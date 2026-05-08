Η επίσημη έγκριση των αλλαγών στους κανονισμούς δίνει έξτρα μπάτζετ και ώρες δοκιμών στην ιαπωνική εταιρεία για να κλείσει την ψαλίδα από τον ανταγωνισμό.

Η FIA άναψε το «πράσινο φως» για μια σειρά από αλλαγές στους τεχνικούς και οικονομικούς κανονισμούς της Formula 1, με ξεκάθαρο στόχο να βοηθήσει τη Honda να ανακάμψει από το δύσκολο ξεκίνημά της στο 2026. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Τζον Νομπλ του The Race, το Παγκόσμιο Συμβούλιο Μηχανοκίνητου Αθλητισμού ενέκρινε τη χρήση του μηχανισμού «ADUO» (Additional Development and Upgrade Opportunities), ο οποίος επιτρέπει σε κατασκευαστές που υπολείπονται σημαντικά σε απόδοση να επενδύσουν περισσότερα χρήματα και χρόνο.

Η κίνηση αυτή βρήκε σύμφωνες ακόμα και τις αντίπαλες ομάδες, οι οποίες αναγνωρίζουν ότι δεν είναι προς το συμφέρον του αθλήματος να παραμένει ένας κολοσσός όπως η Honda στην ουρά του grid. Παρόλο που υπήρξαν αρχικά κάποιες επιφυλάξεις για το αν αυτή η βοήθεια θα μπορούσε να λειτουργήσει ως «καταπέλτης» που θα τους έστελνε ξαφνικά στην κορυφή, η FIA διασφάλισε ότι οι νέοι κανόνες προσφέρουν τη σωστή ισορροπία υποστήριξης χωρίς να αλλοιώνουν τον ανταγωνισμό.

Οικονομική ενίσχυση και «ελευθέρας» στις δοκιμές

Οι αλλαγές φέρνουν ζεστό χρήμα στα ταμεία της Honda, η οποία πλέον εμφανίζεται να υπολείπεται περισσότερο από 10% σε σχέση με τον κινητήρα αναφοράς. Το όριο δαπανών υπό το cost cap αυξήθηκε από τα 8 στα 11 εκατομμύρια δολάρια για τους κατασκευαστές που βρίσκονται σε αυτή τη δυσμενή θέση, ενώ εγκρίθηκε και ένα εφάπαξ ποσό ύψους 8 εκατομμυρίων δολαρίων αποκλειστικά για την ανάπτυξη εντός του 2026.

Εκτός από το οικονομικό σκέλος, η Honda κερδίζει πολύτιμο χρόνο στα εργαστήρια. Οι επιτρεπόμενες ώρες λειτουργίας των δοκιμαστηρίων (test benches) αυξήθηκαν από τις 190 στις 230 ώρες, δίνοντας στους μηχανικούς την ευκαιρία να πειραματιστούν περισσότερο με το νέο αεροδυναμικό πακέτο και τη μονάδα ισχύος. Αυτή η έξτρα ελευθερία θεωρείται κρίσιμη για να μπορέσει η Aston Martin να γίνει ξανά ανταγωνιστική στους επόμενους αγώνες.

Το κρίσιμο ραντεβού στον Καναδά

Η FIA αποφάσισε επίσης να αλλάξει το χρονοδιάγραμμα των μετρήσεων που καθορίζουν ποιος δικαιούται αυτές τις διευκολύνσεις. Αρχικά, η πρώτη αξιολόγηση αναμενόταν μετά τον έκτο αγώνα (Μαϊάμι), αλλά λόγω των ακυρώσεων στο Μπαχρέιν και τη Σαουδική Αραβία, ο έκτος αγώνας μεταφέρθηκε στο Μονακό τον Ιούνιο. Κρίνοντας ότι αυτή η ημερομηνία είναι πολύ μακρινή, η ομοσπονδία όρισε ως νέο ορόσημο το Grand Prix του Καναδά στις 24 Μαΐου.

Εκεί θα γίνει η επίσημη μέτρηση όπου η FIA θα αποφανθεί ποιοι κατασκευαστές υπολείπονται περισσότερο από 2% σε σχέση με την κορυφή. Το σύστημα αυτό έχει προκαλέσει συζητήσεις, με τη Mercedes να τονίζει ότι οι κανόνες αυτοί πρέπει να λειτουργούν ως «δίχτυ ασφαλείας» για όσους κινδυνεύουν και όχι ως εργαλείο που θα επιτρέψει σε κάποιον που βρίσκεται ήδη κοντά στους πρώτους να κάνει το άλμα προς την κορυφή.