Ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes-AMG πάλεψε σκληρά και αναδείχθηκε νικητής στο σπριντ του Grand Prix Κίνας, σε έναν αγώνα γεμάτο θέαμα.

Ο Αγώνας Σπριντ 19 γύρων για το Grand Prix Κίνας αποδείχθηκε ένας από τους πιο συναρπαστικούς στην ιστορία των αγώνων μικρής διάρκειας. Ο Τζορτζ Ράσελ πήρε μία φοβερή νίκη για λογαριασμό της Mercedes-AMG, όμως έπρεπε να παλέψει σκληρά για να την κατακτήσει.

Στους πρώτους γύρους έδωσε φοβερή μάχη με τον Λιούις Χάμιλτον της Ferrari, με τον 7 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή να υποχωρεί όταν το εμπρός αριστερό ελαστικό του είχε φθαρεί πολύ. Παρά την παρέμβαση του Αυτοκινήτου Ασφαλείας, ο Ράσελ δεν πτοήθηκε και πήρε τη δεύτερη νίκη του σε σπριντ.

Στη 2η θέση τερμάτισε ο Λεκλέρ της Ferrari, o οποίος έχοντας καλύτερα ελαστικά πέρασε τον Χάμιλτον, ο οποίος με τη σειρά του ήταν 3ος.

Ο Αγώνας Σπριντ

Στην εκκίνηση ο Αντονέλι είχε κακό πέταγμα με τον Χάμιλτον να προσπερνά τον Νόρις και να είναι 2ος. Αμέσως επιτέθηκε και πέρασε τον Ράσελ για την πρωτοπορία, με τους δύο να δίνουν ωραία μάχη. Πιο πίσω ο Αντονέλι είχε πέσει στην 7η θέση, ενώ ο Φερστάπεν είχε κάκιστη εκκίνηση και ήταν εκτός 10άδας στη 14η θέση.

Ο Ράσελ επιτέθηκε στον Χάμιλτον αλλά δεν μπόρεσε να τον περάσει ενώ πλέον κολλημένος πίσω του ήταν ο Λεκλέρ. Η μάχη για τις πρώτες θέσεις ήταν έντονη με τον Ράσελ να περνά πρώτος στον 3ο γύρο, όμως ο Χάμιλτον τον ξαναπέρασε από την εξωτερική στη στροφή 1 του επόμενου γύρου. Στον 5ο γύρο ο Ράσελ δοκίμασε το ίδιο από την εξωτερική αλλά δεν κατάφερε να περάσει.

Στο τέλος του 5ου γύρου ο Ράσελ πέρασε τον Χάμιλτον στην πίσω ευθεία και δεν έχασε ξανά την πρωτοπορία. Σε εκείνον το γύρο άνοιξε τη διαφορά από τον Χάμιλτον στο ένα δευτερόλεπτο. Σε εκείνο το σημείο ο Αντονέλι πέρασε τον Πιάστρι για την 5η θέση.

Στον 8ο γύρο έγινε γνωστή η ποινή του Αντονέλι για επαφή με τον Χατζάρ στην εκκίνηση. Ο Ιταλός σε εκείνο το σημείο είχε ανέβει 4ος. Μπροστά οι δύο Ferrari είχαν μάχη με τον Λεκλέρ να περνά τον Χάμιλτον, με τον Βρετναό να έχει έντονη φθορά στα ελαστικά του.

Στον 9ο γύρο οι οδηγοί της Ferrari έδιναν μάχη, με τον Αντονέλι να τους έχει πλησιάσει επικίνδυνα. Στον 12ο γύρο ο Αντονέλι πέρασε τον Χάμιλτον και πλέον είχε μπροστά του τον Λεκλέρ. Την ίδια στιγμή ο Λόσον που ξεκίνησε με τη σκληρή γόμα ελαστικών είχε ανέβει στην 7η θέση. Η Red Bull είχε κάκιστο σπριντ έως εκείνο το σημείο, με τους Χατζάρ και Φερστάπεν να είναι στις θέσεις 10 και 11. Ο Ολλανδός προσπάθησε να τον περάσει στη στροφή 6 αλλά βγήκε εκτός πίστας και τους πέρασε ο Οκόν.

March 14, 2026

Στον 13ο γύρο βγήκε στην πίστα το Αυτοκίνητο Ασφαλείας. Ο Χούλκενμπεργκ εγκατέλειψε στη στροφή 1 λόγω μηχανικού προβλήματος και αυτό έφερετα πάνω-κάτω. Η πλειονότητα των οδηγών μπήκε για αλλαγή ελαστικών. Η κατάταξη των βαθμών στον 16ο γύρο ήταν η εξής: Ράσελ, Λεκλέρ, Νόρις, Χάμιλτον, Λόσον, Μπέρμαν, Αντονέλι και Πιάστρι.

Το Αυτοκίνητο Ασφαλείας αποχώρησε στο τέλος του 16ου από τους 19 γύρους. Ο Χάμιλτον έδινε μάχη με τον Νόρις, ενώ οι Πιάστρι και Αντονέλι πέρασαν τους Λόσον και Μπέρμαν.

Ο Χάμιλτον πέρασε τον Νόρις στη στροφή 1 του 18ου γύρου και ήταν ξανά 3ος. Σε εκείνο το σημείο ωστόσο δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο, μιας και ο Λεκλέρ ήταν πάνω από δευτερόλεπτο μπροστά.

Στον τελευταίο γύρο ο Ράσελ είχε διαφορά ενός δευτερολέπτου από τον Λεκλέρ και πέρασε πρώτος τη γραμμή τερματισμού για να πάρει μία περιπετειώδη νίκη στο σπριντ της Κίνας. Στη 2η θέση τερμάτισε ο Λεκλέρ, ενώ 3ος ήταν ο Χάμιλτον.

Ακολούθησαν στη βαθμολογούμενη 8άδα οι: Νόρις, Αντονέλι, Πιάστρι, Λόσον και Μπέρμαν.

Και τώρα κατατακτήριες δοκιμές

Η δράση συνεχίζεται στις 09:00 ώρα Ελλάδος με τις κατατακτήριες δοκιμές που θα κρίνουν τη σειρά εκκίνησης του αυριανού Grand Prix.

