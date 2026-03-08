Ο πιο σκληρός κριτής των νέων τεχνικών κανονισμών της Formula 1, Μαξ Φερστάπεν, μίλησε για μία ακόμη φορά αρνητικά για τα φετινά μονοθέσια.

Ο πρώτος αγώνας της Formula 1 για το 2026 πέρασε στην ιστορία με τον Τζορτζ Ράσελ να κερδίζει το GP Αυστραλίας και τη Mercedes-AMG να κάνει τον ταχύτερο γύρο. Η γερμανική ομάδα ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο τη νέα εποχή του σπορ, με τους νέους κανονισμούς να συνεχίζουν να δέχονται έντονη κριτική.

Παρά το γεγονός πως ο αγώνας στο Άλμπερτ Παρκ αποδείχθηκε για το μεγαλύτερο μέρος του συναρπαστικός, οι οδηγοί συνέχισαν να κάνουν παράπονα.

Νέα παράπονα από Φερστάπεν

Ο οδηγός της Red Bull Racing, Μαξ Φερστάπεν, είναι από τους πιο έντονους επικριτές των νέων κανονισμών, τους οποίους είχε χαρακτηρίσει ήδη από τις χειμερινές δοκιμές ως «anti-racing». Μετά τον πρώτο αγώνα της σεζόν, η άποψή του δεν άλλαξε.

«Λατρεύω τους αγώνες, αλλά υπάρχει ένα όριο σε αυτά που μπορείς να αντέξεις. Ξέρω ότι η FIA και η F1 είναι πρόθυμες να ακούσουν, αλλά ελπίζω να υπάρξει και δράση, γιατί δεν είμαι ο μόνος που το λέει – πολλοί άνθρωποι λένε το ίδιο. Είτε πρόκειται για οδηγούς είτε για φιλάθλους, όλοι θέλουμε το καλύτερο για το άθλημα. Δεν ασκούμε κριτική απλώς για να κάνουμε κριτική. Υπάρχει λόγος. Θέλουμε να είναι Formula 1, ξέρετε… πραγματική Formula 1 σε αναβολικά. Σήμερα όμως, προφανώς, δεν ήταν έτσι. Δεν χρειάζονται μικρές διορθώσεις», είπε ζητώντας ουσιαστικά παρέμβαση στους κανονισμούς.

A great charge from Max to go from P20 to P6 👏 So unfortunate for Isack who was running in the top five before his retirement.



Result 🏁 RUS, ANT, LEC, HAM, NOR, Max P6, BEA, LIN, BOR, GAS. Isack DNF.#F1 || #AusGP 🇦🇺 pic.twitter.com/DID8Vouuhr — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) March 8, 2026

Το νέο μήνυμα προς την FIA

Ο Ολλανδός οδηγός τόνισε πως οι αλλαγές θα είναι για το καλό των οδηγών, μιας και αυτή τη στιγμή δεν απολαμβάνουν την οδήγηση.

«Αυτό που πρέπει να τους απασχολεί είναι οι κανονισμοί. Πρέπει να επικεντρωθούν σε αυτό. Μου κάνουν ερωτήσεις και δίνω την άποψή μου για το τι θα ήθελα να δω και τι πιστεύω ότι είναι καλύτερο για το άθλημα. Γιατί νοιάζομαι για αυτό, αγαπώ τους αγώνες και θέλω να είναι καλύτερο από αυτό. Ας δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Ελπίζω ότι ακόμη και μέσα στη χρονιά ίσως μπορέσουμε να βρούμε διαφορετικές λύσεις ώστε να γίνει πιο απολαυστικό για όλους», ανέφερε.

Ο Φερστάπεν εκκίνησε τον αγώνα στο Άλμπερτ Παρκ από την 20η θέση και τερμάτισε 6ος. Στους τελευταίους γύρους έδινε μάχη με τον Λάντο Νόρις της McLaren, όμως δεν κατάφερε να τον προσπεράσει.