O 4oς αγώνας της φετινής σεζόν της Formula 1 ήταν πολύ ενδιαφέρων και συναρπαστικός, αλλά δεν ήταν το ίδιο ευχάριστος για όλους.

Η Formula 1 επέστρεψε στην αγωνιστική δράση έπειτα από διακοπή τεσσάρων εβδομάδων. Το Grand Prix Μαϊάμι ήταν ο πρώτος σταθμός μετά την Ιαπωνία και αποδείχθηκε ίσως ο πιο θεαματικός φετινός αγώνας. Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα το gMotion by Gazzetta βρέθηκε στο Μαϊάμι και μίλησε με τον Λάντο Νόρις σε μία απολαυστική συνέντευξη.

Ο Νόρις ήταν ένας εκ των πρωταγωνιστών του τριημέρου, καθώς κέρδισε τον Αγώνα Σπριντ του Σαββάτου, ενώ πάλεψε μέχρι τέλους για τη νίκη την Κυριακή. Ο Φρεντ Βασέρ είχε δηλώσει στην Ιαπωνία πως στο Μαϊάμι θα ξεκινούσε ένα νέο πρωτάθλημα και δεν είχε άδικο. Πολλά άλλαξαν στο τριήμερο, με ορισμένους να βγαίνουν κερδισμένους, ενώ άλλοι βγήκαν χαμένοι. Ας τους δούμε αναλυτικά.

Οι νικητές

McLaren: Γνωρίζαμε πως η ομάδα του Ουόκινγκ θα είχε μεγάλες αναβαθμίσεις στο Μαϊάμι, αλλά δεν ξέραμε τι επίδραση θα έχουν. Η MCL40 μεταμορφώθηκε και ήταν άμεσα ανταγωνιστική κερδίζοντας το σπριντ, ενώ μάζεψε τους περισσότερους βαθμούς από κάθε άλλη ομάδα. Το τεχνικό τμήμα των Βρετανών έκανε εξαιρετική δουλειά και απέδειξε για μία ακόμη φορά πως μπορεί να έχει εξαιρετικό ρυθμό εξέλιξης. Απομένουν πολλοί αγώνες για το τέλος και το σίγουρο είναι πως στο Μαϊάμι η McLaren έκανε δήλωση πως θα είναι στη μάχη του τίτλου.

Μαξ Φερστάπεν: Ένα τριήμερο ανακούφισης για τον Φερστάπεν, ο οποίος βρήκε λόγο να χαμογελά στο 2026. Ο αγώνας του ήταν κακός την Κυριακή εκκινώντας 2ος και τερματίζοντας 5ος έπειτα από το μεγάλο λάθος του στη στροφή 2 του πρώτου γύρου. Όμως η RB22 εμφανίστηκε μεταμορφωμένη και ιδιαίτερα ανταγωνιστική, κάτι που δείχνει πως στο Μίλτον Κινς βρήκαν τα κέρδη που ήθελαν. Το κενό που κάλυψαν ήταν πολύ μεγάλο, ωστόσο ο χρόνος θα δείξει αν θα είναι σύντομα σε θέση για νίκες. Ο κινητήρας που εξελίχθηκε με τη Ford αποδίδει εξαιρετικά και δείχνει να είναι το δυνατό σημείο του μονοθεσίου. Αν θα συνεχιστεί αυτή η πορεία ο χρόνος θα δείξει. Το σημαντικό για τη Red Bull είναι πως δεν «ξεκλείδωσε» μόνο απόδοση αλλά και τον Φερστάπεν.

Williams: Αν μια ομάδα χρειαζόταν reset στο Μαϊάμι αυτή ήταν σίγουρα η Williams. Το Σάββατο προκρίθηκε και με τα δύο μονοθέσια στο Q2 και στον αγώνα είχε εξαιρετικό ρυθμό (για τα δεδομένα του midfield) και πήρε πολύ σημαντικούς βαθμούς σε μια σεζόν που ήδη θεωρείται αποτυχημένη. Ο κινητήρας της Mercedes βοήθησε σημαντικά, ωστόσο αυτό είναι ένα πρώτο δείγμα βελτίωσης για την ομάδα του Γκρόουβ.

Οι φίλαθλοι των αγώνων: Ο αγώνας του Μαϊάμι ήταν δίχως αμφιβολία ο καλύτερος αγώνας της σεζόν. Η μάχη για τη νίκη ήταν συναρπαστική, με τη στρατηγική να παίζει καθοριστικό ρόλο. Επίσης, η ψυχραιμία και τα ψυχικά αποθέματα του Αντονέλι να κρατήσει πίσω του τον παγκόσμιο πρωταθλητή ήταν σίγουρα από τα highlights. Μέχρι το τέλος βλέπαμε μάχες και σε μεγάλο βαθμό τα κακώς κείμενα των κανονισμών μειώθηκαν σημαντικά. Η Mercedes δεν είναι άτρωτη και από εδώ και στο εξής δεν θα «παίζει» μόνη της για τη νίκη.

Στέφανο Ντομενικάλι: Λίγες ημέρες πριν τον αγώνα ο CEO της Formula 1 είχε δηλώσει πως δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα σήμερα στο σπορ. Ο αγώνας στο Μαϊάμι ήταν συναρπαστικός με μάχες έως τον τελευταίο γύρο. Οι αγώνες φέτος είναι εμφανώς καλύτεροι απ’ ότι το 2025 και κύριο λόγο δεν παίζουν οι μπαταρίες αλλά τα μονοθέσια τα οποία μπορούν να ακολουθούν το ένα το άλλο. Αυτή είναι η μεγάλη νίκη των αεροδυναμικών κανονισμών, κάτι που επιβεβαίωσε ο Λάντο Νόρις στη συνέντευξή του στο gMotion by Gazzetta.

Οι χαμένοι

Ferrari: Πολλές ήταν οι απαιτήσεις από τη Scuderia πριν από το τριήμερο. Εν τέλει οι αναβαθμίσεις δεν ήταν τόσο μεγάλες όπως των McLaren και Red Bull, αλλά πολλά διαφορετικά μικρά κομμάτια. Ό,τι θα μπορούσε να πάει λάθος πήγε για τη Ferrari. Ο Χάμιλτον είχε σημαντική ζημιά από τον πρώτο γύρο, ενώ προβλήματα υπερθέρμανης του κινητήρα του κόστισαν πολύ σε χρόνο. Από την άλλη ο Λεκλέρ με δύο λάθη, με του τελευταίου γύρου να είναι το μεγαλύτερο, κόστισε βαθμούς στην ομάδα του, η οποία είχε ρυθμό για να διεκδικήσει το βάθρο, όχι όμως τη νίκη που ψάχνει εδώ και 1,5 χρόνο.

Τζορτζ Ράσελ: Αναμφίβολα μια από τις μεγάλες απογοητεύσεις του Μαϊάμι. Ο Ράσελ δεν βρήκε ποτέ το σωστό στήσιμο στο μονοθέσιό του, κάτι που παραδέχθηκε και μετά το τέλος του αγώνα. Η προετοιμασία σε τριήμερο με σπριντ είναι σημαντική και αν ξεκινήσεις με το λάθος set-up τότε δεν βελτιώνεσαι αλλά ψάχνεσαι παίρνοντας ρίσκα. Ο Καναδάς θα είναι σίγουρα στα μέτρα του, κέρδισε εξάλλου πριν από έναν χρόνο εκεί.

Ίσακ Χατζάρ: Η πρώτη του σεζόν στη Red Bull δεν εξελίσσεται όπως θα περίμενε, ειδικά μετά την 3η θέση στις κατατακτήριες της Αυστραλίας. Ο Γάλλος έκανε σοβαρό λάθος την Κυριακή, ωστόσο η ομάδα του τον είχε ήδη «κάψει» λόγω της τεχνικής παρατυπίας το Σάββατο που τον έστειλε στο τέλος του grid. Ο μεγάλος του φόβος όμως θα είναι ένας: Οι αναβαθμίσεις στην RB22 έχουν ως επίκεντρο τον Φερστάπεν; Διότι έως τώρα ήταν πολύ κοντά σε απόδοση και αν ο ρυθμός εξέλιξης εστιάσει πάνω στα «θέλω» του Ολλανδού, τότε θα ξαναδούμε ό,τι βλέπαμε τα τελευταία χρόνια με το δεύτερο μονοθέσιο της RBR.