Η Formula 1 ανακοίνωσε ότι οι αγώνες του Απριλίου δεν θα διεξαχθούν ούτε θα αντικατασταθούν από άλλους, δημιουργώντας ένα κενό 33 ημερών στο καλεντάρι.

Όπως είχαμε ήδη προαναγγείλει στο gmotion, οι φήμες για την αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή επιβεβαιώθηκαν με τον πιο επίσημο τρόπο. Η Formula 1 ανακοίνωσε τη ματαίωση των Grand Prix του Μπαχρέιν (12/4) και της Σαουδικής Αραβίας (19/4) που ήταν προγραμματισμένα για τον Απρίλιο του 2026. Η απόφαση κρίθηκε επιβεβλημένη για την ασφάλεια του προσωπικού και των θεατών.

Ο CEO της Formula 1, Στέφανο Ντομενικάλι, δήλωσε σχετικά: «Η ασφάλεια της κοινότητας της Formula 1 παραμένει η απόλυτη προτεραιότητά μας. Σε στενή συνεργασία με τους διοργανωτές και τις τοπικές αρχές, καταλήξαμε στο ότι η διεξαγωγή των αγώνων στις παρούσες συνθήκες δεν είναι εφικτή. Ευχαριστούμε τους συνεργάτες μας στο Μπαχρέιν και τη Τζέντα για την κατανόηση και την αδιάλειπτη υποστήριξή τους».

Ένα πρωτάθλημα σε «αναμονή» 33 ημερών

Η πρώτη και πιο άμεση επίπτωση είναι το τεράστιο κενό που δημιουργείται στο καλεντάρι. Μετά το Grand Prix της Ιαπωνίας στις 29 Μαρτίου, το σπορ θα μείνει σε αδράνεια για 33 ολόκληρες ημέρες, μέχρι να ανάψουν ξανά τα φώτα στο Μαϊάμι στις 3 Μαΐου.

Αυτή η παρατεταμένη παύση, σε ένα σημείο όπου το πρωτάθλημα του 2026 μόλις άρχιζε να αποκτά ρυθμό με τα νέα μονοθέσια, αλλάζει άρδην τη δυναμική. Η F1 επέλεξε να μην αντικατασταθούν οι αγώνες με grand prix σε άλλες πίστες, όπως είχε συζητηθεί, θεωρώντας ότι τα τηλεοπτικά συμβόλαια είναι διασφαλισμένα με τους εναπομείναντες 22 αγώνες.

The Bahrain and Saudi Arabian Grands Prix will not take place in April



Due to the ongoing situation in the Middle East the Grands Prix, alongside F2, F3, and F1 Academy rounds, will not take place as scheduled



While alternatives were considered, no substitutions will be made in… pic.twitter.com/wsgXUR2FKn March 14, 2026

Οικονομικό σοκ και αγώνας αναβαθμίσεων

Η ματαίωση αυτή δεν έχει επιπτώσεις μόνο στο αθλητικό κομμάτι αλλά και στο οικονομικό. Η απώλεια των εσόδων από τα hosting fees των δύο χωρών αγγίζει τα 100 εκατομμύρια δολάρια. Αυτή η «τρύπα» στα έσοδα θα επηρεάσει άμεσα το prize money που μοιράζονται οι ομάδες στο τέλος της χρονιάς, προκαλώντας πονοκέφαλο στους οικονομικούς διευθυντές των μικρότερων κυρίως ομάδων.

Από την άλλη πλευρά, οι τεχνικοί διευθυντές βλέπουν αυτό το κενό ως μια αναπάντεχη ευκαιρία. Ο Απρίλιος μετατρέπεται σε μια άτυπη περίοδο εξέλιξης των μονοθεσίων χωρίς βαθμολογικές απώλειες. Οι ομάδες που ξεκίνησαν τη χρονιά με προβλήματα αξιοπιστίας ή βάρους (όπως η Williams) έχουν τώρα τον χρόνο να φέρουν μεγάλα πακέτα αναβαθμίσεων στο Μαϊάμι, κάτι που υπό κανονικές συνθήκες θα γινόταν πολύ αργότερα στην Ευρώπη.

Οι επιπλοκές με τους κινητήρες

Τέλος, η ματαίωση προκαλεί έναν απρόσμενο «γρίφο» στη FIA σχετικά με τις αναβαθμίσεις των κινητήρων. Με τους νέους κανονισμούς του 2026, οι κατασκευαστές, ιδιαίτερα όσοι αντιμετωπίζουν προβλήματα απόδοσης, δικαιούνται συγκεκριμένες αναβαθμίσεις ανά έξι αγώνες. Με την αφαίρεση των δύο grand prix από το πρόγραμμα, ο 6ος αγώνας δεν είναι πλέον το Μαϊάμι αλλά το Μονακό στις αρχές Ιουνίου.

Αυτό σημαίνει ότι το χρονοδιάγραμμα επηρεάζεται σημαντικά, προκαλώντας ήδη πιέσεις από τις ομάδες που υστερούν σε ισχύ και ήλπιζαν σε γρήγορες διορθώσεις. Η FIA εξετάζει ήδη αναπροσαρμογή αυτού του πλάνου με βάση τα νέα δεδομένα.

