Εφιαλτικό το ξεκίνημα της πρωταθλήτριας οδηγών και κατασκευαστών, McLaren Racing, καθώς κανένα μονοθέσιό της δεν αγωνίστηκε στην Κίνα.

Η τρίτη σειρά εκκίνησης του Grand Prix Κίνας ήταν κενή την ώρα που έσβηναν τα κόκκινα φώτα. Από τις θέσεις 5 και 6 ήταν να ξεκινήσουν οι Όσκαρ Πιάστρι και Λάντο Νόρις της McLaren Racing, ωστόσο αυτό δεν συνέβη ποτέ.

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής είχε πρόβλημα πριν κάνει τον αναγνωριστικό του γύρο, ενώ οι μηχανικοί της McLaren έσπρωξαν το μονοθέσιο του Αυστραλού στο γκαράζ λίγο πριν το γύρο σχηματισμού. Τα κόκκινα φώτα έσβησαν, 18 μονοθέσια πήραν εκκίνηση και οι οδηγοί της βρετανικής ομάδας έμειναν στο γκαράζ ανήμποροι να κάνουν κάτι.

Το πρόβλημα του Νόρις

Μιλώντας μετά τον αγώνα στη Σαγκάη, ο επικεφαλής της McLaren, Αντρέα Στέλα, εξήγησε τι ακριβώς συνέβη με το μονοθέσιο του παγκόσμιου πρωταθλητή. Το χειρότερο για τη βρετανική ομάδα ήταν το γεγονός πως δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι για να διορθώσουν το πρόβλημα.

«Δεν είχε αλλάξει τίποτα μεταξύ των κατατακτήριων δοκιμών του Σαββάτου και της εκκίνησης του κινητήρα στο γκαράζ πριν από τον αγώνα. Όταν ετοιμάζαμε το μονοθέσιο του Λάντο για να βγει από το γκαράζ, εντοπίστηκε ένα ηλεκτρικό πρόβλημα στη μονάδα ισχύος. Προσπαθήσαμε να το διορθώσουμε μαζί με τους συνεργάτες μας στη Mercedes HPP, όμως δεν υπήρχε τρόπος να λυθεί εγκαίρως και έτσι ο Λάντο δεν μπόρεσε να εκκινήσει», είπε ο Ιταλός.

Following investigations into the issues on each car, it was two different electrical problems on the power unit side which caused the double DNS today.

Το πρόβλημα στο μονοθέσιο του Πιάστρι

Τα πράγματα έγιναν χειρότερα για τη McLaren όταν εντόπισαν πρόβλημα στη μονάδα ισχύος του Πιάστρι. Όπως είπε ο Στέλα, η αστοχία ήταν διαφορετική από αυτή στον Νόρις.

«Στο grid εντοπίσαμε ακόμη ένα ηλεκτρικό πρόβλημα στη μονάδα ισχύος του Όσκαρ, το οποίο επίσης δεν μπορούσε να διορθωθεί. Το μονοθέσιο αναγκάστηκε να επιστρέψει στο γκαράζ για περαιτέρω έλεγχο. Φαίνεται πως πρόκειται για δύο διαφορετικές ηλεκτρικές αστοχίες στη μονάδα ισχύος που εμφανίστηκαν την ίδια στιγμή. Ήταν μια εξαιρετικά άτυχη συγκυρία που δεν μας επέτρεψε να εκκινήσουμε τον αγώνα με κανένα από τα δύο μονοθέσια», ανέφερε.

A message from Andrea following the Chinese GP

Ένα σπάνιο φαινόμενο

Αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά McLaren Racing δεν πήρε εκκίνηση με κάποιο από τα μονοθέσιά της. Συγκεκριμένα αυτό είχε συμβεί τρεις ακόμη φορές στο παρελθόν στους εξής αγώνες