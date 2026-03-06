Με τεχνολογία 800V, επιδόσεις που τρομάζουν και την πολυτέλεια μιας λιμουζίνας, το smart μεγάλωσε και έγινε ο εφιάλτης των premium κατασκευαστών.

Αν κάποιος σας έλεγε πριν από δέκα χρόνια ότι ένα smart θα μπορούσε να σταθεί δίπλα σε μια Porsche 911 στο φανάρι και να την κοιτάξει στα μάτια, θα τον λέγατε -τουλάχιστον- τρελό. Κι όμως, η σημερινή πραγματικότητα μας διαψεύδει με τον πιο ηχηρό τρόπο. Το smart #5 BRABUS της δοκιμής μας είναι η οριστική δήλωση ανεξαρτησίας μιας μάρκας που αποφάσισε να εγκαταλείψει τα στενά όρια της πόλης για να κατακτήσει τους αυτοκινητόδρομους. Με μήκος 4,75 μέτρα, το #5 είναι πλέον ένας ολοκληρωμένος παίκτης στη μεσαία κατηγορία των SUV, φέρνοντας μαζί του μια τεχνολογική προίκα που θα ζήλευαν πολύ ακριβότερα μοντέλα.

Η σχεδίασή του αποτελεί μια τολμηρή μείξη ανάμεσα στη φουτουριστική αισθητική και την πρακτικότητα ενός επιβλητικού SUV. Και η έκδοση BRABUS φροντίζει να κάνει αισθητή την παρουσία της από την πρώτη στιγμή. Οι κόκκινες δαγκάνες των φρένων, οι αεραγωγοί που μοιάζουν έτοιμοι να καταπιούν την άσφαλτο και οι τεράστιες ζάντες 21 ιντσών δίνουν το στίγμα της δύναμης. Παρά τον όγκο του, οι σχεδιαστές κατάφεραν να διατηρήσουν καθαρές γραμμές, επιτυγχάνοντας έναν συντελεστή οπισθέλκουσας που ευνοεί την αυτονομία χωρίς να θυσιάζει τον δυναμικό χαρακτήρα.

Η «βία» των 646 ίππων και το τίμημα της φυσικής

Περνώντας στο οδηγικό σκέλος, το smart #5 BRABUS είναι μια σπουδή στην ακαριαία δύναμη. Η διάταξη των δύο ηλεκτροκινητήρων αποδίδει συνδυαστικά 646 ίππους και 710 Nm ροπής. Με το πάτημα του γκαζιού, η επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε 3,8 δευτερόλεπτα είναι μια σωματική εμπειρία που «κολλάει» το κεφάλι των επιβατών στα προσκέφαλα. Η ροπή είναι τόσο άμεση που νιώθεις το σασί να παλεύει με τους νόμους της φυσικής για να διατηρήσει την πρόσφυση, την ώρα που το ψηφιακό ταχύμετρο ανεβάζει νούμερα με ρυθμό πολυβόλου.

Ωστόσο, η ωμή δύναμη έχει και την άλλη της πλευρά. Στην καθημερινή μετακίνηση, το αυτοκίνητο κρύβει επιμελώς αυτόν τον άγριο χαρακτήρα, αλλά το βάρος των 2,4 τόνων είναι πάντα εκεί. Αν παρασυρθείς από την ισχύ της έκδοσης BRABUS, η κατανάλωση ενέργειας μπορεί να εκτοξευθεί, μειώνοντας δραστικά την αυτονομία. Επιπλέον, οι 21 ιντσών τροχοί, αν και προσφέρουν κορυφαία πρόσφυση, απαιτούν προσοχή στις έντονες λακκούβες των ελληνικών δρόμων. Ωστόσο, παρότι η ανάρτηση είναι σαφώς σφιχτή για να ελέγξει τη μεγάλη μάζα του αμαξώματος στις γρήγορες στροφές, το #5 παραμένει ανέλπιστα άνετο σε όλες τις συνθήκες.

Το smart που δεν χωράει πια παντού

Μιλώντας για ρεαλισμό, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι: το #5 δεν είναι πια το «παιδί της πόλης». Με πλάτος που αγγίζει τα 2 μέτρα (με τους καθρέφτες) και το προαναφερθέν μήκος, η αναζήτηση θέσης στάθμευσης στο κέντρο της Αθήνας ή στα στενά μιας γειτονιάς μετατρέπεται σε πρόκληση. Εκεί που με ένα παλιό smart «τρύπωνες» παντού, τώρα χρειάζεσαι την πλήρη υποβοήθηση των καμερών 360 μοιρών για να ελιχθείς. Είναι ένα καθαρόαιμο οικογενειακό SUV που απαιτεί τον δικό του ζωτικό χώρο, θυσιάζοντας την αστική ευελιξία στον βωμό των χώρων και της άνεσης.

Στο εσωτερικό, η εμπειρία είναι ψηφιακή και premium. Το ταμπλό φιλοξενεί δύο OLED οθόνες 13 ιντσών με ανάλυση 2.5K. Η επεξεργαστική ισχύς από το τσιπ AMD V2000 εξασφαλίζει ότι τα γραφικά ρέουν χωρίς καμία καθυστέρηση. Η ποιότητα των υλικών στην έκδοση BRABUS, με Alcantara και δέρμα Nappa, ολοκληρώνει το παζλ της πολυτέλειας. Ο ψηφιακός «λέοντας» του συστήματος infotainment προσθέτει μια νότα προσωπικότητας, κάνοντας την αλληλεπίδραση με το αυτοκίνητο να μοιάζει πιο ανθρώπινη και λιγότερο μηχανική.

Ακουστική τελειότητα με ήχο τη Sennheiser

Η πραγματική αποκάλυψη όμως έρχεται όταν μπαίνει στο παιχνίδι η αίσθηση της ακοής. Η συνεργασία με τη Sennheiser απέδωσε ένα ηχοσύστημα 20 ηχείων με ισχύ 1.190 Watt που επαναπροσδιορίζει την έννοια της ακουστικής. Με το σύστημα Dolby Atmos, ο ήχος σε περιβάλλει, δημιουργώντας μια τρισδιάστατη σκηνή όπου κάθε όργανο ακούγεται με κρυστάλλινη καθαρότητα. Είναι επίσης εντυπωσιακό το πώς η ηχομόνωση της καμπίνας καταφέρνει να κρατήσει εκτός τους θορύβους του δρόμου, επιτρέποντας στο ηχοσύστημα να αναδείξει κάθε λεπτομέρεια της μουσικής.

Παράλληλα, η πρακτικότητα βρίσκεται σε πρώτο πλάνο. Με 34 αποθηκευτικούς χώρους στην καμπίνα και ένα frunk 72 λίτρων εμπρός, το #5 είναι το ιδανικό όχημα για αποδράσεις. Τα καθίσματα «Zero Gravity» προσφέρουν τη δυνατότητα πλήρους ανάκλισης 121 μοιρών, επιτρέποντας στους επιβάτες να χαλαρώσουν σε συνθήκες απόλυτης άνεσης κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Ο χώρος αποσκευών των 630 λίτρων είναι υπεραρκετός για τις ανάγκες μιας οικογένειας, κάνοντας το ταξίδι μια ξεκούραστη εμπειρία.

Αρχιτεκτονική 800V: Η φόρτιση ως... pit stop

Ένα από τα ισχυρότερα χαρτιά του smart #5 είναι η αρχιτεκτονική των 800V, η οποία επιτρέπει ταχύτητες φόρτισης έως και 400 kW. Στη θεωρία, αυτό σημαίνει φόρτιση από το 10% στο 80% σε λιγότερο από 15 λεπτά. Είναι μια τεχνολογία αιχμής που τοποθετεί το smart στην κορυφή της ηλεκτρικής πυραμίδας. Όμως, εδώ πρέπει να βάλουμε τον αστερίσκο της ελληνικής πραγματικότητας: οι φορτιστές που μπορούν να αποδώσουν τέτοια ισχύ στη χώρα μας είναι ακόμα ελάχιστοι και συγκεντρωμένοι κυρίως σε συγκεκριμένους κόμβους των εθνικών οδών.

Αυτό σημαίνει ότι, ενώ το αυτοκίνητο είναι «θωρακισμένο» για το μέλλον, στο παρόν θα περιοριστείτε συχνά στους πιο κοινούς ταχυφορτιστές των 50 ή 180 kW. Εκεί, το πλεονέκτημα των 800V δεν χάνεται (καθώς η καμπύλη φόρτισης παραμένει πιο σταθερή), αλλά ο «ονειρικός» χρόνος των 15 λεπτών θα παραμείνει για λίγο ακόμα μια σπάνια πολυτέλεια. Παρόλα αυτά, η ύπαρξη αντλίας θερμότητας διασφαλίζει ότι η απόδοση της μπαταρίας των 100 kWh παραμένει ψηλά, προσφέροντας μια πραγματική αυτονομία κοντά στα 450 χιλιόμετρα.

Το κόστος της υπεροχής

Φτάνοντας στο κρίσιμο ερώτημα του κόστους, το smart #5 BRABUS δεν είναι -και δεν θα μπορούσε να είναι- ένα φθηνό αυτοκίνητο. Η κορυφαία έκδοση BRABUS ξεκινά από τις 54.400 ευρώ, ένα ποσό διόλου ευκαταφρόνητο. Εδώ όμως είναι που το smart κάνει τη διαφορά: ο εξοπλισμός είναι πρακτικά «all-inclusive». Από το ηχοσύστημα της Sennheiser και τις OLED οθόνες, μέχρι τα καθίσματα με μασάζ και το πλήρες πακέτο συστημάτων υποβοήθησης, ο αγοραστής παίρνει ένα πακέτο που σε άλλες μάρκες θα απαιτούσε επιπλέον χιλιάδες ευρώ σε προαιρετικό εξοπλισμό. Υπό αυτήν την έννοια, το smart #5 BRABUS είναι ένα «value for money» status symbol για όσους καταλαβαίνουν την αξία της τεχνολογίας που κρύβεται κάτω από το αμάξωμα.

Για εκείνους που θέλουν να τολμήσουν το κάτι παραπάνω, το smart προσφέρει και το πακέτο «Adventurer Collection». Με σχάρα οροφής, πλαϊνή σκάλα και επιπλέον προστατευτικά, το #5 αποκτά έναν πιο off-road χαρακτήρα που του ταιριάζει αναπάντεχα πολύ. Η τετρακίνηση και τα ειδικά προγράμματα οδήγησης (Sand, Mud, Snow) επιτρέπουν στο αυτοκίνητο να κινηθεί με άνεση σε χωματόδρομους, ενώ η λειτουργία «διάφανου καπό» στις κάμερες βοηθά στα δύσκολα περάσματα.

Το smart που κοιτάζει μόνο μπροστά

Μετά από μια τέτοια δοκιμή, το συμπέρασμα για το smart #5 BRABUS είναι ξεκάθαρο: η μάρκα μεγάλωσε, ωρίμασε και πλέον παίζει στο «Champions League» της ηλεκτροκίνησης. Καταφέρνει να συνδυάσει την εκρηκτική δύναμη ενός σπορ αυτοκινήτου με την πολυτέλεια και την τεχνολογία μιας ναυαρχίδας. Δεν είναι πια το «δεύτερο» αυτοκίνητο της οικογένειας, αλλά το πρώτο και κύριο όχημα που μπορεί να καλύψει κάθε ανάγκη, από την καθημερινή μετακίνηση (με τις προκλήσεις του όγκου του) μέχρι το μεγάλο ταξίδι.

Απευθύνεται σε όσους αναζητούν την απόλυτη τεχνολογία, χώρους που θυμίζουν λιμουζίνα και επιδόσεις που μπορούν να ταπεινώσουν πολλά καθαρόαιμα σπορ μοντέλα. Παρά τους περιορισμούς των υποδομών φόρτισης στην Ελλάδα και το αναμενόμενο τίμημα στην κατανάλωση όταν το δεξί πόδι γίνεται «βαρύ», το smart #5 BRABUS παραμένει μια από τις πιο ολοκληρωμένες και συναρπαστικές προτάσεις που έχουν κυκλοφορήσει τα τελευταία χρόνια. Η smart επέστρεψε, και είναι εδώ για να πρωταγωνιστήσει.