κάτι που θα κάνει την πρόκληση των κατατακτήριων θα είναι μεγαλύτερη.

Την Κυριακή 29 Μαρτίου, οι καιρικές συνθήκες αλλάζουν και πάλι, με τις συνθήκες να γίνονται πιο ψυχρές. Η θερμοκρασία αέρα ανεβαίνει και θα φτάσει μέχρι και τους 18 βαθμούς Κελσίου πριν την εκκίνηση. Η πιθανότητα βροχής ωστόσο θα είναι στο 25%, κάτι το οποίο μπορεί να δώσει μια άλλη τροπή στον αγώνα. Παρά την έντονη συννεφιά που αναμένεται, η θερμοκρασία πίστας θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου.

