Προειδοποιητικό τρίγωνο αυτοκινήτου: Πότε και πού το τοποθετούμε

Οι αποστάσεις που ορίζει ο ΚΟΚ για πόλη και αυτοκινητόδρομο και όλα όσα πρέπει να προσέχετε για να είστε ασφαλείς σε περίπτωση ανάγκης.

To προειδοποιητικό τρίγωνο είναι ένα από τα πιο σημαντικά εξαρτήματα ασφαλείας που οφείλει να έχει κάθε οδηγός στο όχημά του, ωστόσο η πλειονότητα των χρηστών του οδικού δικτύου το χρησιμοποιεί με λανθασμένο τρόπο. Το προειδοποιητικό τρίγωνο δεν είναι απλώς ένα τυπικό αξεσουάρ που επιβάλλει ο ΚΟΚ, αλλά ένα ζωτικής σημασίας εργαλείο που ειδοποιεί τους υπόλοιπους οδηγούς για έναν επικείμενο κίνδυνο, αποτρέποντας δευτερεύουσες συγκρούσεις σε περίπτωση βλάβης ή ατυχήματος.

Η χρήση του κρίνεται απαραίτητη κάθε φορά που το αυτοκίνητο ακινητοποιείται αναγκαστικά στο οδόστρωμα ή σε σημείο που μπορεί να εμποδίσει την ομαλή κυκλοφορία. Είτε πρόκειται για ένα σκασμένο ελαστικό, είτε για μια μηχανική βλάβη, είτε για ένα τροχαίο ατύχημα, η ενεργοποίηση των φώτων έκτακτης ανάγκης (alarm) πρέπει να ακολουθείται άμεσα από τη σωστή τοποθέτηση του τριγώνου.

Αποστάσεις ασφαλείας: Πού ακριβώς τοποθετείται;

Η απόσταση στην οποία τοποθετείται το τρίγωνο δεν είναι σταθερή, αλλά εξαρτάται άμεσα από τον τύπο του δρόμου και την ταχύτητα των διερχόμενων οχημάτων. Εντός κατοικημένων περιοχών, όπου οι ταχύτητες είναι χαμηλές, το τρίγωνο πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 20 μέτρων από το όχημα. Αυτό δίνει στους οδηγούς το χρόνο να αντιληφθούν το εμπόδιο και να ελιχθούν με ασφάλεια χωρίς να αιφνιδιαστούν.

Στο επαρχιακό δίκτυο η απόσταση αυτή αυξάνεται στα 50 μέτρα, ενώ στους αυτοκινητόδρομους η τοποθέτηση πρέπει να γίνεται στα 100 μέτρα. Η μεγάλη απόσταση στον αυτοκινητόδρομο είναι κρίσιμη, καθώς ένα όχημα που κινείται με 120-130 χλμ/ώρα καλύπτει μεγάλες αποστάσεις σε δευτερόλεπτα, οπότε ο οδηγός του χρειάζεται επαρκή προειδοποίηση για να επιβραδύνει ομαλά.

Η σωστή διαδικασία και τι ορίζει ο ΚΟΚ

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται όταν η ακινητοποίηση συμβαίνει κοντά σε στροφές ή κορυφές λόφων. Σε τέτοιες περιπτώσεις, το τρίγωνο πρέπει πάντα να τοποθετείται πριν από τη στροφή ή την κορυφή, ώστε να είναι ορατό από τους οδηγούς που πλησιάζουν προτού αυτοί εισέλθουν στο τυφλό σημείο. Στόχος είναι να «κερδίσουμε» ορατότητα εκεί που η γεωμετρία του δρόμου την περιορίζει.

Σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, η έλλειψη προειδοποιητικού τριγώνου στο όχημα επιφέρει διοικητικό πρόστιμο, αλλά η πραγματική ποινή είναι ο κίνδυνος ενός ατυχήματος. Σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), το διοικητικό πρόστιμο για την έλλειψη προειδοποιητικού τριγώνου στο αυτοκίνητο είναι 40 ευρώ. Είναι χρήσιμο να γνωρίζετε ότι το ίδιο ποσό (40€) προβλέπεται από τον νόμο και για την έλλειψη των υπόλοιπων υποχρεωτικών ειδών, δηλαδή του πυροσβεστήρα και του φαρμακείου. Σε περίπτωση ελέγχου όπου λείπουν και τα τρία, το συνολικό πρόστιμο μπορεί να φτάσει τα 120 ευρώ.

