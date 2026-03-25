Η αγωνιστική δράση στον κόσμο της Formula 1 επιστρέφει με το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ να στη χώρα του ανατέλλοντος ηλίου και τη μαγευτική πίστα της Σουζούκα.

Έπειτα από κενό μίας εβδομάδας, η αγωνιστική δράση στον κόσμο της Formula 1 επιστρέφει με το Grand Prix Ιαπωνίας το τριήμερο 27-29 Μαρτίου. Η πίστα της Σουζούκα θα φιλοξενήσει φέτος τον τρίτο αγώνα της σεζόν, πριν την ανοιξιάτικη παύση του Απριλίου.

Όπως συμβαίνει παραδοσιακά με τους αγώνες στην Ιαπωνία έτσι και φέτος, μας περιμένει πρωινό ξύπνημα, το τελευταίο για αρκετούς μήνες. Σε αυτό το τριήμερο θα έχουν τρεις ομάδες ειδικούς χρωματισμούς. Η πρώτη είναι η Racing Bulls, η δεύτερη η Haas και η τρίτη η Mercedes-AMG.

Γνωρίστε την πίστα της Σουζούκα

H διαδρομή της Σουζούκα ανήκει στη Honda και κατασκευάστηκε το 1962 ως πίστα δοκιμών της ιαπωνικής μάρκας. Μπορεί να έχει πλούσια ιστορία, ωστόσο εισήλθε στο πρόγραμμα της Formula 1 το 1987. Εκεί έχουν κριθεί πολλοί τίτλοι τα τελευταία χρόνια, με τελευταία περίπτωση να είναι του Μαξ Φερστάπεν το 2022.

Η πίστα έχει μήκος 5.807 μέτρα και αποτελείται από 18 στροφές. Μαζί με το Μονακό, είναι οι μοναδικές πίστες που διαθέτουν μόλις μία ζώνη DRS. Την Κυριακή στον αγώνα οι οδηγοί θα διανύσουν 53 γύρους. Τις περισσότερες νίκες έχει ο Μίκαελ Σουμάχερ με 6 στο σύνολο, ενώ νικητής το 2025 ήταν ο Μαξ Φερστάπεν. Το ρεκόρ πίστας κατέχει ο Κίμι Αντονέλι από το 2025 με χρόνο 1:30,965.

Από τους 35 αγώνες που έχουν διεξαχθεί στη Σουζούκα, τους 30 τους έχει κερδίσει ο οδηγός που ξεκίνησε από την πρώτη σειρά της εκκίνησης και 19 φορές έχει κερδίσει οδηγός από την pole position.

Η Mercedes πάει για το 3/3

Στην Ιαπωνία αναμένεται να είναι ξανά φαβορί η Mercedes-AMG. H γερμανική ομάδα κέρδισε με άνεση τα δύο πρώτα Grand Prix, με τους Τζορτζ Ράσελ και Κίμι Αντονέλι να παίρνουν από μία νίκη έκαστος. Με τη Ferrari να είναι η μοναδική ομάδα που μπορεί να την απειλήσει, έστω για ένα μέρος του αγώνα.

Η τρίτη δύναμη του grid φαίνεται πως είναι η McLaren, με τη Red Bull να ακολουθεί. Οι αναβαθμίσεις μπορεί να παίξουν σημαντικό ρόλο, καθώς το παραμικρό κέρδος μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμο, ενώ και ο καιρός θα παίξει το ρόλο του αυτό το τριήμερο.

Τα ελαστικά του τριημέρου

Ο επίσημος προμηθευτής ελαστικών της Formula 1, Pirelli, θα διαθέσει στις ομάδες τις C3 (μαλακή), C2 (μεσαία) και C1 (σκληρή) γόμες ελαστικών στην Ιαπωνία. Πρόκειται για τις πιο σκληρές γόμες ελαστικών από την γκάμα της ιταλικής φίρμας. Η ιδιομορφία και τα χαρακτηριστικά της Σουζούκα ενδέχεται να μας προσφέρουν αγώνα δύο pit-stop.

Η τηλεοπτική μετάδοση

To GP Ιαπωνίας στην Ελλάδα, θα μεταδοθεί ζωντανά από το ANT1+ και το F1 TV. Ακολουθήστε όλη τη δράση του τρίτου τριημέρου της σεζόν στο gMotion by Gazzetta, όπως επίσης το LIVE στις κατατακτήριες δοκιμές και στο GP της Κυριακής.

Πρόγραμμα GP Ιαπωνίας σε ώρες Ελλάδος

Παρασκευή 27 Μαρτίου

04:30-05:30 – Πρώτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

08:00-09:00 – Δεύτερη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

Σάββατο 28 Μαρτίου

04:30-05:30 – Τρίτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

08:00-09:00 – Κατατακτήριες Δοκιμές (LIVE 07:40)

Κυριακή 29 Μαρτίου

08:00 – Αγώνας (LIVE 07:30)

