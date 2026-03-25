Μεγάλη μείωση των θανατηφόρων τροχαίων στην Ελλάδα, αλλά όχι αρκετή

Σημαντική μείωση στους θανάτους που σημειώνονται από τροχαία ατυχήματα πέτυχε η Ελλάδα, τη δεύτερη μεγαλύτερη στην Ε.Ε. το 2025, σε ποσοστό 22%. Μόνο η Λιθουανία πέτυχε μεγαλύτερο ποσοστό μείωσης, 25%.

Με δελτίο Τύπου που εξέδωσε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών εστιάζει στο γεγονός της μείωσης και το παρουσιάζει ως μια μεγάλη κυβερνητική επιτυχία.

Η αλήθεια των στοιχείων όμως "προσγειώνει" στην πραγματικότητα, η οποία δεν είναι τόσο ρόδινη, όσο καταδεικνύει το ποσοστό μείωσης σε μια μόνο χρονιά.

Ανά εκατομμύριο κατοίκων, οι θάνατοι από τροχαία ατυχήματα κατά Μ.Ο. στις 30 ευρωπαϊκές χώρες που μετρά η Κομισιόν, ανέρχονται για το 2025 στους 43. Στην Ελλάδα το νούμερο αυτό είναι 50, και είναι το 6ο μεγαλύτερο στις 30 χώρες. Δεν το λες αυτό και λόγο για πανηγυρισμούς.

Για να γίνει κατανοητή η θέση μας, χώρες όπως η Σουηδία, η Νορβηγία, η Δανία η Ελβετία και η Ισλανδία, έχουν ανά εκατομμύριο κατοίκους μόλις 20 - 24 θανάτους από τροχαία ατυχήματα το χρόνο και φιγουράρουν φυσικά στις χαμηλότερες θέσεις της κατάταξης, ενώ χώρες όπως η Ελλάδα, η Λετονία, η Πορτογαλία, η Ρουμανία και η Βουλγαρία, έχουν από 50 έως και 71 θανάτους ανά εκατομμύριο κατοίκων και φυσικά φιγουράρουν στην κορυφή της κλίμακας. Στον πίνακα που ακολουθεί, η κατάταξη των 30 ευρωπαϊκών χωρών.

Ποιος είναι ο στόχος της Ε.Ε. για τα τροχαία ατυχήματα

Το 2018, η Ε.Ε. έθεσε το στόχο της μείωσης κατά 50% των θανάτων από τροχαία ατυχήματα και των σοβαρών τραυματισμών έως το 2030, ενώ παράλληλα επιδιώκει την επίτευξη μηδενικών θανάτων από τροχαία ατυχήματα έως το 2050 («Όραμα Μηδέν»).

Η Επιτροπή δημοσίευσε την προκαταρκτική της έκθεση για το 2025, σχετικά με την εφαρμογή του πλαισίου πολιτικής της ΕΕ για την οδική ασφάλεια, στις 24 Μαρτίου, ενώ τα τελικά συμπεράσματα θα είναι διαθέσιμα το Φθινόπωρο. Η έκθεση επιβεβαιώνει ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στη μείωση των θανάτων από τροχαία ατυχήματα, αλλά ο τρέχων ρυθμός εξακολουθεί να είναι ανεπαρκής.

Αποκαλυπτικά τα στοιχεία

Σύμφωνα με τα ευρήματα της Κομισιόν, τα προκαταρκτικά στοιχεία για τους θανάτους από τροχαία ατυχήματα για το 2025, αναφέρουν περίπου 19.400 απώλειες. Αυτό αντιπροσωπεύει μείωση 3% από το 2024, που σημαίνει ότι 580 λιγότεροι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στους ευρωπαϊκούς δρόμους. Δεδομένης της αύξησης των οχημάτων στους δρόμους της ΕΕ και των διανυθέντων χιλιομέτρων, αυτό αποτελεί σημαντικό επίτευγμα. Τα περισσότερα κράτη μέλη ωστόσο δεν βρίσκονται ακόμη σε καλό δρόμο για την επίτευξη του στόχου της ΕΕ για μείωση στο μισό των θανάτων από τροχαία ατυχήματα και των σοβαρών τραυματισμών έως το 2030.

Η πρόοδος στην οδική ασφάλεια ποικίλλει σημαντικά ανά χώρα. Μεταξύ 2024 και 2025, υπήρξαν αξιοσημείωτες μειώσεις στην Εσθονία (-38%) και την Ελλάδα (-22%). Με βάση αυτά τα προκαταρκτικά και ενίοτε μερικά δεδομένα, το Βέλγιο, η Βουλγαρία, η Δανία, η Πολωνία και η Ρουμανία βρίσκονται επί του παρόντος σε καλό δρόμο για την επίτευξη του στόχου μείωσης κατά 50% των θανάτων από τροχαία ατυχήματα έως το 2030.

Παρά την πρόοδο αυτή, η Ρουμανία εξακολουθεί να έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά θνησιμότητας στην ΕΕ μαζί με τη Βουλγαρία και την Κροατία. Η Σουηδία και η Δανία είχαν τους ασφαλέστερους δρόμους το 2025 όπως και τα προηγούμενα χρόνια, με χαμηλά ποσοστά θνησιμότητας 20 και 23 θανάτων ανά εκατομμύριο κατοίκων, αντίστοιχα.

Για κάθε θάνατο, εκτιμάται ότι πέντε άτομα τραυματίζονται σοβαρά. Αυτό σημαίνει ότι περίπου 100.000 άτομα σε όλη την ΕΕ υφίστανται σοβαρούς τραυματισμούς σε τροχαία ατυχήματα κάθε χρόνο.

Τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι οι επαρχιακές οδοί εξακολουθούν να είναι οι πιο επικίνδυνες, με το 53% των θανάτων από τροχαία ατυχήματα να συμβαίνουν σε αυτές, σε σύγκριση με 38% στις αστικές περιοχές και 8% στους αυτοκινητόδρομους.

Εντός των αστικών περιοχών, οι ευάλωτοι χρήστες του οδικού δικτύου (πεζοί, ποδηλάτες και χρήστες μηχανοκίνητων δικύκλων και συσκευών προσωπικής κινητικότητας) αντιπροσωπεύουν το 70% του συνόλου των θανάτων από τροχαία ατυχήματα. Οι θάνατοι στις αστικές περιοχές συμβαίνουν σε συντριπτικό βαθμό όταν σε ένα ατύχημα εμπλέκονται αυτοκίνητα και φορτηγά.

Συνολικά, οι άνδρες (77%) υπερτερούν κατά πολύ των γυναικών (23%) στους θανάτους από τροχαία ατυχήματα. Μια αυξανόμενη ανησυχία προκαλεί το δυσανάλογα υψηλό μερίδιο των νέων (18-24 ετών) και των ηλικιωμένων (ηλικίας 65+) στους θανάτους από τροχαία ατυχήματα - ιδίως μεταξύ των ατόμων που περπατούν και χρησιμοποιούν ποδήλατα.

Οι οδηγοί και οι επιβάτες αυτοκινήτων αντιπροσώπευαν το 44% όλων των θανάτων, ενώ οι χρήστες μηχανοκίνητων δικύκλων (μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων) αντιπροσωπεύουν το 21%, οι πεζοί το 18% και οι ποδηλάτες το 9%. Παρόλο που οι προσωπικές συσκευές κινητικότητας αποτελούν μόνο το 1% του συνόλου, ο αριθμός των θανάτων που αφορούν τέτοιες συσκευές (κυρίως ηλεκτρικά σκούτερ) αυξήθηκε σημαντικά μεταξύ 2021 και 2024.