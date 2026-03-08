Ανησυχητικές δηλώσεις από τον παγκόσμιο πρωταθλητή της Formula 1, Λάντο Νόρις, ο οποίος έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για τα φετινά μονοθέσια.

Παρά το γεγονός πως το Grand Prix Αυστραλίας ήταν ένας συναρπαστικός αγώνας, η κριτική στους νέους τεχνικούς κανονισμούς της Formula 1 συνεχίζεται από τους οδηγούς. Την αρχή την έκαναν δύο πρώην παγκόσμιοι πρωταθλητές, Μαξ Φερστάπεν και Λιούις Χάμιλτον και πλέον οι φωνές των άλλων οδηγών πληθαίνουν.

Παρά την αρχική θετική του στάση, ο νυν παγκόσμιος πρωταθλητής, Λάντο Νόρις, έχει τεθεί υπέρ όσων ζητούν αλλαγές στους κανόνες.

Το ζήτημα ασφαλείας

Πέρα από το γεγονός πως τα νέα μονοθέσια δεν είναι απολαυστικά στην οδήγηση, ο Νόρις εξέφρασε τις ανησυχίες του για την ασφάλεια των οδηγών. Μετά το πέρας του αγώνα στο Άλμπερτ Παρκ στον οποίο τερμάτισε 5ος, ο οδηγός της McLaren προχώρησε σε ιδιαίτερα ανησυχητικές δηλώσεις.

«Ο αγώνας ήταν ένα χάος χάος, θα έχουμε ένα μεγάλο ατύχημα κάποια στιγμή, κάτι που είναι κρίμα. Οδηγείς και ουσιαστικά περιμένεις να συμβεί το κάτι και να πάει κάτι πολύ στραβά. Δεν είναι ωραία θέση να βρίσκεσαι σε αυτό, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για αυτό τώρα. Είναι κρίμα. Είναι πολύ τεχνητοί οι αγώνες, εξαρτώνται από το τι αποφασίζει να κάνει η μονάδα ισχύος και μερικές φορές το κάνει τυχαία. Μπορεί ξαφνικά να σε περάσουν πέντε μονοθέσια και να μην μπορείς να κάνεις τίποτα για να το αποτρέψεις. Δεν μπορούμε να το αλλάξουμε, οπότε δεν έχει νόημα να πω κάτι περισσότερο, αλλά για μένα δεν είναι έτσι όπως θα έπρεπε η F1», είπε απογοητευμένος ο παγκόσμιος πρωταθλητής.

Not the first race of the season we had hoped for. Lots of learnings to take away before we reset ahead of a Sprint weekend in China ➡️#McLarenF1 | #AusGP 🇦🇺 pic.twitter.com/HvOQ60Kr9S — McLaren Mastercard Formula 1 Team (@McLarenF1) March 8, 2026

Ανησυχία για τη διαφορά ταχύτητας

Ένα από τα βασικά ζητήματα που έχουν προκύψει είναι η διαφορά στην ταχύτητα δύο μονοθεσίων που μπορεί να προκύψει σε μία μάχη. Εάν το ένα κάνει supper clipping και το άλλο έχει επιπλέον ταχύτητα λόγω του Boost Mode, τότε αυτό μπορεί να δημιουργήσει τρομακτικές καταστάσεις.

Ο Νόρις εξηγεί: «Ανάλογα με το τι κάνουν οι οδηγοί, μπορεί να έχεις διαφορές ταχύτητας 30, 40 ή ακόμη και 50 χλμ/ώρα. Αν κάποιος χτυπήσει κάποιον με τέτοια ταχύτητα, θα απογειωθείς, θα περάσεις πάνω από τον φράχτη και μπορεί να κάνεις τεράστια ζημιά στον εαυτό σου ή και σε άλλους. Είναι πραγματικά τρομακτικό να το σκέφτεσαι».