O Κίμι Αντονέλι της Mercedes-AMG ήταν ο ταχύτερος οδηγός στη μάχη της pole position του GP Κίνας και έγινε ο νεότερος poleman στην ιστορία της Formula 1.

Οι κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Κίνας αποδείχθηκαν ανατρεπτικές και μας χάρισαν τον δεύτερο poleman του 2026. Ο Κίμι Αντονέλι της Mercedes-AMG με το 1:32,064 έκανε την έκπληξη και πήρε την pole position στη Σαγκάη και αύριο έχει τον πρώτο λόγο για τη νίκη. Ο Ιταλός έγινε μάλιστα ο νεότερος poleman στην ιστορία της Formula 1 παίρνοντας το ρεκόρ από τον Σεμπάστιαν Φέτελ.

Δεύτερος θα ξεκινήσει αύριο ο Τζορτζ Ράσελ, ο οποίος λόγω μηχανικού προβλήματος έθεσε μόλις ένα γύρο στο Q3, κάτι το οποίο τον επηρέασε σημαντικά. Τρίτος θα ξεκινήσει ο Λιούις Χάμιλτον της Ferrari, o οποίος ξεπέρασε τον Λεκλέρ, με τους οδηγούς της Ferrari να «κλειδώνουν» τη δεύτερη σειρά της εκκίνησης.

Q1

O Βάλτερι Μπότας βγήκε πρώτος στην πίστα στη διαδικασία των 18 λεπτών, από την οποία θα αποκλείονταν οι 6 πιο αργοί οδηγοί. Στη Red Bull επέλεξαν να βγάλουν τους οδηγούς τους με τη μεσαία γόμα, ενώ στη Ferrari με χρησιμοποιημένη γόμα ελαστικών.

Οι οδηγοί της Mercedes ανέβηκαν αμέσως στην κορυφή της κατάταξης, με τον Χάμιλτον να είναι 3ος μετά την πρώτη του προσπάθεια στη μαλακή γόμα. Αυτός που της χάλασε το… πάρτι ήταν ο Λεκλέρ που πήρε προσωρινά την πρωτοπορία στη διαδικασία.

Τα φαβορί για αποκλεισμό ήταν τα ίδια με τις κατατακτήριες σπριντ και αυτό επιβεβαιώθηκε. Από το Q1 αποκλείστηκαν οι Σάινθ, Άλμπον, Αλόνσο, Μπότας, Στρολ και Πέρεζ.

Q2

Πρώτοι στην πίστα στη δεύτερη περίοδο δοκιμών ήταν οι οδηγοί της Mercedes. Μαζί με αυτούς της Ferrari και της McLaren είχαν χρησιμοποιημένο σετ μαλακής γόμας. Ο Ράσελ έγραψε το 1:32,523 και ήταν 1ος, με τους Χάμιλτον και Λεκλέρ να ακολουθούν.

Προς το τέλος της διαδικασίας ο Αντονέλι με φρέσκο σετ ανέβηκε στην 1η θέση, ενώ ο Ράσελ δεν έκανε χρόνο. Πίσω η μάχη για την πρόκριση ήταν μεγάλη με τρεις οδηγούς στις θέσεις 10 έως 12 να χωρίζονται για 5 χιλιοστά του δευτερολέπτου.

Από το Q2 αποκλείστηκαν οι: Χούλκενμπεργκ, Κολαπίντο, Οκόν, Λόσον, Λίντμπλαντ και Μπορτολέτο.

Q3

Η μάχη για τη δεύτερη pole position ξεκίνησε με τον πρωτοπόρο της βαθμολογίας Τζορτζ Ράσελ να αντιμετωπίζει πρόβλημα και να σταματά στην πίστα. Ο Βρετανός κατάφερε να ξεκινήσει το μονοθέσιο και επέστρεψε στα pits.

O teammate του, Αντονέλι έγραψε τον ταχύτερο χρόνο στο ξεκίνημα με το 1:32,322 με τις Ferrari να ακολουθούν. Ωστόσο η McLaren «έκλεψε» την παράσταση με τους Πιάστρι και Νόρις στις θέσεις 2 και 3. Όλα όμως κρίθηκαν στο τέλος.

Για την τελική προσπάθεια βγήκαν στην πίστα όλοι οι οδηγοί, με τον Ράσελ να κάνει εν τέλει χρόνο. Ο Αντονέλι βελτίωσε την ταχύτερη επίδοση στο 1:32,064 και είχε 2ο τον Χάμιλτον που ξεπέρασε τον Λεκλέρ. Όμως την τελευταία στιγμή ο Ράσελ έκανε χρονομετρημένη προσπάθεια και κατετάγη στη 2η θέση πίσω από τον teammate του.

Ο Χάμιλτον παρέμεινε 3ος και πίσω του ακολούθησαν οι Λεκλέρ, Πιάστρι, Νόρις, Γκασλί, Φερστάπεν, Χατζάρ και Μπέρμαν.

Και τώρα αγώνας

Η δράση συνεχίζεται το πρωί της Κυριακής στις 09:00 ώρα Ελλάδος με το Grand Prix στη Σαγκάη.

