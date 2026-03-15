Η Mercedes έκανε το 1-2 με Αντονέλι και Ράσελ στη Σαγκάη, Ο Χάμιλτον ήταν 3ος και πήρε το πρώτο βάθρο του με τη Ferrari σε ένα ιδιαίτερα συναρπαστικό grand prix.

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula 1 του 2026 συνεχίστηκε με το 2ο αγώνα της σεζόν, που ήταν το Grand Prix Κίνας. Και σαν η F1 να βάλθηκε να σωπάσει τους επικριτές των νέων κανονισμών, μας πρόσφερε έναν από τους συναρπαστικότερους αγώνες των τελευταίων ετών, με πολλές μάχες, προσπεράσεις και λάθη, που κράτησαν το ενδιαφέρον ζωντανό από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο γύρο.

Στην πίστα της Σαγκάης πήραμε το δεύτερο δείγμα της δυναμικότητας των ομάδων, που δεν ήταν πολύ διαφορετικό από το πρώτο, μία εβδομάδα νωρίτερα στην Αυστραλία, καθώς το αποτέλεσμα ήταν παρόμοιο: η Mercedes έκανε ξανά το 1-2.

Δεν ήταν ίδιος ο νικητής, όμως. Ο Κίμι Αντονέλι έκανε ιδανικό αγώνα στην Κίνα και κατέκτησε την πρώτη νίκη της καριέρας του στην F1 - που όλα δείχνουν ότι δεν θα είναι η τελευταία. Ο νεαρός Ιταλός ξεκίνησε από την pole και μπορεί να έχασε την πρωτιά από τις Ferrari στην εκκίνηση -όπως αναμενόταν άλλωστε- αλλά με υπομονή και με την ταχύτητα της Mercedes επανήλθε στην κορυφή στον 4ο γύρο, για να μην ξανακοιτάξει πίσω. Με αυτόν τον τρόπο έγινε στα 19 του ο δεύτερος νεότερος νικητής στην F1.

Ο Τζορτζ Ράσελ δεν είχε απαντήσεις στην ταχύτητα του ομόσταβλού του και στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα είχε άλλα προβλήματα: η Ferrari δεν ήταν εύκολος αντίπαλος στην Κίνα και ο Βρετανός «δεινοπάθησε» να περάσει τα κόκκινα μονοθέσια για να βρεθεί στη 2η θέση.

Ο διμέτωπος αγώνας των Ferrari

Όπως φάνηκε και στο Σπριντ του Σαββάτου, η Ferrari ήταν ακόμα πιο ανταγωνιστική και σε αρκετά σημεία φάνηκε ότι θα μπορούσε να διεκδικήσει κάτι ακόμα καλύτερο από την 3η θέση. Δεν τα κατάφερε τελικά, αλλά αυτό που έμεινε είναι το ασίγαστο πάθος των δύο οδηγών της. Το ορόσημο της ημέρας πάντως είναι η 3η θέση του Λούις Χάμιλτον, που σηματοδότησε το πρώτο βάθρο του με τη Scuderia Ferrari και την επιστροφή του στους πανηγυρισμούς έπειτα από απουσία μιας ολόκληρης σεζόν.

Ο Σαρλ Λεκλέρ, που τερμάτισε στην 4η θέση, και ο Λούις Χάμιλτον έδωσαν στην κινεζική πίστα μερικές από τις πιο επικές μάχες των τελευταίων ετών, δείχνοντας ότι έχουν ξεκινήσει τη σεζόν πιο «πεινασμένοι» από ποτέ. Μπορεί οι μάχες αυτές να μην τους βοήθησαν να ασκήσουν πραγματική πίεση στις Mercedes, αλλά παραμένουν απτό δείγμα της ανταγωνιστικότητάς τους και επιπλέον αποτέλεσαν το highlight του αγώνα.

Είμαστε ακόμα στην αρχή της σεζόν και οποιασδήποτε μορφής team orders δεν έχουν νόημα, αλλά όσο διασκεδαστικές κι αν είναι, οι μάχες ανάμεσα σε δύο ομόσταβλους -και πιθανούς διεκδικητές- σίγουρα είναι ένα θέμα που η ομάδα θα χρειαστεί να διαχειριστεί.

Πού ήταν οι McLaren;

Κι αν οι Mercedes και Ferrari ήταν οι πρωταγωνιστές στην πίστα, οι πρωταθλητές έλαμψαν διά της απουσίας τους. Καμία από τις δύο McLaren δεν κατάφερε να εκκινήσει τον αγώνα, καθώς όταν έσβησαν τα κόκκινα φώτα τα μονοθέσια των Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι βρίσκονταν παρκαρισμένα μέσα στο γκαράζ της ομάδας. Είναι αμφίβολο ότι θα μπορούσαν να παίξουν ρόλο στη μάχη του βάθρου, αλλά το να μην τρέξουν καθόλου είναι πολύ σοβαρότερο.

Ούτε ο Μαξ Φερστάπεν με την όχι ιδιαίτερα ανταγωνιστική στην Κίνα Red Bull κατάφερε να τερματίσει τον αγώνα, αφού περίπου 10 γύρος πριν από το τέλος αναγκάστηκε να εγκαταλείψει λόγω μηχανικού προβλήματος.

Νέα πρόσωπα στους βαθμούς

Οι απουσίες αυτές έφεραν μέσα στη βαθμολογούμενη 10άδα οδηγούς που αρχικά δεν υπολογίζαμε ότι θα βρίσκονταν εκεί. Ίσως αυτό δεν αφορά τον Όλι Μπέρμαν με τη Haas, ο οποίος έκανε πολύ καλό αγώνα και τερμάτισε στην 5η θέση. Ούτε τον Πιέρ Γκασλί με την αναγεννημένη Alipne, ο οποίος έδωσε μάχες και πήρε την 6η θέση.

Ο Λίαμ Λόσον έδωσε μερικές απαντήσεις με το μονοθέσιο της Racing Bulls και τερμάτισε στην 7η θέση, μπροστά από τον Ισάκ Χατζάρ της «μεγάλης αδελφής» Red Bull. Ο Κάρλος Σάινθ στην 9η θέση έδωσε τους πρώτους φετινούς βαθμούς στη Williams και τη 10άδα έκλεισε ο Φράνκο Κολαπίντο με την άλλη Alpine, που επέστρεψε στους βαθμούς μετά από σχεδόν 2 χρόνια.

Το πρωτάθλημα συνεχίζεται σε δύο εβδομάδες (27-29 Μαρτίου) με το GP Ιαπωνίας, πριν από τη διακοπή τους ενός μήνα λόγω της ματαίωσης των αγώνων σε Μπαχρέιν και Σαουδική Αραβία.

Αποτελέσματα