Διαφορετική εικόνα από αυτή της Αυστραλίας αναμένεται να δούμε στον αγώνα της Formula 1 στη Σαγκάη, με την μπαταρία να χρειάζεται διαφορετική διαχείριση.

Η νέα εποχή της Formula 1 ξεκίνησε με… γκρίνια. Οι νέοι κανονισμοί κακοφαίνονται στους οδηγούς, οι οποίοι δεν χάνουν ευκαιρία να κατακρίνουν τις αλλαγές που έγιναν στις μονάδες ισχύος του 2026.

Μετά το Grand Prix Αυστραλίας, οι δύο μεγαλύτεροι επικριτές των νέων κανονισμών είναι ο νυν παγκόσμιος πρωταθλητής, Λάντο Νόρις και ο πολυπρωταθλητής Μαξ Φερστάπεν. Κύριο παράπονό τους είναι η διαχείριση ενέργειας της μπαταρίας, η οποία παίζει τεράστιο ρόλο στην οδήγηση των νέων μονοθεσίων.

Το πρόβλημα της Αυστραλίας

Η χάραξη της πίστας του Άλμπερτ Παρκ έχει το εξής μειονέκτημα: ελάχιστα σημεία έντονου φρεναρίσματος, ο οποίο οδηγεί στην ανάκτηση ενέργειας της μπαταρίας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να βλέπουμε το φαινόμενο του super clipping σε γρήγορα σημεία όπως αυτό πριν τη στροφή 9.

Τα παραπάνω καθιστούν την πίστα της Αυστραλίας ως μια από τις χειρότερες για να κάνουν ντεμπούτο οι νέοι υβριδικοί κινητήρες. Πέρα από την έλλειψη σημείων φρεναρίσματος, οι ομάδες δεν έχουν βελτιστοποιήσει τον τρόπο διαχείρισης του υβριδικού συστήματος. Μετά την κατακραυγή, αλλαγές στους τεχνικούς κανονισμούς είναι ιδιαίτερα πιθανές.

Γιατί διαφέρει σημαντικά η Σαγκάη

Το Shanghai International Circuit θεωρείται μία από τις πιο ευνοϊκές για την ανάκτηση ενέργειας στο καλεντάρι της Formula 1. Παρότι διαθέτει μία από τις μεγαλύτερες ευθείες του πρωταθλήματος, η χάραξη διαθέτει πολλά σημεία στα οποία οι οδηγοί πατάνε δυνατά το φρένο.

Έτσι, οι οδηγοί θα έχουν τη δυνατότητα να φορτίζουν πολύ πιο εύκολα τις μπαταρίες των μονοθεσίων τους δίχως να κάνουν εξεζητημένη διαχείριση. Παράλληλα η FIA επιτρέπει σε τέτοιες πίστες τη μέγιστη ανάκτηση ενέργειας, η οποία μπορεί να φτάσει έως και τα 9MJ στις κατατακτήριες δοκιμές. Συγκριτικά με την Αυστραλία, η διαφορά ανάκτησης είναι στα 2MJ ανά γύρο.

Ως αποτέλεσμα στο Grand Prix Κίνας αναμένεται να δούμε τα μονοθέσια πιο κοντά στην πλήρη δυναμική τους στον ένα γύρο, σε αντίθεση με την Αυστραλία.

H ανάκτηση ενέργειας ανά πίστα

Από τη φετινή σεζόν η FIA έχει υποβάλλει ανώτατο όριο ανάκτησης ενέργειας ανά γύρο στις κατατακτήριες δοκιμές. Αυτός ο ορισμός έχει γίνει για λόγους ασφαλείας.

Πίστα Μέγιστη ανάκτηση ενέργειας στις κατατακτήριες Μόντσα 6MJ Τζέντα 6.5MJ Αυστρία, Άλμπερτ Παρκ 7MJ Μόντρεαλ, Λας Βέγκας 8MJ Βαρκελώνη, Σίλβερστον, Ζάντβορτ, Ίντερλαγκος, Λουσέιλ, Γιας Μαρίνα 8.5MJ Σανγκάη, Σουζούκα, Σακχίρ, Μαϊάμι, Μονακό, Σπα-Φρανκορσάμπ, Χανγκάρορινγκ, Μαδρίτη, Μπακού, Σιγκαπούρη, Όστιν, Μεξικό 9MJ

