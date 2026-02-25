Κλιματισμός αυτοκινήτου: Ένας γρήγορος οδηγός συντήρησης

H φροντίδα του AC είναι απαραίτητη σε κάθε εποχή του χρόνου για να εξασφαλίσετε καθαρή ατμόσφαιρα και χαμηλή κατανάλωση στο αυτοκίνητό σας.

Η συντήρηση του συστήματος κλιματισμού του αυτοκινήτου είναι μια διαδικασία που οι περισσότεροι οδηγοί παραμελούν μέχρι τη στιγμή που το σύστημα σταματά να αποδίδει. Ωστόσο, η σωστή φροντίδα δεν αφορά μόνο την ψύξη τις ημέρες του καύσωνα, αλλά κυρίως την υγεία των επιβατών όλο το χρόνο και σε όλες τις καιρικές συνθήκες, όσο και την αποφυγή δαπανηρών επισκευών στο μέλλον.

Ένα παραμελημένο σύστημα κλιματισμού μετατρέπεται γρήγορα σε εστία βακτηρίων και μυκήτων, που εισέρχονται απευθείας στους πνεύμονες των επιβαινόντων. Παράλληλα, η μειωμένη απόδοσή του αναγκάζει τον κινητήρα να δουλεύει πιο έντονα, κάτι που οδηγεί σε αδικαιολόγητη αύξηση της κατανάλωσης καυσίμου.

Το φίλτρο καμπίνας

Το πρώτο και πιο βασικό βήμα για τη σωστή συντήρηση είναι η τακτική αντικατάσταση του φίλτρου καμπίνας, που μπορεί να το έχετε ακούσει και ως «φίλτρο γύρης». Το συγκεκριμένο εξάρτημα λειτουργεί ως «ασπίδα» προστασίας απέναντι στη σκόνη, τη γύρη και τους ρύπους του περιβάλλοντος που προσπαθούν να εισέλθουν στο εσωτερικό.

Όταν το φίλτρο βουλώσει, η ροή του αέρα μειώνεται δραματικά και οι οσμές στην καμπίνα γίνονται ανυπόφορες. Προτείνεται η αλλαγή του κάθε 15.000 χιλιόμετρα ή τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο, ενώ αν οδηγείτε συχνά σε χωματόδρομους ή πόλεις με έντονη ρύπανση, ο έλεγχος πρέπει να είναι συχνότερος.

Απολύμανση αεραγωγών

Το δεύτερο στάδιο αφορά την απολύμανση των αεραγωγών, καθώς η υγρασία στον εξατμιστή δημιουργεί το ιδανικό περιβάλλον για την ανάπτυξη μικροοργανισμών. Αν παρατηρήσετε μια μυρωδιά «μούχλας» τη στιγμή που ενεργοποιείτε τον κλιματισμό, τότε η απολύμανση είναι πλέον επιβεβλημένη.

Ενώ στο εμπόριο υπάρχουν ειδικά σπρέι για μια βασική συντήρηση, για ριζικό αποτέλεσμα προτείνεται η επαγγελματική απολύμανση με όζον. Η μέθοδος αυτή εξουδετερώνει οσμές και βακτήρια σε βάθος, εξασφαλίζοντας ένα πραγματικά υγιεινό περιβάλλον για εσάς και την οικογένειά σας.

Έλεγχος ψυκτικού υγρού

Τέλος, είναι απαραίτητος ο έλεγχος και η πλήρωση του ψυκτικού υγρού, του γνωστού σε όλους φρέον. Παρότι πρόκειται για «κλειστό κύκλωμα» δεν είναι απίθανο το σύστημα να χάνει έως και το 5-10% του ψυκτικού μέσου κάθε χρόνο, όμως όταν η στάθμη πέσει κάτω από ένα όριο, η απόδοση μειώνεται και ο συμπιεστής καταπονείται υπερβολικά.

Ένας εξειδικευμένος τεχνικός μπορεί να ελέγξει τη στεγανότητα του κυκλώματος με ειδικό ανιχνευτή διαρροών και να προσθέσει τη σωστή ποσότητα φρέοντος και λιπαντικού. Η προληπτική αυτή φροντίδα κάθε περίπου δύο χρόνια θα σας γλιτώσει από μια πιθανή βλάβη του συμπιεστή, η οποία κοστίζει πολλαπλάσια της συντήρησης.