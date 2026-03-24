Πώς θα κερδίσεις το «μπόνους» των 10 ευρώ, ποιοι μένουν εκτός και τι πρέπει να προσέξεις πριν ανοίξει η πλατφόρμα την ερχόμενη Δευτέρα.

Η ενεργειακή καταιγίδα που πυροδοτήθηκε από τις εντάσεις στη Μέση Ανατολή και το ράλι των τιμών του πετρελαίου φέρνουν ξανά τους Έλληνες οδηγούς αντιμέτωπους με τον εφιάλτη των 2 ευρώ στην αντλία. Με την αμόλυβδη να «τσιμπάει» καθημερινά και τις προβλέψεις για την έξοδο του Πάσχα να είναι δυσοίωνες, η κυβέρνηση αποφάσισε να επιστρατεύσει ξανά τη συνταγή του Fuel Pass, ανακοινώνοντας ένα πακέτο στήριξης ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ.

Η παρέμβαση, που καλύπτει το κρίσιμο δίμηνο Απριλίου-Μαΐου 2026, δεν είναι οριζόντια αλλά στοχευμένη, καθώς αφορά μόνο τους οδηγούς που καλύπτουν τα εισοδηματικά όρια. Ταυτόχρονα, εισάγει έναν σαφή «ψηφιακό εξαναγκασμό», αφού η επιλογή της παραδοσιακής κατάθεσης στον τραπεζικό λογαριασμό συνοδεύεται από μια αισθητή οικονομική απώλεια, σπρώχνοντας τους πάντες προς τη χρήση του smartphone.

Επειδή η διαδικασία στο gov.gr κρύβει συχνά παγίδες και τα ερωτήματα για το ποιος δικαιούται τι είναι ήδη πολλά, το gmotion «ακτινογραφεί» τις επίσημες ανακοινώσεις. Συγκεντρώσαμε τις 10 πιο καίριες ερωτήσεις που απασχολούν κάθε οδηγό, από τα ψιλά γράμματα των κριτηρίων μέχρι τις τεχνικές λεπτομέρειες της ψηφιακής κάρτας, ώστε να είστε πλήρως προετοιμασμένοι πριν πατήσετε το «Enter» στην αίτηση.

1. Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις;

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, η πλατφόρμα στο vouchers.gov.gr αναμένεται να ανοίξει τη Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026. Η είσοδος θα γίνεται σταδιακά με βάση τον λήγοντα αριθμό του ΑΦΜ των δικαιούχων.

2. Ποιοι είναι οι δικαιούχοι;

Κάθε φυσικό πρόσωπο (συμπεριλαμβανομένων και των ελεύθερων επαγγελματιών) που είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας και έχει στην κατοχή του όχημα. Το ατομικό εισόδημα δεν πρέπει να ξεπερνά τα 25.000 €, ενώ για τις οικογένειες το όριο ανεβαίνει στα 35.000 € (προσαυξανόμενο κατά 5.000 € για κάθε παιδί).

3. Γιατί όλοι μιλάνε για την «ποινή» των 10 ευρώ;

Είναι το σημείο που θα προκαλέσει τις περισσότερες συζητήσεις. Η κυβέρνηση πριμοδοτεί την ψηφιακή κάρτα στο smartphone. Αν επιλέξεις να μπουν τα χρήματα στον τραπεζικό σου λογαριασμό, θα λάβεις 10 ευρώ λιγότερα, καθώς θεωρείται ότι η ψηφιακή κάρτα κατευθύνει τα χρήματα αποκλειστικά στην αγορά καυσίμων.

4. Πόσα χρήματα θα δω τελικά στην κάρτα μου;

Τύπος Οχήματος Περιοχή Ποσό (Ψηφιακή Κάρτα) Ποσό (Τράπεζα) Αυτοκίνητο Ηπειρωτική Ελλάδα 50 € 40 € Αυτοκίνητο Νησιά 60 € 50 € Μοτοσικλέτα Ηπειρωτική Ελλάδα 30 € 20 € Μοτοσικλέτα Νησιά 35 € 25 €

5. Τι ισχύει αν έχω Diesel;

Εδώ δεν χρειάζεται αίτηση. Η επιδότηση των 20 λεπτών το λίτρο (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) γίνεται απευθείας στην αντλία. Η τιμή που θα βλέπεις στο πρατήριο θα είναι ήδη η τελική, μειωμένη τιμή.

6. Μπορώ να πάρω Fuel Pass για δύο αυτοκίνητα;

Όχι. Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δηλώσει μόνο ένα όχημα. Αν μια οικογένεια έχει δύο αυτοκίνητα σε δύο διαφορετικά ονόματα, θα πρέπει ο κάθε ιδιοκτήτης να κάνει ξεχωριστή αίτηση με τους δικούς του κωδικούς Taxisnet.

7. Πρέπει το αυτοκίνητο να είναι «εντάξει» στα χαρτιά του;

Απαραιτήτως. Για να εγκριθεί η αίτηση, το σύστημα διασταυρώνει αυτόματα αν το όχημα έχει πληρωμένα τα Τέλη Κυκλοφορίας 2026, αν είναι σε κυκλοφορία (όχι σε ακινησία) και αν είναι ασφαλισμένο.

8. Χρειάζομαι smartphone με NFC;

Ναι, αν θέλεις να χρησιμοποιήσεις την ψηφιακή κάρτα και να πάρεις το πλήρες ποσό. Η κάρτα αποθηκεύεται στο Google Wallet ή στο Apple Pay και χρησιμοποιείται ανέπαφα στο πρατήριο. Αν το κινητό σου δεν υποστηρίζει NFC, αναγκαστικά θα επιλέξεις την κατάθεση στην τράπεζα.

9. Είναι το ποσό ακατάσχετο;

Ναι. Η ενίσχυση είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με καμία οφειλή προς την Εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τις τράπεζες.

10. Μέχρι πότε μπορώ να χρησιμοποιήσω τα χρήματα;

Η ψηφιακή κάρτα θα παραμείνει ενεργή μέχρι τις 30 Ιουνίου 2026. Μετά από αυτή την ημερομηνία, τυχόν υπόλοιπο που δεν έχει καταναλωθεί παραγράφεται και η κάρτα απενεργοποιείται αυτόματα.