Ο παγκόσμιος πρωταθλητής κυριάρχησε στη χρονομετρημένη περίοδο του Όστιν, με τον Άι Ογκούρα να κάνει την έκπληξη και τον Πέκο Μπανάια να «φλερτάρει» με τον αποκλεισμό.

Ο Μαρκ Μάρκεθ επέστρεψε εκεί που τον περιμένουμε στο GP ΗΠΑ του MotoGP. Ο Ισπανός της Ducati άφησε πίσω του την τρομακτική πτώση του FP1 με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, κατακτώντας την πρώτη θέση στη χρονομετρημένη περίοδο της Παρασκευής στο Τέξας. Ο πρωταθλητής, αφού ξεκίνησε με πολύ προσεκτικούς χρόνους για να βρει ξανά την εμπιστοσύνη του, πίεσε εκεί που μετρούσε και σταμάτησε το χρονόμετρο στην κορυφή, δείχνοντας ότι παραμένει το απόλυτο φαβορί στην αγαπημένη του πίστα.

Ωστόσο, η μεγαλύτερη έκπληξη της ημέρας ήρθε από τον Άι Ογκούρα. Ο αναβάτης της Trackhouse Aprilia, στη δεύτερη μόλις σεζόν του στη μεγάλη κατηγορία, έφτασε σε απόσταση αναπνοής από το να εκθρονίσει τον Μάρκεθ, μένοντας πίσω του για μόλις 0,053 δευτερόλεπτα. Η επίδοση αυτή προκάλεσε πανηγυρισμούς στο γκαράζ της αμερικανικής ομάδας, που τρέχει εντός έδρας.

Φεστιβάλ πτώσεων

Για τον Πέκο Μπανάια, η Παρασκευή εξελίχθηκε σε ένα θρίλερ. Παρόλο που οδηγούσε την κούρσα των χρόνων στο μεγαλύτερο μέρος της περιόδου, όταν οι υπόλοιποι αναβάτες έβαλαν φρέσκα μαλακά ελαστικά, ο Ιταλός άρχισε να υποχωρεί επικίνδυνα. Χρειάστηκε μια τελευταία γρήγορη προσπάθεια στο τέλος για να σκαρφαλώσει στην 8η θέση και να εξασφαλίσει την απευθείας πρόκριση στο Q2, αποφεύγοντας μια δυσάρεστη έκπληξη.

Η περίοδος ξεκίνησε με πραγματικό χάος, καθώς μέσα στα πρώτα 10 λεπτά είχαμε έξι πτώσεις (Ντι Τζιαναντόνιο, Μίλερ, Μπαστιανίνι, Μορμπιντέλι, Ακόστα και Ογκούρα). Συνολικά, οι αναβάτες δυσκολεύτηκαν πολύ να βρουν τα όρια της πίστας, με τους Τοπράκ Ραζγκατλίογλου και Μπραντ Μπίντερ να έχουν επίσης πτώσεις αργότερα. Αξιοσημείωτη είναι και η απόσυρση του Μάβερικ Βινιάλες από το υπόλοιπο του τριημέρου, καθώς ένας τραυματισμός στον ώμο που τον ταλαιπωρεί από τον Ιούλιο επανήλθε ξαφνικά.

Οι δέκα που προκρίνονται απευθείας στο Q2

Στην πρώτη δεκάδα που πήρε το «εισιτήριο» για το αυριανό Q2 συναντάμε αρκετά ενδιαφέροντα ονόματα. Ο Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο επιβεβαίωσε την εξαιρετική του φόρμα με την 3η θέση, ακολουθούμενος από τον πρωτοπόρο της βαθμολογίας, Μάρκο Μπετζέκι. Ιδιαίτερα ενθαρρυντική ήταν η 10η θέση του Ενέα Μπαστιανίνι, ο οποίος μετά από δύο πολύ δύσκολους αγώνες, κατάφερε επιτέλους να μπει στην πρώτη δεκάδα των δοκιμών.

Θετική εμφάνιση και από τον Λούκα Μαρίνι, ο οποίος έφερε τη Honda στην 9η θέση, όντας ο μόνος αναβάτης ιαπωνικής μοτοσικλέτας που κατάφερε να μπει απευθείας στο Q2. Αντίθετα, ο Πέδρο Ακόστα, παρά την πτώση του, έδειξε χαρακτήρα και κατετάγη 6ος, παραμένοντας η κορυφαία ελπίδα της KTM για το υπόλοιπο του τριημέρου.

Οι κατατακτήριες του Σαββάτου, που αρχίζουν στις 17:50 ώρα Ελλάδας, θα έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς αρκετοί αναβάτες από διαφορετικές ομάδες (και κατασκευαστές) εμφανίζονται πολύ ανταγωνιστικοί και οι διαφορές είναι μικρές.

Αποτελέσματα



