Πώς να «νικήσετε» τις αυξημένες τιμές στην αντλία με απλές κινήσεις που θα κάνουν τη διαφορά στην τσέπη σας.

Η γεωπολιτική αστάθεια και οι πολεμικές συρράξεις που μαίνονται το τελευταίο διάστημα έχουν προκαλέσει ένα κύμα ακρίβειας που χτυπά απευθείας την αντλία των καυσίμων. Η τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης έχει εκτοξευθεί σε επίπεδα που καθιστούν την κάθε μετακίνηση κάτι παραπάνω από μια απλώς «υπολογίσιμη δαπάνη», αναγκάζοντας τους οδηγούς να αναζητούν τρόπους για να περιορίσουν τα έξοδά τους.

Ωστόσο, η λύση δεν βρίσκεται πάντα στην ακινητοποίηση του οχήματος, αλλά στον τρόπο με τον οποίο το χρησιμοποιούμε. Υιοθετώντας μερικές απλές αλλά εξαιρετικά αποτελεσματικές συνήθειες, μπορούμε να μειώσουμε την κατανάλωση έως και 20%, κερδίζοντας ουσιαστικά «δωρεάν» χιλιόμετρα από κάθε γέμισμα του ρεζερβουάρ.

Η «πρόβλεψη» είναι το μυστικό της οικονομίας

Η προληπτική οδήγηση είναι ο νούμερο ένα παράγοντας για τη μείωση της κατανάλωσης. Αντί να επιταχύνετε απότομα για να φτάσετε γρήγορα στο επόμενο κόκκινο φανάρι, προσπαθήστε να διαβάζετε την κίνηση από μακριά. Αφήνοντας το αυτοκίνητο να κυλήσει με την κεκτημένη ταχύτητα όταν πλησιάζετε σε διασταύρωση, η παροχή καυσίμου (ιδιαίτερα στα πιο σύγχρονα αυτοκίνητα) διακόπτεται σχεδόν ολοκληρωτικά.

Οι απότομες εναλλαγές ανάμεσα σε γκάζι και φρένο είναι ο χειρότερος εχθρός της οικονομίας. Η στρωτή οδήγηση, χωρίς περιττές προσπεράσεις και με σταθερή πίεση στο πεντάλ, επιτρέπει στον κινητήρα να λειτουργεί στο βέλτιστο εύρος απόδοσής του, εξοικονομώντας σημαντικές ποσότητες καυσίμου, ειδικά μέσα στον αστικό ιστό.

Η πίεση των ελαστικών επηρεάζει την τσέπη σας

Πολλοί οδηγοί αμελούν τον έλεγχο της πίεσης των ελαστικών, αγνοώντας ότι τα «ξεφούσκωτα» λάστιχα αυξάνουν την αντίσταση κύλισης. Όταν η πίεση είναι χαμηλότερη από την προβλεπόμενη, ο κινητήρας πρέπει να καταβάλει μεγαλύτερη προσπάθεια για να κινήσει το όχημα, κάτι που μεταφράζεται άμεσα σε αυξημένη κατανάλωση.

Ένας τακτικός έλεγχος της πίεσης (τουλάχιστον μία φορά το μήνα) σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή, εξασφαλίζει ότι το αυτοκίνητο κυλάει με τη λιγότερη δυνατή τριβή. Είναι μια διαδικασία που διαρκεί μόλις δύο λεπτά στο βενζινάδικο, αλλά μπορεί να σας γλιτώσει από αρκετά ευρώ σε βάθος χρόνου.

Απομακρύνετε τα περιττά βάρη από το πορτμπαγκάζ

Κάθε επιπλέον κιλό που μεταφέρει το αυτοκίνητο απαιτεί ενέργεια για να μετακινηθεί. Πολλοί από εμάς συνηθίζουμε να κρατάμε στο πορτμπαγκάζ αντικείμενα που δεν χρειαζόμαστε στην καθημερινότητά μας, από εργαλεία μέχρι εξοπλισμό κάμπινγκ. Αυτό το «νεκρό» βάρος επιβαρύνει την κατανάλωση, ειδικά στις διαδρομές με πολλές στάσεις και ξεκινήματα.

Το ίδιο ισχύει και για τις σχάρες ή τις μπαγκαζιέρες οροφής. Όταν δεν τις χρησιμοποιείτε, καλό είναι να τις αφαιρείτε, καθώς όχι μόνο προσθέτουν βάρος, αλλά αλλοιώνουν την αεροδυναμική του οχήματος. Η αντίσταση του αέρα στις υψηλές ταχύτητες μπορεί να αυξήσει την κατανάλωση έως και 10%, κάνοντας το ταξίδι σας πολύ πιο ακριβό.

Σωστή χρήση του κλιματισμού και των παραθύρων

Ο κλιματισμός είναι ένα από τα συστήματα που «κλέβουν» ενέργεια απευθείας από τον κινητήρα. Τις ημέρες που η θερμοκρασία το επιτρέπει, η απενεργοποίησή του μπορεί να μειώσει αισθητά την κατανάλωση. Ωστόσο, υπάρχει μία ακόμα παγίδα: στις υψηλές ταχύτητες (πάνω από 80 χλμ/ώρα), τα ανοιχτά παράθυρα δημιουργούν στροβιλισμούς που φρενάρουν το αυτοκίνητο.

Σε αυτή την περίπτωση, είναι προτιμότερο να έχετε κλειστά τα παράθυρα και να χρησιμοποιείτε τον κλιματισμό σε μια σταθερή, λογική θερμοκρασία. Μέσα στην πόλη όμως, όπου οι ταχύτητες είναι χαμηλές, το άνοιγμα των παραθύρων είναι σαφώς πιο οικονομική επιλογή από τη λειτουργία του συμπιεστή του A/C.

Επιλογή της σωστής σχέσης στο κιβώτιο

Η οδήγηση με υψηλές στροφές στον κινητήρα είναι ένας σίγουρος τρόπος για να αδειάσετε γρήγορα το ρεζερβουάρ. Προσπαθήστε να αλλάζετε σχέση στο κιβώτιο όσο το δυνατόν νωρίτερα, συνήθως γύρω στις 2.000 με 2.500 στροφές για τους βενζινοκινητήρες και ακόμα χαμηλότερα για τους πετρελαιοκινητήρες.

Η σύγχρονη τεχνολογία των κινητήρων επιτρέπει την κίνηση με «μεγάλη» ταχύτητα στο κιβώτιο ακόμα και σε χαμηλότερες ταχύτητες, χωρίς να ζορίζεται το σύνολο. Αν το αυτοκίνητό σας διαθέτει ένδειξη αλλαγής σχέσης (shift indicator) στον πίνακα οργάνων, ακολουθήστε την πιστά: είναι προγραμματισμένη για τη μέγιστη δυνατή οικονομία.

Η τακτική συντήρηση κρατά την κατανάλωση χαμηλά

Ένας κινητήρας που δεν συντηρείται σωστά, δεν μπορεί να είναι αποδοτικός. Φραγμένα φίλτρα αέρα, παλιά μπουζί ή ακατάλληλα λάδια αυξάνουν τις εσωτερικές τριβές και δυσκολεύουν την καύση. Η τήρηση των διαστημάτων service δεν αφορά μόνο τη μακροζωία του αυτοκινήτου, αλλά και την τσέπη σας σε κάθε χιλιόμετρο.

Ένα καλοκουρδισμένο αυτοκίνητο καίει ακριβώς όσο χρειάζεται, ενώ ένα παραμελημένο μπορεί να παρουσιάσει αυξημένη κατανάλωση χωρίς ο οδηγός να καταλαβαίνει το γιατί. Ειδικά τώρα, που το κόστος των καυσίμων είναι στα ύψη, η επένδυση σε μια σωστή συντήρηση αποσβένεται πολύ γρήγορα μέσα από την οικονομία στην αντλία.

