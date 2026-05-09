Skoda ZEN: Εγγύηση 10 ετών για όλα τα μοντέλα της μάρκας

Το νέο πρόγραμμα Skoda ZEN προσφέρει κάλυψη έως 150.000 χιλιόμετρα, στοχεύοντας στην απόλυτη ξεγνοιασιά του οδηγού και τη θωράκιση της αξίας του οχήματος.

Η Skoda ενισχύει περαιτέρω την παρουσία της στην ελληνική αγορά παρουσιάζοντας το πρόγραμμα εγγύησης «Skoda ZEN». Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που προσφέρει μακροχρόνια κάλυψη έως και 10 έτη ή 150.000 χλμ., δίνοντας έμφαση στην αξιοπιστία και τη διάρκεια που αναζητούν οι σύγχρονοι αγοραστές. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να καλύπτει τις ανάγκες του οδηγού τόσο στον αστικό ιστό όσο και στις μεγαλύτερες διαδρομές.

Η φιλοσοφία του Skoda ZEN, που μοιράζεται τα βασικά χαρακτηριστικά με το αντίστοιχο πρόγραμμα Volkswagen JOY της Kosmokar, δεν περιορίζεται σε μια απλή παροχή εγγύησης, αλλά αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής της μάρκας για έξυπνες και χρηστικές λύσεις. Στόχος είναι η μείωση της αβεβαιότητας και του άγχους που συχνά συνοδεύουν την ιδιοκτησία ενός αυτοκινήτου μετά τα πρώτα χρόνια κυκλοφορίας του.

Ο μηχανισμός ανανέωσης

Η κάλυψη του προγράμματος ενεργοποιείται αμέσως μετά τη λήξη της εργοστασιακής εγγύησης (ή της τυχόν επέκτασής της). Η βασική προϋπόθεση για τη διατήρηση της ισχύος του είναι η πραγματοποίηση της προγραμματισμένης συντήρησης του οχήματος στο Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο Skoda, σύμφωνα πάντα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Με κάθε προγραμματισμένο service, η εγγύηση ανανεώνεται αυτόματα για δύο έτη ή 30.000 χλμ.. Η διαδικασία αυτή μπορεί να επαναλαμβάνεται μέχρι το όχημα να συμπληρώσει τα 10 έτη από την ημερομηνία της πρώτης άδειας κυκλοφορίας ή το όριο των 150.000 χιλιομέτρων. Με αυτόν τον τρόπο, διασφαλίζεται ότι το αυτοκίνητο παραμένει συνδεδεμένο με την τεχνική υποστήριξη και τα πρότυπα ποιότητας της Skoda.

Mεταπωλητική αξία

Το Skoda ZEN καλύπτει σημαντικά μηχανικά, ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά συστήματα του οχήματος, εξασφαλίζοντας τη συνεχή και αξιόπιστη λειτουργία τους. Η συντήρηση από εξειδικευμένους τεχνικούς με τη χρήση γνήσιων ανταλλακτικών αποτελεί το «κλειδί» για τη μακροζωία του αυτοκινήτου και την αποφυγή απρόβλεπτων εξόδων για τον ιδιοκτήτη.

Παράλληλα, το πρόγραμμα λειτουργεί ευεργετικά για τη μεταπωλητική αξία του οχήματος. Ένα Skoda που συνοδεύεται από πλήρες και τεκμηριωμένο ιστορικό συντήρησης, καθώς και από μακροχρόνια εγγύηση, αποκτά ένα ισχυρότερο προφίλ εμπιστοσύνης στη δευτερογενή αγορά. Αυτό μεταφράζεται σε καλύτερη βάση αξίας για το μέλλον και μεγαλύτερη σιγουριά για τον αρχικό αγοραστή.

