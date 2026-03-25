Ο Φερνάντο Αλόνσο θα αργήσει να ταξιδέψει στην Ιαπωνία για το Grand Prix της Formula 1, καθώς περιμένει τη γέννηση του πρώτου του παιδιού.

Δίχως τον Φερνάντο Αλόνσο θα ξεκινήσει η εβδομάδα αγώνα για το Grand Prix Ιαπωνίας. Ο Ισπανός θα φτάσει με καθυστέρηση στη Σουζούκα, καθώς περιμένει τη γέννηση του πρώτου του παιδιού με τη σύντροφό του, Μελίσα Χιμένεθ.

Ο δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής έχει προγραμματίσει να παραμείνει όσο το δυνατόν περισσότερο στο σπίτι του, δεδομένου ότι η ημερομηνία τοκετού συμπίπτει με το αγωνιστικό τριήμερο στη Σουζούκα.

Η ανακοίνωση της Aston Martin

Παρότι η απουσία του Αλόνσο από το αγωνιστικό τριήμερο δεν ήταν ποτέ ρεαλιστικό σενάριο, η Aston Martin ανακοίνωσε πως θα απουσιάσει τουλάχιστον την Πέμπτη, η οποία ονομάζεται «media day» στο λεξιλόγιο της Formula 1. H ανακοίνωση της βρετανικής ομάδας ανέφερε:

«Ο Φερνάντο θα φτάσει λίγο αργότερα αυτό το Σαββατοκύριακο για προσωπικούς οικογενειακούς λόγους και δεν θα παραστεί στη media day του Grand Prix Ιαπωνίας. Όλα είναι καλά και θα βρίσκεται στην πίστα εγκαίρως για την Παρασκευή».

Δίχως Αλόνσο στο FP1 της Σουζούκα

Ο Αλόνσο έχει λίγες επιπλέον ώρες στη διάθεσή του για να ταξιδέψει στην Ιαπωνία. Στη θέση του για την πρώτη περίοδο δοκιμών θα βρεθεί ο αναπληρωματικός οδηγός της Aston Martin, Τζακ Κρόφορντ.

Η Aston Martin έχει κάνει κάκιστο ξεκίνημα στη φετινή αγωνιστική σεζόν. Οι Λανς Στρολ και Φερνάντο Αλόνσο δεν έχουν δει την καρό σημαία σε Grand Prix, ενώ πριν εγκαταλείψουν στην Κίνα ήταν πίσω από την Cadillac του Βάλτερι Μπότας.

Για την Ιαπωνία η Honda εργάζεται σκληρά ώστε να βελτιώσει το πρόβλημα των κραδασμών, ώστε να αντλήσει περισσότερη ισχύ από τη μονάδα ισχύος της. Για την ώρα βρίσκεται στην τελευταία θέση στο πρωτάθλημα κατασκευαστών.

Μένει να αποδειχθεί αν η γέννηση του παιδιού του, θα φέρει στον Αλόνσο την τύχη που ψάχνει απεγνωσμένα.

