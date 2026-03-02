Ο έλεγχος των ελαστικών είναι η πιο απλή αλλά και η πιο κρίσιμη εργασία συντήρησης που μπορείς να κάνεις μόνος σου τόσο για την ασφάλεια όσο και την τσέπη σου.

Τα ελαστικά είναι το μοναδικό σημείο επαφής του αυτοκινήτου με την άσφαλτο, κι όμως είναι το τμήμα που οι περισσότεροι οδηγοί αμελούν. Η σωστή πίεση δεν αφορά μόνο τη διάρκεια ζωής του πέλματος, αλλά επηρεάζει άμεσα το κράτημα, την απόσταση φρεναρίσματος και, φυσικά, την κατανάλωση καυσίμου. Ένα ελαστικό με χαμηλή πίεση αυξάνει την αντίσταση κύλισης, αναγκάζοντας τον κινητήρα να δουλεύει περισσότερο και να «καίει» παραπάνω.

Από την άλλη, η υπερβολική πίεση μειώνει την επιφάνεια επαφής με το οδόστρωμα, κάνοντας το αυτοκίνητο πιο «νευρικό» στις αντιδράσεις του και λιγότερο άνετο στις λακκούβες. Το μυστικό βρίσκεται στην ισορροπία και στις προδιαγραφές που έχει ορίσει ο κατασκευαστής για το δικό σου συγκεκριμένο μοντέλο, λαμβάνοντας υπόψη και το φορτίο που μεταφέρεις κάθε φορά.

Πού θα βρεις τις σωστές τιμές για το αυτοκίνητό σου

Ξέχασε την αναγραφή που υπάρχει πάνω στο ίδιο το ελαστικό – αυτή αφορά συνήθως τη μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση και όχι την ενδεδειγμένη για το όχημά σου. Η σωστή πληροφορία βρίσκεται συνήθως σε ένα αυτοκόλλητο στην κολόνα της πόρτας του οδηγού, στο εσωτερικό από το πορτάκι της βενζίνης ή, αν δεν τα βρίσκεις εκεί, στο εγχειρίδιο χρήσης (manual) του κατασκευαστή.

Θα παρατηρήσεις ότι υπάρχουν δύο διαφορετικές τιμές: μία για κανονικό φορτίο (1-2 επιβάτες) και μία για πλήρες φορτίο (πολλοί επιβάτες και αποσκευές). Είναι εξαιρετικά σημαντικό να προσαρμόζεις την πίεση πριν από ένα ταξίδι όπου το αυτοκίνητο θα είναι φορτωμένο, καθώς το επιπλέον βάρος απαιτεί περισσότερο αέρα για να διατηρηθεί το σχήμα και η ευστάθεια του ελαστικού.

Πάντα με «κρύα» ελαστικά

Ο πιο σημαντικός κανόνας στη ρύθμιση της πίεσης είναι ότι ο έλεγχος πρέπει να γίνεται όταν τα ελαστικά είναι κρύα. Ως «κρύα» ορίζονται τα ελαστικά που έχουν κινηθεί για λιγότερο από 3 χιλιόμετρα ή έχουν μείνει ακίνητα για τουλάχιστον τρεις ώρες. Όταν οδηγούμε, η τριβή αναπτύσσει θερμότητα, ο αέρας διαστέλλεται και η ένδειξη στο μανόμετρο θα είναι πλασματικά υψηλότερη.

Αν αναγκαστείς να μετρήσεις τα ελαστικά ενώ είναι ζεστά (π.χ. σε ένα βενζινάδικο πάνω στην εθνική οδό), θα πρέπει να προσθέσεις περίπου 0,2 έως 0,3 bar (3-4 psi) πάνω από την προτεινόμενη τιμή του κατασκευαστή. Σε κάθε περίπτωση, όμως, καλό είναι να επαναλάβεις τον έλεγχο την επόμενη μέρα το πρωί, πριν ξεκινήσεις για τη διαδρομή σου.

Μην εμπιστεύεσαι τυφλά τα συστήματα TPMS

Τα σύγχρονα αυτοκίνητα διαθέτουν το σύστημα TPMS (Tyre Pressure Monitoring System) που σε προειδοποιεί με μια ένδειξη στο ταμπλό αν κάποιο ελαστικό χάσει πίεση. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να σταματήσεις τους χειροκίνητους ελέγχους. Πολλά συστήματα ενεργοποιούνται μόνο όταν η πίεση πέσει κάτω από ένα σημαντικό όριο (συνήθως 20-25%), κάτι που σημαίνει ότι μπορεί να οδηγείς για καιρό με «ξεφούσκωτα» λάστιχα χωρίς να το γνωρίζεις.

Ένας έλεγχος μία φορά το μήνα είναι η ιδανική συχνότητα. Μην ξεχνάς ποτέ τη ρεζέρβα (αν το αυτοκίνητό σου διαθέτει), η οποία συχνά απαιτεί υψηλότερη πίεση από τα υπόλοιπα ελαστικά για να είναι έτοιμη για χρήση σε ανάγκη. Τέλος, βεβαιώσου ότι τα καπάκια των βαλβίδων είναι πάντα στη θέση τους, καθώς προστατεύουν το εσωτερικό της βαλβίδας από σκόνη και υγρασία που μπορεί να προκαλέσουν διαρροές.