Με αυτονομία 880 χιλιομέτρων, θερμική απόδοση 44,5% και έμφαση στην ασφάλεια, η Chery ενισχύει την υβριδική της γκάμα.

Η Chery συνεχίζει τη δυναμική της επέκταση στην ευρωπαϊκή ήπειρο, παραμένοντας πιστή στη στρατηγική «Στην Ευρώπη, για την Ευρώπη». Με παρουσία ήδη σε 23 διαφορετικές αγορές και πρόσφατη είσοδο σε χώρες όπως η Ισπανία και η Πολωνία, ο κινεζικός κολοσσός -που διατηρεί την πρώτη θέση στις εξαγωγές της χώρας του επί 23 συναπτά έτη- ετοιμάζεται να λανσάρει το νέο Tiggo 7 HEV.

Το νέο μοντέλο αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης παγκόσμιας ανάπτυξης που έφερε την εταιρεία στην 385η θέση της λίστας Fortune Global 500 για το 2024, ενώ η εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ το 2025 σηματοδότησε μια νέα φάση οικονομικής ισχύος. Το υβριδικό Tiggo 7 HEV έρχεται να τοποθετηθεί σε μια εξαιρετικά ανταγωνιστική κατηγορία, ποντάροντας στην τεχνολογία του συστήματος Chery Super Hybrid (CSH).

Κινητήρας ACTECO πέμπτης γενιάς

Στην καρδιά του Tiggo 7 HEV βρίσκεται ο υβριδικός κινητήρας ACTECO 1.5 TGDI πέμπτης γενιάς. Το συγκεκριμένο σύνολο ξεχωρίζει για την υψηλή θερμική του απόδοση, η οποία αγγίζει το 44,5%, ένα νούμερο που μεταφράζεται σε καλύτερη εκμετάλλευση του καυσίμου και περιορισμό των ενεργειακών απωλειών. Η συνδυαστική ισχύς του συστήματος ανέρχεται στους 224 ίππους, προσφέροντας ικανοποιητικές επιδόσεις για τα δεδομένα της κατηγορίας.

Στον τομέα της οικονομίας, η Chery ανακοινώνει μέση κατανάλωση 5,7 lt/100 km (βάσει προτύπου WLTP), ενώ η συνολική αυτονομία του μοντέλου με ένα γεμάτο ρεζερβουάρ αγγίζει τα 880 χιλιόμετρα. Οι τιμές αυτές τοποθετούν το Tiggo 7 HEV ως μια ορθολογική πρόταση για οικογένειες που αναζητούν ένα SUV ικανό να καλύψει μεγάλες αποστάσεις χωρίς συχνούς ανεφοδιασμούς.

Αμάξωμα, άνεση και ασφάλεια

Πέρα από το σύστημα κίνησης, η Chery δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ασφάλεια, υποστηρίζοντας ότι το μοντέλο έχει αναπτυχθεί σύμφωνα με τα παγκόσμια πρότυπα αξιολόγησης πέντε αστέρων. Η δομή του αμαξώματος είναι ενισχυμένη, με το 61% να αποτελείται από ατσάλι υψηλής αντοχής, παρέχοντας την απαραίτητη ακαμψία σε περίπτωση σύγκρουσης.

Παράλληλα, ο βασικός εξοπλισμός περιλαμβάνει 7 αερόσακους, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα προστασίας για όλους τους επιβάτες. Η εταιρεία τονίζει ότι κάθε μοντέλο υποβάλλεται σε αυστηρές διαδικασίες επαλήθευσης και δοκιμών, προκειμένου να ανταποκρίνεται στις υψηλές απαιτήσεις αξιοπιστίας που θέτει πλέον το ευρωπαϊκό κοινό για τα κινεζικά οχήματα.

Στο εσωτερικό, η Chery προσπαθεί να δημιουργήσει μια αίσθηση premium άνεσης. Το cockpit διαθέτει πανοραμική ηλιοροφή εμβαδού 1,1 τ.μ., η οποία ενισχύει τη φωτεινότητα και την αίσθηση ευρυχωρίας. Ο οδηγός μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε 64 χρώματα για τον έξυπνο ατμοσφαιρικό φωτισμό, ενώ το ηχοσύστημα της Sony με τα 8 ηχεία αναλαμβάνει την ψυχαγωγία των επιβατών. Η στρατηγική της μάρκας συμπληρώνεται από δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, όπως οι συνεργασίες με τη UNICEF και την IUCN για την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών και του περιβάλλοντος.