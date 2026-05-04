Ferrari Purosangue Handling Speciale: Το θηρίο αγριεύει ακόμα περισσότερο (vid)

Το νέο πακέτο Handling Speciale «ακονίζει» το SUV της Ferrari, με αναβαθμισμένη ενεργή ανάρτηση, ταχύτερο κιβώτιο και ακόμα καλύτερο V12 ήχο.

Η Ferrari παρουσίασε τη νέα, αποκλειστική έκδοση Handling Speciale για την Purosangue, το πρώτο τετράθυρο και τετραθέσιο μοντέλο στην ιστορία της μάρκας. Η συγκεκριμένη έκδοση, η οποία είναι διαθέσιμη κατόπιν παραγγελίας, αναπτύχθηκε με στόχο να ενισχύσει περαιτέρω τον σπορ χαρακτήρα του μοντέλου, προσφέροντας μια ακόμα πιο έντονη οδηγική εμπειρία.

Ουσιαστικά, το πακέτο Handling Speciale εστιάζει στην αναβάθμιση των μηχανικών και ηλεκτρονικών μερών του αυτοκινήτου, όσον αφορά την απόκρισή τους, χωρίς ωστόσο να θυσιάζεται η καθημερινή ευελιξία που χαρακτηρίζει την Purosangue. Είναι η ιδανική επιλογή για όσους αναζητούν ένα στήσιμο με ισχυρότερο προσανατολισμό στις επιδόσεις, διατηρώντας παράλληλα την πολυτέλεια της καμπίνας και την υπερυψωμένη θέση οδήγησης.

Ανάρτηση που «εκμηδενίζει» τις κλίσεις

Η νέα διαμόρφωση φέρνει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο που το αυτοκίνητο διαχειρίζεται τα δυναμικά χαρακτηριστικά του, με κυριότερη τη νέα βαθμονόμηση της ενεργής ανάρτησης. Σύμφωνα με τη Ferrari, οι αλλαγές αυτές έχουν σχεδιαστεί για να μειώσουν τις κινήσεις του αμαξώματος κατά 10%, προσφέροντας μια αισθητά πιο «συμπαγή» αίσθηση στον οδηγό.

Ως αποτέλεσμα, η Purosangue Handling Speciale αντιδρά πιο άμεσα στις εντολές του τιμονιού, ενισχύοντας την αίσθηση του ελέγχου κατά τη διάρκεια διαδοχικών στροφών και γρήγορων αλλαγών κατεύθυνσης. Η αρχιτεκτονική παραμένει η ίδια, με τον ατμοσφαιρικό V12 κινητήρα τοποθετημένο εμπρός και το κιβώτιο ταχυτήτων πίσω, εξασφαλίζοντας την ιδανική κατανομή βάρους.

Ταχύτερες αλλαγές και ήχος που καθηλώνει

Οι μηχανικοί της Maranello προχώρησαν επίσης σε αναθεώρηση της στρατηγικής των αλλαγών ταχυτήτων, προσφέροντας ταχύτερους χρόνους απόκρισης και πιο αποφασιστικά «κουμπώματα». Η διαφορά είναι ιδιαίτερα αισθητή στις λειτουργίες 'Race' και 'ESC-Off' του Manettino, όπου το σύστημα δίνει προτεραιότητα σε μια πιο έντονη αίσθηση ώθησης κατά την επιτάχυνση.

Στη χειροκίνητη λειτουργία, οι αλλαγές γίνονται πιο σπορ όταν ο κινητήρας λειτουργεί σε μεσαίες προς υψηλές στροφές (πάνω από τις 5.500 σ.α.λ.), αυξάνοντας την εμπλοκή του οδηγού. Παράλληλα, ο ήχος στο εσωτερικό της καμπίνας έχει βελτιστοποιηθεί μέσω μιας ειδικής ρύθμισης, η οποία είναι πιο έντονη κατά την εκκίνηση και την επιτάχυνση, αναδεικνύοντας τον μοναδικό χαρακτήρα του ατμοσφαιρικού V12.

Αισθητικές λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά

Εξωτερικά, η Purosangue Handling Speciale ξεχωρίζει από μια σειρά αποκλειστικών στοιχείων που την κάνουν άμεσα αναγνωρίσιμη. Αυτά περιλαμβάνουν ζάντες ειδικής σχεδίασης με φινίρισμα diamond-cut, πλευρικά προστατευτικά από ανθρακονήματα και απολήξεις εξάτμισης σε μαύρο ματ χρώμα.

Το οπτικό πακέτο συμπληρώνεται από το μαύρο έμβλημα του «Alocino» (Prancing Horse) στο πίσω μέρος, το σατινέ λογότυπο της Ferrari και μια ειδική πλακέτα στο εσωτερικό που ταυτοποιεί τη συγκεκριμένη διαμόρφωση. Αξίζει να σημειωθεί ότι το μοντέλο συνοδεύεται από το πρόγραμμα συντήρησης Genuine Maintenance, το οποίο καλύπτει όλες τις τακτικές εργασίες για τα πρώτα επτά χρόνια ζωής του αυτοκινήτου.