Ο Τραμπ «πυροβολεί» την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία με δασμούς 25%

Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε την αύξηση των δασμών στα ευρωπαϊκά οχήματα, συνδέοντας την απόφαση με τη μη συμμόρφωση της Ε.Ε. στη μεταξύ τους εμπορική συμφωνία.

Η παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία κρατά την ανάσα της μετά την τελευταία κίνηση του Ντόναλντ Τραμπ, η οποία απειλεί να τινάξει στον αέρα τις ισορροπίες δεκαετιών. Ο Αμερικανός Πρόεδρος κατέστησε σαφές ότι από την επόμενη εβδομάδα οι δασμοί στα επιβατικά αυτοκίνητα και στα φορτηγά που εισάγονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκτοξευθούν στο 25%, από το 15% που ίσχυε μέχρι σήμερα.

Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια στιγμή ακραίας έντασης μεταξύ Ουάσιγκτον και Βρυξελλών, με φόντο τις διαφωνίες για τον πόλεμο στο Ιράν και τη στάση των Ευρωπαίων συμμάχων στο Στενό του Ορμούζ. Ο Τραμπ χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα, κατηγορώντας την Ε.Ε. ότι δεν τήρησε τους όρους της εμπορικής συμφωνίας του περασμένου καλοκαιριού, ενώ η απόφαση συνέπεσε χρονικά με τις έντονες δηλώσεις του Γερμανού Καγκελάριου, Φρίντριχ Μερτς, για τη στάση των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή.

Το τελεσίγραφο: «Φτιάξτε τα εδώ ή πληρώστε»

Η στρατηγική του Λευκού Οίκου είναι ξεκάθαρη και ωμή: ο Τραμπ θέλει να αναγκάσει τους Ευρωπαίους κατασκευαστές να μεταφέρουν τη γραμμή παραγωγής τους επί αμερικανικού εδάφους. «Αν παράγουν τα αυτοκίνητα και τα φορτηγά τους σε εργοστάσια των ΗΠΑ, τότε δεν θα υπάρχει κανένας δασμός», δήλωσε χαρακτηριστικά, συμπληρώνοντας ότι τα δισεκατομμύρια δολάρια που θα εισρεύσουν στα αμερικανικά ταμεία θα λειτουργήσουν ως μοχλός πίεσης για ταχύτερες επενδύσεις εντός των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ήδη, κολοσσοί όπως η Mercedes-Benz έχουν αρχίσει να αναπροσαρμόζουν τα πλάνα τους, με την εταιρεία να σχεδιάζει επενδύσεις ύψους 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Αλαμπάμα. Ωστόσο, το κόστος των δασμών έχει αρχίσει να «ροκανίζει» την κερδοφορία των ομίλων, με τη γερμανική εταιρεία να αναφέρει ότι οι δασμοί της έχουν ήδη κοστίσει πάνω από ένα δισεκατομμύριο ευρώ, οδηγώντας σε σημαντική πτώση των λειτουργικών της κερδών.

Η οργισμένη αντίδραση των Βρυξελλών και του Βερολίνου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέρριψε άμεσα τους ισχυρισμούς Τραμπ περί μη συμμόρφωσης, τονίζοντας ότι η Ε.Ε. θα προστατεύσει τα συμφέροντά της με κάθε διαθέσιμο μέσο. Ο Μπερντ Λάνγκε, πρόεδρος της επιτροπής διεθνούς εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, χαρακτήρισε τη συμπεριφορά των ΗΠΑ «απαράδεκτη» και «αυθαίρετη», καλώντας την Ευρώπη να απαντήσει με την μέγιστη δυνατή σαφήνεια και αυστηρότητα.

Η πίεση μεταφέρεται πλέον στο Βερολίνο, με κορυφαίους οικονομολόγους να ζητούν από τη γερμανική κυβέρνηση να «δείξει επιτέλους χαρακτήρα» απέναντι στον Τραμπ. Οι προτάσεις για αντίποινα περιλαμβάνουν την επιβολή δασμών σε αμερικανικά προϊόντα και την αυξημένη φορολόγηση των αμερικανικών εταιρειών τεχνολογίας, γεγονός που προμηνύει έναν ολοκληρωτικό εμπορικό πόλεμο με απρόβλεπτες συνέπειες για την παγκόσμια αγορά.

Οι αγορές αντέδρασαν ακαριαία στην ανακοίνωση, με τις μετοχές της Ford, της Stellantis και της General Motors να καταγράφουν σημαντική πτώση. Παρόλο που οι Αμερικανοί κατασκευαστές θα μπορούσαν θεωρητικά να ωφεληθούν από την αποδυνάμωση των Ευρωπαίων ανταγωνιστών, η αβεβαιότητα που προκαλεί η αστάθεια στις διεθνείς εμπορικές σχέσεις τρομάζει τους επενδυτές, οι οποίοι βλέπουν το κόστος παραγωγής και τις τιμές λιανικής να παίρνουν την ανηφόρα.