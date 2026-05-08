Ομάδες και FIA συμφώνησαν να αλλάξουν την ισορροπία ισχύος ανάμεσα στον βενζινοκινητήρα και στην μπαταρία, δίνοντας περισσότερη «ελευθερία» στους οδηγούς.

Οι ομάδες της Formula 1 και οι επικεφαλής του πρωταθλήματος κατέληξαν σε μια καταρχήν συμφωνία που αναμένεται να αλλάξει ριζικά το πρόσωπο των αγώνων από το 2027. Η κεντρική ιδέα είναι η εγκατάλειψη της ισόποσης κατανομής ισχύος (50/50) ανάμεσα στον κινητήρα εσωτερικής καύσης και τα ηλεκτρικά μέρη και ο προσανατολισμός σε μια αναλογία που θα προσεγγίζει το 60/40.

H κίνηση αυτή κρίθηκε απαραίτητη για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα «έλλειψης ενέργειας» που παρατηρήθηκαν σε ορισμένες πίστες. Με την αύξηση της ισχύος από τον κινητήρα και τη μείωση των απαιτήσεων από την μπαταρία, τα μονοθέσια θα μπορούν να κινούνται στο όριο για περισσότερη ώρα, χωρίς οι οδηγοί να αναγκάζονται σε συνεχείς συμβιβασμούς για την εξοικονόμηση ενέργειας.

Περισσότεροι ίπποι και «ανάσες» για τους οδηγούς

Η FIA εξέδωσε ανακοίνωση μετά τη διαδικτυακή συνάντηση της Παρασκευής, διευκρινίζοντας ότι ο στόχος είναι η αύξηση της ισχύος του θερμικού κινητήρα κατά 50kW μέσω της αύξησης της ροής καυσίμου. Παράλληλα, η ισχύς του ηλεκτρικού μέρους θα περιοριστεί από τα 350kW στα 300kW. Αυτή η αλλαγή αναμένεται να βοηθήσει ιδιαίτερα τους οδηγούς, οι οποίοι μέχρι στιγμής φέτος αντιμετωπίζουν περίπλοκες καταστάσεις λόγω της έλλειψης ηλεκτρικής ενέργειας.

Αν και οι χρόνοι είναι πιεσμένοι, καθώς απαιτούνται αλλαγές στο σασί για την τοποθέτηση μεγαλύτερων ρεζερβουάρ καυσίμου, υπήρξε συναίνεση να προχωρήσουν οι αλλαγές το 2027 αντί για το 2028, καθώς η επιθυμία για άμεση επίλυση των προβλημάτων υπερίσχυσε των τεχνικών δυσκολιών.

A number of proposals to introduce hardware component changes to the F1 2026 Regulations were agreed in principle at an online meeting convened today by the FIA and attended by Team Principals, FOM and representatives from Power Unit Manufacturers.



Βραχυπρόθεσμες βελτιώσεις

Εκτός από το μέλλον, η συνάντηση εξέτασε και τις άμεσες τροποποιήσεις που εφαρμόστηκαν στο Μαϊάμι σχετικά με τα επίπεδα ανάκτησης και χρήσης ενέργειας. Η FIA σημείωσε ότι η αξιολόγηση αυτών των μέτρων συνεχίζεται, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για περαιτέρω «διορθωτικές» κινήσεις στους επόμενους αγώνες, ώστε να βελτιωθεί το θέαμα και ο ανταγωνισμός.

Στην ατζέντα βρέθηκαν επίσης θέματα ασφάλειας, όπως οι διαδικασίες εκκίνησης και η ορατότητα σε βρεγμένο οδόστρωμα. Οι βελτιώσεις στα συστήματα οπτικής σήμανσης αναμένεται να παρουσιαστούν στο Grand Prix του Καναδά. Οι προτάσεις για τη νέα κατανομή ισχύος θα περάσουν τώρα από τις αρμόδιες τεχνικές επιτροπές και το Παγκόσμιο Συμβούλιο Μηχανοκίνητου Αθλητισμού για την τελική επικύρωση.