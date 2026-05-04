Απογοητευμένος μετά τον αγώνα στο Μαϊάμι ήταν ο Λάντο Νόρις, ο οποίος πίστευε πως μπορούσε να κερδίσει το Grand Prix.

Στην επιστροφή της Formula 1 στη δράση με τον αγώνα στο Μαϊάμι οι ισορροπίες άλλαξαν με τη McLaren Racing να εμφανίζεται ιδιαίτερα ανταγωνιστική. Το Σάββατο στον Αγώνα Σπριντ έκανε το 1-2, με τον Λάντο Νόρις να παίρνει μια επιβλητική νίκη και τον Όσκαρ Πιάστρι να ακολουθεί.

Την Κυριακή στο Grand Prix ο Νόρις είχε την πρωτοπορία μέχρι και την πρώτη αλλαγή ελαστικών, όμως η στρατηγική της ομάδας του δεν ήταν η ιδανική και τον προσπέρασε ο Κίμι Αντονέλι. Εν τέλει ο Ιταλός κέρδισε, με τη βρετανική ομάδα να κάνει το 2-3.

Απογοητευμένος με την απώλεια της νίκης

Μετά το «πέσιμο» της καρό σημαίας, ο Νόρις άνοιξε την ενδοεπικοινωνία στον ασύρματο όντας ενοχλημένος με το αποτέλεσμα. Μιλώντας στον αρχιμηχανικό του είπε:

«Μπράβο για τον αγώνα. Γαμ*το, πώς δεν κερδίσαμε αυτόν τον αγώνα. Έπρεπε να είχαμε νικήσει. Καλή προσπάθεια, καλή δουλειά, χαίρομαι που βλέπω αυτή την προσπάθεια. Ας συνεχίσουμε να πιέζουμε παιδιά, μπορούμε να επιστρέψουμε στις νίκες και να κάνουμε τα πράγματα πιο εύκολα για εμάς. Σας ευχαριστώ πολύ», ανέφερε γνωρίζοντας πως θα μπορούσε να κάνει το 2/2 στο Μαϊάμι.

Η «νηφάλια» αντίδραση και η παραδοχή της McLaren

Μιλώντας μετά τους πανηγυρισμούς στο βάθρο, ο Νόρις έμεινε πιστός στην άποψή του πως θα μπορούσε να είχε κερδίσει τον αγώνα. Όπως είπε, πρέπει η ομάδα του να είναι σε θέση να παραδεχθεί πότε έκανε λάθος

«Πρέπει απλώς να είμαστε ειλικρινείς και να πούμε ότι θα έπρεπε να είχαμε μπει στα pits νωρίτερα, δεν θα έπρεπε να είχαμε περιμένει. Είπα στην ομάδα ότι εκείνη τη στιγμή δεν είχα ακριβώς τον ρυθμό για να συγκριθώ μαζί με τον Αντονέλι, και δεν φάνηκε να κάναμε και πολλά γι' αυτό», δήλωσε.

Μιλώντας στο F1 TV, o επικεφαλής της McLaren Racing, Αντρέα Στέλα, επιβεβαίωσε τα λεγόμενα του Νόρις, λέγοντας πως η σωστή στρατηγική ήταν να μπουν εκείνοι πρώτοι για αλλαγή ελαστικών.

«Ναι, πιθανότατα έπρεπε να είχαμε μπει εμείς. Το να μπαίναμε νωρίτερα στα pits θα μπορούσε να είχε εξασφαλίσει την πρωτοπορία. Το κυριότερο συμπέρασμα, πέρα από την ανάλυση του επιχειρησιακού κομματιού του αγώνα είναι ότι χρειαζόμαστε ακόμη μερικά δέκατα του δευτερολέπτου από το μονοθέσιο».

