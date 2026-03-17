Το δημοφιλές SUV της Volkswagen επιστρέφει πλήρως ανανεωμένο, διορθώνοντας τα σημεία που μετρούν και παραμένοντας μια από τις κορυφαίες επιλογές στην κατηγορία.

Το Volkswagen T-Roc δεν χρειάζεται συστάσεις, αφού οι πωλήσεις του μιλούν από μόνες τους. Και μετά την πρώτη οδηγική γνωριμία μας με αυτό, ήρθε η ώρα για την πραγματική «εξέταση» σε μια πλήρη δοκιμή. Καθώς στην πιάτσα των έμπειρων οδηγών, το ερώτημα παραμένει για το αν είναι όντως τόσο καλό όσο δείχνουν οι αριθμοί (ή η Volkswagen βασίζεται απλώς στο βαρύ της όνομα), εμείς έχοντας στα χέρια μας την έκδοση R-Line, την κορυφαία της γκάμας, βάλαμε στο μικροσκόπιο κάθε λεπτομέρεια: από την ποιότητα κύλισης μέχρι την τελευταία ραφή στο ταμπλό.

Το facelift που δέχθηκε πριν από λίγα χρόνια το μοντέλο, ήταν μια παραδοχή εκ μέρους των Γερμανών ότι στην πρώτη γενιά ίσως «έκλεψαν» λίγο στην ποιότητα της καμπίνας. Τώρα, όμως, το T-Roc επιστρέφει με τη μέγιστη αυτοπεποίθηση, προσπαθώντας να ισορροπήσει ανάμεσα στον σπορ χαρακτήρα που υπόσχεται το πακέτο R-Line και στην πρακτικότητα που απαιτεί η κατηγορία. Είναι όμως αρκετές οι αλλαγές για να δικαιολογήσουν το premium κόστος της συγκεκριμένης έκδοσης;

R-Line: Περισσότερο από ένα απλό «κοστούμι»

Εξωτερικά, η έκδοση R-Line κάνει εξαιρετική δουλειά στο να «κρύβει» τον όγκο ενός SUV, παρά το γεγονός ότι η δεύτερη γενιά του μοντέλου παρουσιάζει σημαντική αύξηση στο αποτύπωμά της. Το μήκος του αμαξώματος φτάνει πλέον τα 4.373 mm, ενώ το μεταξόνιο έχει επεκταθεί στα 2.629 mm, προσφέροντας μεγαλύτερη σταθερότητα στον δρόμο (και χώρο για τους επιβάτες). Το πλάτος (χωρίς τους καθρέφτες) είναι 1.828 mm και το συνολικό ύψος 1.573 mm.

Οι προφυλακτήρες της έκδοσης R-Line είναι πιο επιθετικοί και οι λεπτομέρειες σε μαύρο γυαλιστερό χρώμα δίνουν έναν αέρα που θυμίζει «καθαρόαιμο» R. Κάποιοι ίσως βρουν τις μεγάλες ζάντες λίγο υπερβολικές για τις ελληνικές λακκούβες, αν και η αισθητική τους αναβάθμιση είναι αδιαμφισβήτητη και στην ουσία η άνεση δεν επηρεάζεται τόσο πολύ όσο περιμένεις. Αξιοσημείωτο είναι ότι παρά την αύξηση των διαστάσεων, ο κύκλος στροφής παραμένει στα 11,1 m, διατηρώντας την απαραίτητη ευελιξία στην πόλη.

Τα φωτιστικά σώματα LED Matrix IQ.LIGHT είναι από τα καλύτερα της κατηγορίας, προσφέροντας εξαιρετική ορατότητα τη νύχτα. Η φωτιζόμενη λωρίδα στη μάσκα είναι μια ωραία μοντερνιστική πινελιά, αν και κάποιοι πιο συντηρητικοί οδηγοί ίσως τη θεωρήσουν λίγο «φλύαρη». Συνολικά, το T-Roc παραμένει ένα από τα πιο ισορροπημένα σχήματα στην αγορά, καταφέρνοντας ταυτόχρονα να διατηρεί τη συγγένεια με τα άλλα μοντέλα της μάρκας και να δείχνει σύγχρονο χωρίς να καταφεύγει σε σχεδιαστικές ακρότητες.

Εσωτερικό: Η μεγάλη διόρθωση

Η Volkswagen άκουσε το feedback και το νέο ταμπλό είναι πλέον καλυμμένο με μαλακό αφρώδες υλικό. Η αίσθηση αφής είναι σαφώς ανώτερη, όμως ένας έμπειρος παρατηρητής θα προσέξει ότι η αναβάθμιση σταμάτησε στο πάνω μέρος. Οι επενδύσεις στις πόρτες και τα χαμηλότερα τμήματα της κονσόλας παραμένουν από σκληρό πλαστικό, το οποίο αν και δείχνει ανθεκτικό στον χρόνο, δεν συμβαδίζει απόλυτα με την premium τιμή της έκδοσης R-Line. Βέβαια, η συναρμογή είναι τέτοια που δεν ακούγεται ο παραμικρός τριγμός, κάτι που δείχνει τη γερμανική προσοχή στη λεπτομέρεια.

Τα σπορ καθίσματα R-Line είναι ίσως το καλύτερο κομμάτι της καμπίνας, προσφέροντας υποδειγματική στήριξη χωρίς να γίνονται σκληρά. Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων Digital Cockpit Pro είναι ευανάγνωστος και πλήρης πληροφοριών, όμως εδώ ερχόμαστε στο πρώτο ουσιαστικό «αγκάθι»: την εργονομία των χειριστηρίων αφής. Το τιμόνι με τα πλήκτρα αφής απαιτεί χρόνο προσαρμογής και κάποιες φορές μπορεί να σε οδηγήσει να πιέσεις κάτι κατά λάθος κατά τη διάρκεια της οδήγησης, αν και οπτικά είναι εντυπωσιακό.

Συνεχίζοντας στο κομμάτι της εργονομίας, ο έλεγχος του κλιματισμού μέσω των touch sliders (συρόμενες επιφάνειες) στην κεντρική κονσόλα είναι μια επιλογή που θυσιάζει τη χρηστικότητα στον βωμό του design. Τη νύχτα, η έλλειψη οπίσθιου φωτισμού σε ορισμένα σημεία κάνει τη ρύθμιση της θερμοκρασίας δύσκολη χωρίς να πάρεις τα μάτια σου από τον δρόμο. Παρόλα αυτά, το σύστημα infotainment MIB3 είναι από τα πιο γρήγορα και σταθερά που έχουμε δοκιμάσει, με την ασύρματη συνδεσιμότητα να δουλεύει άψογα.

Στον τομέα της ασφάλειας, το T-Roc εξοπλίζεται με το Travel Assist, το οποίο επιτρέπει την υποβοηθούμενη οδήγηση σε ταχύτητες έως 210 χλμ/ώρα, συνδυάζοντας το Adaptive Cruise Control με το Lane Assist. Επιπλέον, το σύστημα Side Assist ενημερώνει τον οδηγό για οχήματα στο «τυφλό σημείο», ενισχύοντας την προστασία κατά την αλλαγή λωρίδας.

Αυξημένη πρακτικότητα

Στο πίσω κάθισμα, ο χώρος για τα γόνατα είναι επαρκής για δύο ενήλικες, αλλά ένας τρίτος θα δυσκολευτεί λόγω του τούνελ μετάδοσης. Είναι μια υπενθύμιση ότι το T-Roc βασίζεται σε μια πλατφόρμα που πρέπει να φιλοξενήσει και τετρακίνηση, κάτι που κλέβει λίγο από την άνεση των πίσω επιβατών. Ωστόσο, οι πολλές θήκες για μικροαντικείμενα και οι θύρες USB-C δείχνουν ότι η Volkswagen δεν αμέλησε να φροντίσει τις ανάγκες μιας σύγχρονης οικογένειας.

Ο χώρος αποσκευών των 445 λίτρων είναι από τα δυνατά χαρτιά του μοντέλου. Το σχήμα του είναι τετραγωνισμένο και το διπλό πάτωμα επιτρέπει να δημιουργηθεί ένας επίπεδος χώρος φόρτωσης όταν αναδιπλωθούν τα πίσω καθίσματα. Η έλλειψη ενός συρόμενου πίσω καθίσματος (που διαθέτουν κάποιοι ανταγωνιστές) ίσως περιορίζει λιγάκι τη δυνατότητα αυξομείωσης του χώρου ανάλογα με τις ανάγκες, αν και ο συνολικός όγκος είναι υπεραρκετός για τις αποσκευές μιας τετραμελούς οικογένειας.

Στον δρόμο: 1.5 TSI και DSG, ένας «ανέφελος» γάμος

Ο 1.500άρης TSI κινητήρας των 150 ίππων είναι παλιός γνώριμος και παραμένει η «χρυσή τομή» για το T-Roc. Το τράβηγμά του είναι γραμμικό και η συνεργασία με το αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη DSG των 7 σχέσεων υποδειγματική στις περισσότερες συνθήκες. Μόνο σε πολύ αργούς ρυθμούς πόλης το κιβώτιο μπορεί να φανεί λίγο «ράθυμο» αρχικά και μετά κάπως απότομο στο ξεκίνημα, όμως μόλις το αυτοκίνητο αναπτύξει ταχύτητα, οι αλλαγές γίνονται με τέτοια ομαλότητα που σχεδόν τις ξεχνάς. Το σύστημα απενεργοποίησης κυλίνδρων (ACT) δουλεύει τόσο διακριτικά που μόνο η ένδειξη στον πίνακα οργάνων σε ενημερώνει ότι κινείσαι με δύο κυλίνδρους.

Η κατανάλωση κατά τη διάρκεια της δοκιμής μας σταμάτησε στα 7,4 λίτρα/100 χλμ., ένα νούμερο απόλυτα τίμιο για τον όγκο και τις επιδόσεις του αυτοκινήτου. Αν πιεστεί σε ανηφορικές διαδρομές ή με πλήρες φορτίο, η τιμή αυτή θα ανέβει, αλλά στον αυτοκινητόδρομο μπορείς εύκολα να δεις νούμερα που ξεκινούν από 6, δείχνοντας την αποδοτικότητα του κινητήρα. Είναι ένα σύνολο που ίσως δεν θα σε συγκινήσει με την έκρηξή του, αλλά σίγουρα θα σε βγάλει ασπροπρόσωπο σε κάθε περίσταση.

Οδική συμπεριφορά: Μαθήματα ισορροπίας

Η έκδοση R-Line διαθέτει το προοδευτικό σύστημα διεύθυνσης (Progressive Steering), το οποίο είναι ένα από τα κρυφά «όπλα» του αυτοκινήτου. Το τιμόνι «βαραίνει» και γίνεται πιο άμεσο όσο αυξάνεται η γωνία στροφής, προσφέροντας μια αίσθηση ελέγχου που σπάνια βρίσκεις σε SUV. Στις στροφές, το T-Roc πατάει με σιγουριά και οι κλίσεις είναι περιορισμένες, αν και η ανάρτηση είναι ρυθμισμένη λίγο πιο σφιχτά από το αναμενόμενο. Αυτό σημαίνει ότι κάποιες έντονες εγκάρσιες ανωμαλίες θα γίνουν αισθητές στην καμπίνα, αλλά το τίμημα είναι πολύ μικρό για τον έλεγχο του αμαξώματος που προσφέρει.

Η ποιότητα κύλισης είναι υψηλή, με την ηχομόνωση να κάνει εξαιρετική δουλειά στο να κρατάει έξω τον θόρυβο από τον κινητήρα και τον αέρα. Το T-Roc σου δίνει την αίσθηση ενός μεγαλύτερου και πιο στιβαρού αυτοκινήτου, κάτι που εμπνέει εμπιστοσύνη στον οδηγό. Προσφέρει μιαν ακλόνητη σταθερότητα που είναι ίσως πιο σημαντική για τον μέσο κάτοχο ενός τέτοιου μοντέλου.

Είναι τελικά το T-Roc το σημείο αναφοράς;

Η απάντηση είναι πως, ναι, παραμένει ένας από τους ισχυρότερους παίκτες, αλλά σε μια κατηγορία που ο ανταγωνισμός γίνεται όλο και σκληρότερος. Το VW T-Roc είναι ένα αυτοκίνητο που δείχνει ότι η Volkswagen ξέρει να ακούει και να προσαρμόζεται, χωρίς απαραίτητα να τα αλλάζει όλα. Η αναβάθμιση στην ποιότητα είναι ουσιαστική, ο κινητήρας παραμένει κορυφαίος και η οδική συμπεριφορά είναι από τις πιο «δεμένες» στην κατηγορία. Υπάρχουν σημεία που θα μπορούσαν να είναι καλύτερα, όμως το συνολικό πακέτο είναι τόσο ολοκληρωμένο που δύσκολα το προσπερνάς.

Το T-Roc R-Line απευθύνεται σε εκείνον που θέλει το «κάτι παραπάνω» σε εμφάνιση και τεχνολογία και είναι διατεθειμένος να πληρώσει το αντίστοιχο τίμημα (η τιμή του ξεκινά από τις 35.990 ευρώ). Για τον έμπειρο οδηγό, το T-Roc είναι μια επιλογή ασφάλειας και αξιοπιστίας. Ξέρεις τι θα πάρεις, ξέρεις πώς θα στρίψει και ξέρεις ότι η μεταπωλητική του αξία θα παραμείνει υψηλή. Ίσως σου ζητήσει να συμβιβαστείς με την ιδέα ότι η ψηφιακή εποχή απαιτεί μερικές φορές περισσότερα «κλικ» από όσα θα ήθελες, μπορεί να μη σου «κλέψει» την καρδιά με το πάθος του, αλλά είναι πολύ δύσκολο να μην κερδίσει την εμπιστοσύνη σου με την αρτιότητά του.