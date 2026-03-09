Μέσα στις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να δούμε σημαντικές αλλαγές στους κανονισμούς της Formula 1, έπειτα από την κατακραυγή και τα παράπονα για τα νέα μονοθέσια.

Στο τραπέζι έχουν ήδη τεθεί λύσεις ώστε η Formula 1 να ξεφύγει από το «κύμα» αρνητικότητας των τελευταίων εβδομάδων σχετικά με τους κανονισμούς του 2026. Η νέα γενιά μονοθεσίων έχει δημιουργήσει έντονες συζητήσεις, με τον πρώτο αγώνα στην Αυστραλία να δείχνει κυρίως την αρνητική τους πλευρά.

Οι οδηγοί εμφανίστηκαν επίσης ιδιαίτερα δυσαρεστημένοι, με δύο πρωταθλητές, Λάντο Νόρις και Μαξ Φερστάπεν να ζητούν άμεσα αλλαγές.

Σύντομα ξεκινούν οι συζητήσεις

Η Formula 1 και οι 11 ομάδες του grid αναμένεται να εξετάσουν πιθανές αλλαγές στους τεχνικούς κανονισμούς του 2026. Οι πρώτες συζητήσεις είναι προγραμματισμένες να γίνουν μετά το Grand Prix Κίνας (12-15 Μαρτίου). Η στάση της FIA από τις χειμερινές δοκιμές είναι ωστόσο ξεκάθαρη: δεν πρόκειται να ληφθεί η οποιαδήποτε βιαστική απόφαση, δίχως να είναι όλες οι πλευρές σίγουρες πως οι λύσεις θα έχουν αποτέλεσμα.

Στο διάστημα ανάμεσα στις δοκιμές του Μπαχρέιν και το Grand Prix Αυστραλίας, συμφωνήθηκε ανάμεσα στην FIA, την F1 και τις ομάδες να αξιολογηθούν πρώτα τα δεδομένα των δύο πρώτων αγώνων.

Πιθανές αλλαγές από την Ιαπωνία

Μετά τον αγώνα της Κίνας ακολουθεί διακοπή μίας εβδομάδας στην οποία θα αξιολογηθούν όλα τα διαθέσιμα δεδομένα. Εφόσον κριθεί απαραίτητο, αλλαγές στους κανονισμούς θα ληφθούν από το Grand Prix Ιαπωνίας στις 29 Μαρτίου.

Επιπλέον υπάρχει και το θέμα των αγώνων στη Μέση Ανατολή. Τα GP Μπαχρέιν και Σ. Αραβίας αναμένεται να ακυρωθούν, κάτι που σημαίνει πως η Formula 1 θα έχει κενό ενός μήνα ώστε να γίνει ακόμη περισσότερη έρευνα στην εύρεση λύσεων.

Our journey around the world to crown the 2026 champion is GO! 🌏👑#F1 #AusGP pic.twitter.com/W3Aa3bx7zz — Formula 1 (@F1) March 8, 2026

Στο επίκεντρο της προσοχής η ηλεκτρική ισχύς

Το βασικό θέμα που εξετάζεται αφορά τα επίπεδα διαχείρισης ενέργειας της μπαταρίας. Πρόκειται για την ποσότητα ενέργειας που μπορούν να ανακτούν και να χρησιμοποιούν οι μονάδες ισχύος. Μεταξύ των πιθανών λύσεων είναι η αύξηση της ισχύος του λεγόμενου «super clipping», κάτι που θα βοηθούσε τους οδηγούς να φορτίζουν πιο εύκολα τις μπαταρίες.

Μια άλλη επιλογή είναι η μείωση της ισχύος του MGU-K. Αν και αυτή η λύση θα μείωνε τη συνολική ιπποδύναμη των μονοθεσίων, θα επέτρεπε στους οδηγούς να χρησιμοποιούν το boost για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Ένα ακόμη σενάριο που εξετάζεται επίσης είναι το ενδεχόμενο αύξησης της ισχύος του κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Ο επικεφαλής μονοθεσίων της FIA, Νικόλας Τομπάζης, ξεκαθάρισε πως οι ομάδες συμφώνησαν να μην γίνουν ακόμη αλλαγές στους τεχνικούς κανονισμούς: «Η ομόφωνη θέση των ομάδων ήταν να διατηρήσουμε τις τρέχουσες ρυθμίσεις για τους πρώτους αγώνες και να επανεξετάσουμε το θέμα όταν θα έχουμε περισσότερα δεδομένα. Η πρόθεσή μας είναι μετά την Κίνα να επανεξετάσουμε την κατάσταση με τη διαχείριση ενέργειας. Έχουμε μερικές λύσεις που δεν θέλαμε να εφαρμόσουμε πριν από τον πρώτο αγώνα ως βιαστική αντίδραση και θα τις συζητήσουμε με τις ομάδες μετά την Κίνα».