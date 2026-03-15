Η FIA και η FOM αποσύρουν τα σχέδια για εσπευσμένες τροποποιήσεις στους κανονισμούς του 2026 καθώς η θετική εικόνα της Σαγκάης άλλαξε τα δεδομένα.

Μπορεί πριν την έναρξη της σεζόν και μετά το Grand Prix της Αυστραλίας οι φωνές για άμεσες αλλαγές στους κανονισμούς του 2026 να ήταν έντονες, όμως το σκηνικό φαίνεται να ανατρέπεται. Η Formula 1 αποφάσισε να βάλει «πάγο» σε κάθε σχέδιο για εσπευσμένες τροποποιήσεις, τουλάχιστον μέχρι τον αγώνα του Μαϊάμι.

Η απόφαση αυτή πάρθηκε καθώς η εικόνα που παρουσίασαν τα μονοθέσια στο Grand Prix Κίνας ήταν πολύ πιο ενθαρρυντική από ό,τι φοβούνταν πολλοί. Παρά τις ανησυχίες ότι οι νέες μονάδες ισχύος θα περιόριζαν το θέαμα, ο αγώνας στην Κίνα απέδειξε ότι οι μάχες τροχό με τροχό είναι όχι μόνο εφικτές, αλλά και θεαματικές.

Always believe in yourself! 😮‍💨



There's no doubting Kimi's talents after his sensational Shanghai win 🏆#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/weng63heEo — Formula 1 (@F1) March 15, 2026

Η Σαγκάη «έσωσε» την παρτίδα

Το αρχικό πλάνο της FIA και της FOM προέβλεπε μια κρίσιμη συνάντηση με τους διευθυντές των ομάδων αμέσως μετά τον αγώνα στην Κίνα, με σκοπό να εγκριθούν άμεσες αλλαγές που θα εφαρμόζονταν από το GP Ιαπωνίας. Ο φόβος για «βαρετούς» αγώνες λόγω της διαχείρισης ενέργειας είχε προκαλέσει νευρικότητα στο paddock.

Ωστόσο, το Grand Prix της Κίνας λειτούργησε ως καθησυχαστικός παράγοντας καθώς ομάδες και διοργανωτές συμφώνησαν ότι δεν υπάρχει λόγος για σπασμωδικές κινήσεις. Η ανάλυση έδειξε ότι η Αυστραλία ήταν μια ειδική περίπτωση λόγω της φύσης της πίστας, ενώ η Κίνα έδωσε μια πιο αντιπροσωπευτική εικόνα των δυνατοτήτων των νέων μονοθεσίων.

Χάμιλτον εναντίον Φερστάπεν: Δύο διαφορετικοί κόσμοι

Στο κέντρο της συζήτησης βρίσκονται, όπως πάντα, οι οδηγοί. Ο Λούις Χάμιλτον, ο οποίος παλαιότερα είχε εκφράσει επιφυλάξεις, εμφανίστηκε ενθουσιασμένος μετά τον αγώνα στη Σαγκάη. «Οι μάχες αυτή τη στιγμή είναι οι καλύτερες που έχω ζήσει στην F1. Τα μονοθέσια είναι πιο εύκολο να ακολουθήσουν το ένα το άλλο», δήλωσε χαρακτηριστικά, δίνοντας ψήφο εμπιστοσύνης στους κανονισμούς.

"It's one of the most enjoyable races I've had" 💪



A mega effort from Lewis Hamilton to secure the P3 today in China! 👏#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/EwzYJldvoz — Formula 1 (@F1) March 15, 2026

Στον αντίποδα, ο Μαξ Φερστάπεν παραμένει ο πιο σκληρός επικριτής. Μετά την εγκατάλειψή του στην Κίνα, ο παγκόσμιος πρωταθλητής εξαπέλυσε νέα πυρά κατά των κανονισμών, χαρακτηρίζοντας την εμπειρία οδήγησης «τρομερή». Η Red Bull φαίνεται να πιέζει για αλλαγές, όμως προς το παρόν η πλειοψηφία των ομάδων προτιμά τη σταθερότητα.

Το πλάνο για τη συνέχεια

Αντί για άμεσες δράσεις, η F1 θα χρησιμοποιήσει το κενό του Απριλίου για μια πιο ψύχραιμη αξιολόγηση. Η συνάντηση των διευθυντών των ομάδων θα γίνει, αλλά το βάρος πέφτει πλέον στην Τεχνική Ομάδα Εργασίας, η οποία θα συνεδριάσει μετά το Grand Prix της Ιαπωνίας.

Στόχος είναι, αν τελικά απαιτηθούν βελτιώσεις σε συγκεκριμένα σημεία (όπως η πολυπλοκότητα κάποιων συστημάτων), αυτές να είναι μελετημένες και να εγκριθούν οριστικά πριν το Μαϊάμι. Όπως δήλωσε και ο Αγιάο Κομάτσου της Haas: «Δεν πρέπει να αντιδρούμε σπασμωδικά. Αν αλλάξουμε κάτι, πρέπει να το κάνουμε μία φορά και να είναι το σωστό».

